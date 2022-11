Coupe du monde: un responsable de l’OIT évoque ses inquiétudes concernant les travailleurs

Alors que la Coupe du monde masculine s’ouvre au Qatar sous l’ombre des critiques des groupes de défense des droits de l’homme sur le traitement des travailleurs vulnérables, l’Organisation internationale du travail (OIT) affirme avoir néanmoins constaté des progrès significatifs dans le pays.

Le chef du bureau du Qatar de l’organisation financée par les Nations Unies s’est entretenu avec le présentateur en chef de CTV National News et rédacteur en chef, Omar Sachedina, des questions et des préoccupations concernant les travailleurs migrants qui auraient été victimes de violations du travail et de mauvaises conditions de travail lors de la construction des stades du Qatar. pour la coupe du monde.

Max Tunon a déclaré à CTV National News que bien qu’il existe encore des disparités frustrantes dans les salaires des travailleurs et des problèmes pour obtenir justice et indemnisation pour ceux qui ont été lésés, le gouvernement s’est engagé à avancer “dans une direction positive”.

Il a ajouté qu’une enquête de The Guardian publiée en 2021 qui a révélé que 6 500 travailleurs migrants d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka étaient morts au Qatar au cours de la décennie depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde a besoin de plus de “contexte”.

“Il ne fait pas de distinction entre si (les 6 500) sont des décès liés au travail ou des décès non liés au travail”, a-t-il déclaré.

Tunon a déclaré que selon le Comité suprême de la Coupe du monde, il y a eu trois morts sur place et 37 morts hors site au Qatar en relation avec la construction des stades.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont sonné l’alarme au sujet d’allégations de violation du droit du travail et de mauvaises conditions de travail depuis le début de la construction.

Une filiale de l’entreprise française de construction Vinci a également fait l’objet d’accusations préliminaires alléguant du travail forcé et d’autres violations des droits des travailleurs migrants embauchés pour construire des infrastructures pour la Coupe du monde au Qatar.

Vous trouverez ci-dessous une transcription partielle de l’entretien avec Sachedina. La transcription a été modifiée pour plus de clarté :



Max Tunon: Selon le Comité suprême, il y a eu trois morts sur place et 37 morts hors site. Je pense que l’une des idées fausses qui existent autour du Qatar est que tout le monde dans le pays travaille à la construction de stades ou d’installations pour la Coupe du monde. Au plus fort, le comité suprême organisant la Coupe du monde comptait 32 000 ouvriers sur place. Mais je dirais que les principaux défis existent avec les petits entrepreneurs, les sous-traitants et non les stades eux-mêmes.



Omar Sachedina: Vous avez dit que c’est un chiffre trompeur — 6 500 personnes qui meurent dans des projets de construction. Pourquoi est-ce trompeur ?



Tunon: 6 500 est le nombre total de ressortissants sud-asiatiques décédés au Qatar sur une période de 10 ans. Il ne fait pas de distinction entre s’il s’agit de décès liés au travail ou de décès non liés au travail. En fait, certaines d’entre elles peuvent inclure des personnes qui ne sont même pas économiquement actives.



Sachedina: C’est un pays très riche en énergie, sur une base par habitant, il a beaucoup d’argent – pourquoi ne peut-il pas simplement faire ce qu’il faut et payer les travailleurs et payer leurs familles comme ils le méritent ?



Tunon: Il n’y a pas de solution rapide. Ce sont des pratiques profondément ancrées. Il faut du temps pour construire de nouvelles institutions, il faut du temps pour changer les pratiques commerciales, pour changer les mentalités. Et donc aborder ceux-ci va être un effort continu. Le fait que nous démantelions le système Kafala en place depuis des décennies, en introduisant de nouvelles formes de représentation des travailleurs, la voix des travailleurs, est quelque chose qui n’existe pas dans d’autres parties de la région.



Sachedina: Il existe encore d’énormes disparités salariales. Y a-t-il une partie de vous qui partage une certaine frustration ?



Tunon: Absolument. Je veux dire, nous recevons quotidiennement des cas de travailleurs. Bien sûr, c’est très frustrant d’entendre que les entreprises ne paient pas leurs travailleurs à temps, ou lorsque les travailleurs ont des difficultés à accéder à la justice, c’est extrêmement frustrant. En ce qui concerne les salaires et la protection des salaires, oui, il y a des défis à relever. Mais nous pouvons voir maintenant que les travailleurs peuvent accéder à la justice, par le biais de mécanismes de plainte, par le biais des tribunaux du travail, par le biais d’un fonds, toutes ces institutions sont toutes nouvelles.

Nous sommes impatients de nous assurer qu’ils puissent travailler plus rapidement, mais en même temps, nous reconnaissons que c’est un processus. Plus important encore, cela nécessite un engagement du gouvernement simplement pour aller dans une direction positive et c’est ce que nous avons vu ces dernières années.