Coupe du Roi 2023 : l’Inde perd 0-1 contre le Liban et termine dernière

Le défenseur central A. Kassem El Zein a réussi un tir tardif sur un coup de pied de bicyclette qui a permis au Liban de s’imposer 1-0 contre l’équipe masculine indienne de football lors du match pour la troisième place du tournoi de football de la Coupe du Roi, dimanche.

Le Liban, qui n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’Inde lors de ses deux dernières rencontres à Bhubaneswar et Bangalore, s’est montré chanceux pour la troisième fois malgré la pression immense exercée par les Tigres Bleus sur la défense rivale, notamment lors des phases finales.

L’équipe d’Igor Stimac a lancé de nombreuses attaques, se garant dans la moitié de terrain libanaise pendant la majeure partie de la seconde période, mais leur recherche d’égalisation s’est avérée vaine.

Coupe du Roi : Inde contre Liban – FAITS SAILLANTS

Après une première mi-temps sans but au cours de laquelle les deux équipes ont fait de nombreuses tentatives, l’Inde a survécu à un appel serré à la 48e minute lorsque le gardien Gurpreet Singh a réussi un arrêt.

À la 64e minute, une horrible gaffe en défense a presque sonné le glas de l’Inde avant que Gurpreet ne se précipite à temps, balayant le ballon.

À la 69e minute, Brandon Fernandes a réussi à décocher une passe parfaite sous une pression intense. Rahul KP a fait un sprint fougueux pour atteindre le ballon et a fait une passe, mais le gardien libanais Khalil s’est précipité pour le récupérer en toute sécurité.

Juste au moment où il semblait que l’Inde allait forcer l’ouverture de la défense libanaise à tout moment, les choses ont complètement tourné dans l’autre sens lorsque l’équipe d’Asie occidentale a réussi l’essentiel d’un corner à la 77e minute. Alors que le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu a réussi à repousser la première tentative, il n’a pas eu le temps de faire un rappel lorsque Kaseem Al Zein a lancé une spectaculaire volée arrière acrobatique à bout portant. C’est un but certes contraire au cours du jeu, mais qui a fait toute la différence puisque les Indiens n’ont pas réussi à trouver une réponse appropriée pendant le reste du match.

L’Inde a eu une chance à la 79e minute lorsque Lallianzuala Chhangte et Nikhil Raj ont fait preuve d’un excellent travail d’équipe, Chhangte coupant à l’intérieur et décochant un tir au but. Mais la tentative a porté haut et fort.

À la 90e minute, Brandon Fernandes s’est mobilisé pour tirer un coup franc venant de la droite, mais son tir a été rapidement repoussé par la défense libanaise.

Ainsi, l’Inde, médaillée de bronze en 2019, a terminé sa campagne de Coupe du Roi sans victoire. Alors que la demi-finale contre le puissant Irak s’est soldée par une défaite au tie-break après un match nul animé 2-2 dans le temps réglementaire qui a surpris les géants asiatiques, la bataille pour la troisième place contre le Liban a été perdue après que les Indiens ont lâché plusieurs points. occasions de marquer.

(Avec les contributions des agences)