Coupe d’un jour : Nick Gubbins du Hampshire marque un siècle et remporte quatre guichets contre Sussex | Nouvelles de cricket

Quelle prestation ! Un superbe siècle pour Nick Gubbins suivi d’un transport à quatre guichets alors que le Hampshire battait Sussex lors de la Royal London One-Day Cup

Nick Gubbins a marqué 131 sur 119 balles avant de prendre quatre guichets dans une performance globale époustouflante pour mener le Hampshire à une victoire de 98 points sur Sussex lors du choc de la Royal London One-Day Cup à l’Ageas Bowl.

Gubbins a frappé six quatre et cinq six alors que Hampshire a affiché 328-7 avant de prendre 4-28 avec son tour de jambe alors que les Sussex ont tous été mis pour 230 en 41,2 overs en réponse.

Le joueur de 27 ans a partagé un sixième guichet de 116 avec James Fuller, dont le 36-ball 54 comportait trois six et autant de quatre, tandis que l’ouvreur Tom Alsop a également frappé 60 balles sur 68 pour le Hampshire.

Le meilleur buteur de Sussex était Travis Head (52 sur 48), qui était l’un des quatre batteurs à tomber face à Gubbins – les autres étant James Coles, Oli Carter et Danial Ibrahim. Tableau de bord Hants vs Sussex

Ailleurs, la première liste d’Ed Pollock Un siècle alimenté Warwickshire à une victoire de huit guichets Derbyshire alors qu’ils atteignaient leur objectif ajusté DLS de 205 avec 30 balles à perdre dans un match réduit à 42 overs en raison de la pluie.

Pollock a frappé 103 de 115 balles, une manche qui comprenait 10 fours et un six, et a ajouté 121 avec Rob Yates (60) pour le premier guichet des Bears. Tableau de bord Derbyshire vs Warks

Derbyshire avait fait 200-9, avec le fileur du Warwickshire de 17 ans Jacob Bethell prenant 3-32 et l’ancien quilleur du Yorkshire Karl Carver 2-35.

Fynn Hudson-Prentice a réalisé un 51 invaincu pour le Derbyshire et Harry Came a marqué 45, mais les hôtes ont été bien en deçà d’un total difficile après avoir été 82-0 à la 17e.

Durham le skipper Scott Borthwick a obtenu le meilleur score avec 76, puis a livré une passe décisive pour assurer à son équipe une victoire palpitante en DLS en deux manches contre Moyen-sexe à Radlett. Tableau de bord Middlesex vs Durham

Borthwick a frappé 76 dans le total de Durham de 288-8, soutenu par des demi-siècles de Graham Clark (65) et Luke Doneathy (50), seulement pour Peter Handscomb (75) et Robbie White (55) pour mettre Middlesex sur la voie de la victoire avec un partenariat de quatrième guichet de 130.

Mais les deux sont tombés en succession rapide juste avant que la pluie ne force les joueurs sur le terrain à 173-5 contre 32 overs – ce qui était suffisant pour repousser l’équipe locale selon les calculs de Duckworth-Lewis-Stern.

Ils sont revenus pour une nouvelle thrash à quatre – avec Borthwick n’en concédant que quatre sur ses six balles et, malgré une vaillante vague de limites de Thilan Walallawita (18 sur 5), Middlesex est tombé juste en deçà de l’objectif révisé de 228.

Un résumé complet apparaîtra ici à la fin du jeu.

Tableau de bord Gloucs vs Worcs

Tableau de bord Surrey vs Notts