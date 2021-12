Coupe du monde tous les deux ans ? Expliquer la proposition biennale de la FIFA et ce qui va suivre

Depuis la première Coupe du monde masculine de la FIFA il y a près de 100 ans, le plus grand événement sportif de la planète est programmé tous les quatre ans. Cette tradition pourrait être amenée à changer si la vision de l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, se concrétise : il fait pression pour organiser la Coupe du monde masculine tous les deux ans.

La proposition a déclenché un débat important dans le monde entier, avec des fans et des organes directeurs continentaux prenant parti.

C’est une idée qui serait soutenue par 166 des 210 associations membres de la FIFA, selon un rapport ESPN de début septembre. Et Infantino a récemment déclaré qu’il pensait que la majorité des associations voteraient en sa faveur bien qu’aucun vote n’ait été prévu.

Mais certains des adversaires de premier plan incluent l’instance dirigeante européenne de l’UEFA, qui, par l’intermédiaire de son président Aleksander Ceferin, a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’elle ne céderait pas au nouveau calendrier sans se battre.

Voici les dernières mises à jour sur la situation et ce que cela pourrait signifier pour le sport si le plan est approuvé ou rejeté.

Coupe du monde tous les deux ans : dernières mises à jour

La FIFA a publié un rapport complet à ses associations membres le 20 décembre qui détaillait les avantages de la proposition, y compris l’estimation selon laquelle un calendrier international remanié avec une Coupe du monde tous les deux ans générerait 4,4 milliards de dollars de revenus supplémentaires par cycle de quatre ans. Avec les revenus supplémentaires, la répartition entre les associations membres entraînerait en moyenne 16 millions de dollars de revenus supplémentaires partagés avec chaque association membre.

En outre, le rapport de la FIFA a cité une étude indépendante commandée qui estimait que le plan augmenterait le PIB de 180 milliards de dollars et créerait plus de deux millions d’emplois par cycle de quatre ans.

L’UEFA, qui s’oppose au plan, a publié sa propre déclaration affirmant que les associations membres européennes pourraient en fait perdre plus de 2 à 3 milliards de dollars par cycle de quatre ans en raison de la perte de parrainages et de revenus médiatiques. La FIFA a répondu à cette affirmation en déclarant qu’elle mettrait en place un « fonds de solidarité » de 3,5 milliards de dollars pour compenser les différences que les associations subissent à la suite des changements.

Un autre contre-pied de l’UEFA au plan de deux ans : les craintes que le football féminin ne connaisse une baisse de ses revenus en raison d’un manque de visibilité et d’intérêt étant donné l’attention portée à la Coupe du monde masculine. Mais il existe un groupe consultatif de la FIFA qui étudie également la faisabilité d’étendre la Coupe du monde féminine à un cycle de deux ans.

Quelle est la proposition de Coupe du Monde de la FIFA ?

Tout simplement, la proposition de la FIFA est un plan pour organiser la Coupe du monde tous les deux ans. La proposition a été initialement lancée par l’Arabie saoudite en mai et a pris un essor considérable depuis. C’est un plan dirigé par l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, qui est maintenant à la tête du développement mondial du football de la FIFA.

À l’heure actuelle, la Coupe du monde a lieu tous les quatre ans, comme elle le fait depuis 1930, les seules interruptions de ce cycle régulier étant survenues en 1942 et 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale. C’est sur un cycle de quatre ans différent des Jeux Olympiques d’été et des championnats continentaux des équipes nationales (Euros, Copa America d’Amérique du Sud et Coupe d’Asie). Si le plan de la Coupe du monde passe, ces championnats continentaux seraient pris en sandwich pendant les années impaires.

À ce stade, on ne sait pas comment la FIFA envisage de modifier les processus de qualification à la fois pour la Coupe du monde et les championnats continentaux afin de garantir que le calendrier ne devienne pas intenable. La FIFA a déjà ratifié et mis en œuvre un plan visant à étendre la Coupe du monde de 36 équipes dans sa structure actuelle à 48 équipes, la première Coupe du monde élargie ayant lieu en 2026.

Le sentiment est que cette proposition de Coupe du monde biennale permettrait à la FIFA de développer des points de contact plus réguliers avec les fans en organisant chaque année des événements internationaux majeurs qui captent l’attention du monde et dominent le cycle de l’actualité. Cela garantirait que la FIFA reste pertinente pendant ce qui aurait été auparavant des années creuses et maintiendrait la marque aux yeux du public à des fins de parrainage et de revenus.

Quels sont les impacts positifs et négatifs de la proposition ?

La dernière proposition de la FIFA énonce tous les avantages que l’organisation estime qu’ils découleront du cycle de deux ans de la Coupe du monde.

La plupart des avantages détaillés tournent autour d’une augmentation des revenus ou d’une visibilité accrue du jeu. La FIFA a également évoqué une augmentation du PIB à la suite des événements supplémentaires, ce qui n’est pas surprenant, car la FIFA vante souvent ses avantages partagés pour les économies nationales et internationales lors de la recherche de pays hôtes de la Coupe du monde.

