Coupe d’un jour: le Lancashire en quart de finale de la Coupe d’un jour avec le Gloucestershire ensuite | Nouvelles du cricket

Le Lancashire a obtenu une place en quart de finale de la Coupe d’un jour avec une victoire à sept guichets contre le Nottinghamshire à Nettleworth.

Le 185 all out du Nottinghamshire, dans lequel Will Williams a pris 3-32, a été facilement révisé par le Lancashire en 40,5 overs.

Keaton Jennings a fait un deuxième siècle dans la compétition avec un 103 invaincu alors que le vétéran Steven Croft (38) et George Balderson (31 non éliminé) ont fourni un soutien précieux.

Le résultat place le Lancashire sur 10 points et se rendra à Bristol pour jouer Gloucestershire dans l’éliminateur de vendredi.

Les espoirs de qualification de Kent, champions en titre, se sont terminés par une défaite à trois guichets contre Hampshire sur l’île de Wight.

Aneurin Donald a marqué le premier siècle de balles blanches de sa carrière – atteignant six maximums en faisant 106 sur 73 balles – et Tom Prest et Ben Brown ont fait respectivement 78 et 73 alors que le Hampshire atteignait 326-7 avec neuf balles restantes.

Daniel Bell-Drummond avait auparavant affiché 150, son meilleur score de liste A pour Kent, tout en bénéficiant de tribunes importantes avec Harry Finch (54) et Alex Blake (46).

Hampshire jouera Worcestershire dimanche en quart de finale à l’Ageas Bowl.

Middlesex a couru vers une victoire de cinq guichets contre le Yorkshire à Radlett.

Le skipper Shan Masood était le pilier des 253 du Yorkshire avec 96 balles sur 129 alors que le rythme moyen de Middlesex Ryan Higgins a pris 4-39.

Joe Cracknell a réalisé son score de balle blanche le plus élevé, 87, et a mis 119 pour le deuxième guichet avec Sam Robson (62) avant qu’un partenariat ininterrompu entre Martin Andersson (36no) et John Simpson (29no) ne voit la maison de la côte de Middlesex avec plus de 15 overs épargner.

Surrey a battu l’Essex par deux guichets dans leur caoutchouc mort à Chelmsford alors que le 117 de Ryan Patel a mis en place une victoire spectaculaire à la dernière balle.

Warwickshire a scellé la première place du groupe B et une demi-finale à domicile alors qu’Ed Barnard a poursuivi sa forme exceptionnelle dans une victoire à un guichet contre Sussex.

Barnard a fait son deuxième siècle consécutif, 100 sur 106 balles, après avoir retiré 161 de l’attaque de Durham deux jours plus tôt.

Le polyvalent de 27 ans, qui avait auparavant remporté son 11e guichet dans la compétition de cette saison, a également marqué trois cinquante pour un total de 590 points.

Tom Alsop (68), Danial Ibrahim (56) et Tom Haines (55) ont aidé les Sussex à un total de 275-8, et les espoirs d’une deuxième victoire seulement dans la compétition ont été soulevés alors que Warwickshire est tombé à 126-4.

Mais les contributions d’Ethan Brookes (43) et de Jake Lintott (28) ont été vitales, et Danny Briggs a scellé la victoire dans l’avant-dernier après que le voltigeur remplaçant Zach Lion-Cachet l’ait laissé tomber sur la limite.

Le Gloucestershire, déjà assuré de progrès, a remporté six victoires en huit matchs de groupe avec une victoire à sept guichets sur Durham.

Ben Wells et Ollie Price ont organisé un brillant quatrième guichet ininterrompu de 184 pour éclipser les 267 de Durham, qui comportaient des demi-siècles pour David Bedingham (64) et Scott Borthwick (57).

Appelé dans l’équipe quelques minutes avant le début prévu du jeu en remplacement de Graeme van Buuren, qui s’est blessé lors de l’échauffement, Wells a marqué le meilleur score avec un record en carrière de 108 pas sur 76 balles.

Price a terminé invaincu sur 85 sur 103 et, avec James Bracey ayant brisé un quickfire 53, Gloucestershire a battu à la maison avec 13,3 overs à revendre.

Des siècles de Ricardo Vasconcelos (106) et Rob Keogh (100), ainsi que 88 de Sam Whiteman, ont conduit le Northamptonshire à 340-5.

Mais Glamorgan a chassé ce total avec 14 balles à revendre alors que Sam Northeast en a fait 100 sur 105 balles et Colin Ingram 69 sur 64 pour donner au comté gallois une victoire à cinq guichets.

Somerset a vaincu le Derbyshire par 72 points dans un autre caoutchouc mort alors qu’Andy Umeed a signé une campagne prolifique de Coupe d’un jour avec une liste A de 172 invaincus.

Un objectif de 334 était toujours au-delà du Derbyshire après leur chute à 14-4, mais la respectabilité a été atteinte grâce au 110 d’Anuj Dal, son premier siècle de balle blanche.