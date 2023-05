Coupe du monde U-20 : 5 joueurs qui peuvent briller pour les États-Unis en Argentine

Doug McIntyre Journaliste de football

L’équipe nationale des moins de 20 ans des États-Unis donne le coup d’envoi de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA samedi avec un match d’ouverture de la phase de groupes contre l’Équateur (14 h HE, FOX Soccer Plus). Des matchs contre les Fidji et la Slovaquie suivront plus tard ce mois-ci. Et malgré l’absence de plusieurs joueurs éligibles à l’âge – dont l’attaquant de l’équipe senior Ricardo Pepi – l’entraîneur Mikey Varas et ses joueurs aiment leurs chances de faire une course profonde en Argentine.

« Si vos attentes ne sont pas d’essayer de gagner, je pense que ce n’est pas le bon état d’esprit », a déclaré Varas aux journalistes lors d’un appel Zoom vendredi. « Notre première étape ultime est de sortir de la phase de groupes. Et pour ce faire, nous devons commencer à accumuler des points.

« Nous sommes ici », a-t-il ajouté, « pour gagner ».

Les États-Unis n’ont jamais remporté la Coupe du monde U-20. Dans le même temps, les Américains ont toutes les raisons de croire qu’ils peuvent lors de leur premier voyage de retour à l’événement biennal depuis 2019. (L’édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.) Alors que seule une poignée de puissances traditionnelles ont remporté la Coupe du monde senior, ce tournoi est différent. L’Ukraine a tout gagné la dernière fois. Le Ghana, la Serbie et le Mexique font partie des autres champions récents.

Et malgré l’absence de Pepi, un équipier senior établi qui pourrait débuter pour l’USMNT en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois prochain contre le Mexique, ainsi que plusieurs autres joueurs qui n’ont pas été libérés pour le tournoi par leurs équipes de club, Varas a une équipe étonnamment expérimentée. Quatre membres de la formation de 21 joueurs de l’entraîneur ont déjà joué pour les États-Unis au niveau senior, plus que toute autre équipe dans le groupe de 24 nations.

En outre, de nombreux participants ont eu encore moins de chance de constituer une cohorte à part entière ; La France, championne 2013, a vu pas moins de 28 demandes de libération refusées. Pour ceux qui ont obtenu le OK, le voyage pourrait s’avérer inestimable. Les futures superstars de Diego Maradona à Lionel Messi en passant par Erling Haaland ont joué lors des éditions précédentes. Pour la plupart des autres, la Coupe du monde U-20 est leur seule occasion de représenter leur pays d’origine sur la scène mondiale.

« Il s’agit d’une opportunité de développement incroyable », a déclaré Varas. « Mais une partie de cette équation de développement consiste à trouver des moyens de gagner. »

Dans cet esprit, voici cinq joueurs américains à surveiller lorsque l’action commence :

Avant: Cade Cowell, Tremblements de terre de San José

Avec 92 apparitions en MLS et 44 départs – dont les 11 pour les Quakes en 2023 – l’ailier physique a des tonnes d’expérience. Il a déjà remporté trois sélections seniors pour les hommes américains et a été le joueur offensif le plus dangereux de l’USMNT lors de la défaite 2-1 de janvier contre la Serbie. Il a également commencé le match nul 1-1 du mois dernier avec le Mexique.

Cowell est suspendu pour le match contre l’Équateur pour son rôle dans une altercation d’après-match après un match de qualification contre le Costa Rica, mais Varas s’appuiera fortement sur le Californien à son retour.

Milieu de terrain : Daniel Edelmann, Red Bulls de New York

Milieu de terrain défensif acharné, Edelman est devenu titulaire pour les Red Bulls cette saison. Le capitaine américain est arrivé en Argentine après peut-être ses deux meilleures performances en tant que professionnel : une victoire 1-0 dans le derby de la semaine dernière contre le New York City FC et une autre contre DC United lors de l’US Open Cup. Edelman a enregistré 90 minutes dans les deux victoires 1-0.

« J’ai l’impression d’être en grande forme en ce moment », a-t-il déclaré à la veille du match d’ouverture de samedi. « En entrant dans ce camp après ces deux matchs, j’ai l’impression de voler. »

Milieu de terrain : Jack McGlynn, Union de Philadelphie

Alors que l’ancien coéquipier de l’Union Paxten Aaronson s’est vu refuser une convocation par le club allemand de l’Eintracht Francfort, on comptera sur McGlynn, du pied gauche, pour faire des jeux au milieu de terrain central entre Edelman et l’attaquant partant projeté Darren Yapi.

« Philly presse, donc il est très à l’aise dans la mesure où nous avons tendance à attaquer un peu avec des possessions plus longues », a déclaré Varas à propos de McGlynn, qui a effectué huit départs consécutifs dans toutes les compétitions pour le finaliste de la Coupe MLS 2022, y compris les deux jambes de la 2023 Demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le LAFC. « C’est un joueur incroyable, et il est capable de s’adapter et de faire ce dont l’entraîneur a besoin. »

Gardien de but: Gabriel « Gaga » Slonina, Chelsea (Angleterre)

Il est rare qu’un adolescent commence chaque semaine au niveau du club. Pour un gardien, c’est presque du jamais vu. Pourtant, le Slonina de 6’4 « , qui a eu 19 ans lundi, a fait exactement cela la saison dernière pour le Chicago Fire. Le titan anglais Chelsea l’a recruté pour 10 millions de dollars de frais de transfert, et bien qu’il soit encore loin d’être le Blues No. 1, ces représentants seront inestimables en Argentine.

« C’est l’un des meilleurs professionnels que j’ai jamais rencontrés », a déclaré Varas à propos de Slonina, qui a été superbe lors de ses débuts à l’USMNT au début de cette année. « Le fait qu’il ait joué tant de matchs avec Chicago Fire lui apporte une expérience en termes de moments de pression plus élevée dont le groupe va certainement bénéficier. »

Milieu défensif : Caleb Wiley, United d’Atlanta

À seulement 18 ans, Wiley a remporté sa première sélection senior le mois dernier et a été une vedette pour son club cette saison, avec trois buts et deux passes décisives en 12 matchs MLS (11 départs). Ces côtelettes offensives seront utiles avec son compatriote arrière / ailier Kevin Paredes qui ne devrait pas arriver de Wolfsburg en Allemagne avant la phase à élimination directe.

« Nous voyons ce qu’il fait avec ce club en ce moment à Atlanta », a déclaré Edelman. « Pouvoir jouer à l’arrière gauche, ou à l’aile gauche, ou honnêtement partout où nous avons besoin de lui pour jouer, c’est juste un gars qui montre son leadership par l’exemple et qui parle sur le terrain.

« Nous pourrions être à court de personnel avec le fait de ne pas avoir certains des gars, ou certains gars qui arrivent plus tard », a poursuivi Edelman. « Mais nous sommes super confiants dans ce que nous avons ici. »

