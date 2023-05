Coupe du Monde U20 de la FIFA: Les joueurs qui pleurent de honte vont manquer un tournoi unique dans leur vie, déclare le patron de l’Angleterre Ian Foster | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de l’Angleterre des moins de 20 ans, Ian Foster, a déclaré qu’il « comprenait » pourquoi certains des meilleurs clubs européens ne permettraient pas à leurs joueurs de partir tôt pour participer à la Coupe du monde des jeunes, mais pense que c’est vraiment dommage que certaines des jeunes stars les plus brillantes manquent à cela. « un tournoi unique dans une vie ».

Carney Chukwuemeka de Chelsea est le dernier joueur à ne pas être disponible pour l’Angleterre – Frank Lampard a décidé que le joueur de 19 ans ne sera pas libéré pour s’envoler pour l’Argentine avant la fin de la saison de Premier League – lorsque l’Angleterre aura terminé les phases de groupes de la Coupe du monde.

« C’est probablement l’équipe la plus difficile à nommer depuis que je suis ici », a déclaré Foster. Nouvelles de Sky Sports. « C’est un processus complexe étant donné que la Coupe du monde est en dehors de la fenêtre de la FIFA, ce qui ne facilite pas la vie pour la sélection. Les conversations avec les clubs et avec les joueurs (durent) depuis des semaines maintenant.

« Les managers à qui j’ai parlé comprennent qu’il s’agit d’un tournoi unique pour ces garçons. Le fait que ce soit maintenant en Argentine et non en Indonésie ne fait qu’ajouter à cela, vu qu’ils sont champions du monde seniors. C’est juste un environnement de football fabuleux dans lequel nos joueurs peuvent aller jouer. »

L’équipe d’Angleterre U20 s’envole pour l’Argentine mardi soir, sans quatre des 21 joueurs sélectionnés par Foster. Les play-offs de l’EFL ont aggravé ses problèmes.

« Nous avons dû faire des compromis et des décisions difficiles ont dû être prises », a admis Foster. « Les garçons dans les play-offs – avant tout, nous sommes ravis que les garçons soient là. Ils ont mérité le droit après une longue saison, 46 matchs, ce sont de jeunes gars.

« Nous avons pris la décision de les nommer. Une chose qui nous a aidés est que Coventry et Middlesbrough s’affrontent, donc ils ne peuvent pas tous les trois se qualifier pour la finale.

« Nous aurons soit Aaron (Ramsey, Middlesbrough prêté par Aston Villa), soit Brooke (Norton-Cuffy à Coventry, prêté par Arsenal) et Callum (Doyle à Coventry, prêté par Manchester City) après la demi- finales. »

Une autre chose en faveur de l’Angleterre est le fait que 16 des 24 équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. La déception serait énorme si l’Angleterre tombait en phase de groupes.

Image:

L’Argentine accueillera la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023





L’Angleterre a remporté la Coupe du monde U20 pour la première fois en 2017, avec une équipe qui comprenait Dominic Calvert-Lewin, Dean Henderson, Fikayo Tomori, Ainsley Maitland-Niles et Dominic Solanke.

C’est un été chargé pour les équipes de jeunes d’Angleterre, avec les équipes masculines et féminines U17 impliquées dans leurs premiers championnats d’Europe, et les U21 masculins participant également à l’Euro.

« Les U17 sont le premier tournoi de football que vous rencontrez sur le chemin et après avoir travaillé avec ce groupe d’âge dans le passé, c’est un groupe d’âge vraiment spécial », a déclaré Foster. « Je sais que les entraîneurs, le staff et les joueurs seront impatients de relever le défi.

« Alors vous nous avez, et les U21 masculins qui sont un tournoi merveilleux en Géorgie et en Roumanie. Je sais que Lee (Carsley) et le staff sont vraiment impatients d’y être, après une campagne de qualification plus longue et plus éprouvante que nous » que j’ai eu avant, sur deux saisons. »

Foster était l’entraîneur-chef de l’Angleterre U19 lorsqu’ils ont remporté l’Euro l’été dernier, et il a également été l’un des entraîneurs pour ce succès U20 2017.

Cette fois-ci, il est confiant, mais méfiant.

« Ce sera un tournoi très difficile pour nous. Il y a beaucoup de premières pour nous en tant que staff, ainsi que pour les joueurs. Mais nous nous attendons à ce que si nous jouons à notre manière, restons ensemble et restons fidèles à nos valeurs, nous pourrons être compétitif dans ce tournoi. »

Image:

L’Angleterre a remporté la Coupe du Monde U20 de la FIFA en 2017





Équipe d’Angleterre U20 pour la Coupe du monde 2023

Gardiens : James Beadle (Brighton), Matthew Cox (Brentford), Teddy Sharman-Lowe (Chelsea)

Défenseurs : Callum Doyle (Coventry, prêté par Manchester City), Ronnie Edwards (Peterborough), Bashir Humphreys (Paderborn, prêté par Chelsea), Brooke Norton-Cuffy (Coventry, prêté par Arsenal), Daniel Oyegoke (Brentford), Jarell Quansah (Liverpool), Imari Samuels (Brighton)

Milieux de terrain : Carney Chukwuemeka (Chelsea), Alfie Devine (Tottenham), Sam Edozie (Southampton), Darko Gyabi (Leeds), Aaron Ramsay (Middlesbrough, prêté par Aston Villa), Alex Scott (Bristol City), Harvey Vale (Chelsea)

Attaquants : Liam Delap (Manchester City), Daniel Jebbison (Sheffield United), Mateo Joseph (Leeds), Dane Scarlett (Tottenham)