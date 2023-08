Coupe Durand agissant comme préparation pour la Ligue des champions de l’AFC: Mumbai City FC Boss Des Buckingham

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, champion de la Super League indienne (ISL), Des Buckingham, a déjà jeté son dévolu sur la Ligue des champions de l’AFC et considère la Coupe Durand comme un événement préparatoire menant au tournoi le plus prestigieux d’Asie, où les Islanders iront au coude à coude. contre certains des clubs d’élite d’Asie.

La ville de Mumbai devrait représenter la nation pour la deuxième fois dans la Ligue des champions de l’AFC cette saison. Les Islanders ont présenté une performance impressionnante lors de leur première apparition dans la campagne 2021-22, remportant deux victoires et finissant finalement deuxième de leur groupe.

« J’ai parlé plus tôt d’utiliser la Coupe Durand pour nous préparer à la Ligue des champions de l’AFC. Je suis satisfait des minutes et des performances des joueurs qui ont commencé, mais il est important de tester les profondeurs de notre équipe pour donner aux autres joueurs des minutes et des opportunités de montrer ce qu’ils peuvent faire. Ils ont été une des principales raisons pour lesquelles nous avons réussi l’année dernière, qu’ils aient commencé ou terminé le match, et ce sera également le cas cette saison », a déclaré Buckingham sur le site Internet du club.

Mumbai City a remporté une victoire 5-0 contre le Jamshedpur FC lors de leur deuxième match de phase de groupes de la Coupe Durand 2023 mardi. L’équipe de Buckingham est actuellement en tête du groupe B avec six points en deux matches.

Les Islanders ont poursuivi leur série de buts lors du deuxième match après avoir remporté une confortable victoire de 3-1 contre le Mohammedan SC lors du match d’ouverture. L’entraîneur-chef, Buckingham, était satisfait de la performance de son équipe, il a mis l’accent sur les défis importants qui l’attendent dans la saison.

«Je suis content du résultat, (nous avons gagné) avec un score de 5-0 quand même. Nous avons eu un match il y a deux jours et ce n’était que notre deuxième match de compétition de la saison. Donc, nous avions un plan pour nous assurer que nous obtenions plus de minutes pour certains joueurs, mais aussi pour donner des opportunités à d’autres joueurs de notre équipe », a déclaré Buckingham après le match.

Alors que Mumbai City poursuit sa campagne de Coupe Durand 2023 contre l’Indian Navy FT le 19 août lors de son dernier match de phase de groupes, les Islanders seront impatients de découvrir leurs adversaires lors de la Ligue des champions de l’AFC 2023-24 avec le tirage au sort de la phase de groupes prévu. pour le 24 août.

