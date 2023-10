Les buts d’Aditya Lalage, Amandeep Lakra et Rohit ont aidé les Indian Colts à décimer la Malaisie, hôte 3-1, lors du tournoi de la Coupe Sultan of Johor samedi.

Après avoir fait match nul contre le Pakistan lors de leur match d’ouverture, l’équipe junior indienne dirigée par Uttam Singh était dans son élément et a pris l’avantage à la 28e minute grâce à Lalage, qui a été suivi par les buts d’Amandeep (37e) et de Rohit (54e) en tant que champions en titre. a gagné trois points complets.

L’Inde a connu un début confiant avec l’attaquant Angad Bir Singh menant la charge et travaillant en tandem avec Aditya pour créer des occasions de but.

Cependant, un gardien malaisien alerte, Rafaizul Mohamad, a empêché l’Inde de prendre rapidement les devants.

Après 10 premières minutes sans but, la Malaisie a pris l’avantage grâce à un superbe but de Suhaimi Irfan Shahmie à la 13e minute.

Les premières minutes du deuxième quart-temps ont vu l’Inde se créer de nombreuses occasions dans le cercle, Angad remportant deux corners de pénalité consécutifs.

Cependant, l’Inde n’a pas réussi à les convertir. L’Inde a remporté trois autres corners de pénalité au fil du quart-temps, mais la défense malaisienne a tenu ses rivaux à distance.

L’Inde a finalement marqué l’égalisation à la 28e minute lorsque Lalage a poussé un centre flamboyant de Vishnukant Singh alors que la première mi-temps se terminait sur un pied d’égalité.

La Malaisie a commencé le troisième quart-temps de manière agressive et a été récompensée par un corner de pénalité. Cependant, la défense indienne a tenu bon et a empêché les rivaux de reprendre l’avantage.

Une minute plus tard, l’Inde n’a pas tardé à obtenir un corner de pénalité grâce à la combinaison d’Uttam et Gurjot en première ligne, mais Amandeep a raté le tir. À la 37e minute, les compétences en cercle fin d’Uttam ont valu à l’Inde un autre PC, et cette fois Amandeep était sur la cible, propulsant le gardien malaisien Rafaizul.

Avec une avance de 2-1, Uttam a continué à exploiter les ailes, déclenchant une course flamboyante sur l’aile droite, repérant Lalage au centre du cercle, mais le gardien n’a pas tardé à se précipiter et à repousser le tir.

Le quatrième trimestre a été dominé par l’Inde. Lalage a tenté d’étendre l’avance de l’Inde à la 50e minute avec un tir, mais Rafaizul l’a sauvé. Au fur et à mesure que le quart avançait, l’attaque de l’Inde s’est poursuivie et ils ont été récompensés lorsque Gurjot Singh a remporté un corner de pénalité à sept minutes de la fin du match, et Rohit est intervenu pour doubler l’avance de l’Inde en remportant le match 3-1.

L’Inde affrontera la Nouvelle-Zélande lundi.