L’impact négatif le plus évident et le plus préoccupant de la proposition est l’alimentation continue d’un calendrier de matchs gonflé. Les joueurs et les managers se sont ouvertement plaints d’un calendrier de rencontres déjà chargé, les engagements des clubs et des internationaux voyant les meilleurs joueurs s’étirer.

Par exemple, au cours de la saison 2020-21, le meneur de jeu de Manchester United, Bruno Fernandes, a disputé un total de 72 matchs pour son club anglais et le Portugal, accumulant plus de 5 500 minutes jouées. Un autre exemple est le jeune barcelonais Pedri, qui a fait parler d’eux sur les réseaux sociaux pour son déploiement régulier dans les compétitions de club et de pays. Ses jambes de 19 ans ont accumulé 62 apparitions et 4 368 minutes.

Ces chiffres ne feraient qu’augmenter avec des tournois de Coupe du monde supplémentaires et les qualifications associées, ajoutant des matchs au calendrier et nuisant potentiellement à d’autres compétitions qui seraient contraintes de passer au second plan de la Coupe du monde.

Le risque de blessure augmente avec la charge de travail et les déplacements supplémentaires, ce qui n’est pas attrayant pour les clubs qui paient les salaires des joueurs et pourraient être contraints de les laisser au repos lors de matches clés en raison des engagements. Les clubs qui n’ont pas les moyens de s’équiper pour remplacer leurs vedettes ressentiraient davantage l’impact des blessures ou du repos forcé.

La conversation entre les fans tourne autour de la dilution potentielle de l’importance de l’événement. Avec la compétition organisée tous les deux ans, cela semblerait-il moins important et moins spécial, érodant le sens du tournoi et la valeur d’une victoire ? Certains ont évoqué l’UEFA Champions League qui a lieu chaque année, mais n’a fait que gagner en prestige.

Qui soutient et s’oppose au nouveau plan ?

Bien qu’un groupe appelé Football Supporters Europe s’est prononcé contre le plan, la FIFA affirme que la majorité des fans sont en faveur de la nouvelle proposition. Il a partagé les résultats d’un sondage qui a révélé un soutien écrasant pour le plan.

Parmi les associations nationales qui voteront finalement, il y a le soutien des membres de l’instance dirigeante africaine CAF, qui a rendu public son soutien au nouveau plan, votant pour ratifier la proposition lors de son Assemblée générale fin novembre.

« Si l’étude de la FIFA conclut que c’est faisable, la CAF soutiendra pleinement l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA masculine et féminine tous les deux ans », indique la résolution de la CAF. La confédération africaine est une force puissante étant donné le nombre de pays membres (54) dans ses rangs, ce qui signifie que le soutien total de la CAF peut souvent influencer tout vote détenu par la FIFA.

La confédération asiatique (46 pays membres) ne s’est pas encore engagée dans un sens ou dans l’autre, mais le sentiment est que son adhésion est généralement favorable, avec un certain nombre de pays déclarant déjà ouvertement leur soutien au plan. La proposition initiale venait également d’un pays basé dans la confédération asiatique (Arabie saoudite).

La confédération nord-américaine (CONCACAF), qui représente également l’Amérique centrale et les Caraïbes et est composée de 35 associations nationales, est également ouverte à la proposition. Le président de la CONCACAF a également récemment proposé d’autres variantes potentielles du plan biennal de la Coupe du monde.

Bon nombre des 135 pays d’Asie, d’Afrique et des régions de la CONCACAF et de l’Océanie ne se sont jamais qualifiés pour une Coupe du monde et ne se qualifieront probablement pas dans un avenir proche. L’idée est qu’ils peuvent être influencés par la promesse d’une augmentation des revenus, en donnant la priorité aux bilans par rapport à d’autres préoccupations.

Les poids lourds de l’UEFA (Europe, 55 nations) et de la CONMEBOL (Amérique du Sud, 10 nations) sont formellement opposés à la proposition. Le président de l’UEFA, Ceferin, a été retranché dans sa position contre le plan, tandis que la CONMEBOL a également publié une déclaration sévère et provocante fin octobre. Tous deux ont menacé de boycotter une Coupe du monde biennale.

« Il n’y a aucune raison, aucun avantage ou aucune justification pour le changement promu par la FIFA », lit-on dans le message de la CONMEBOL. « Au vu de cela, les 10 pays qui composent la CONMEBOL confirment qu’ils ne participeront pas à une Coupe du monde organisée tous les deux ans. Le projet en question tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l’histoire de l’un des les événements sportifs les plus importants de la planète.

Les deux confédérations ont récemment uni leurs forces sur le plan commercial et compétitif avec l’ouverture d’un bureau commun à Londres et la participation prévue d’équipes sud-américaines au tournoi de la Ligue des Nations de l’UEFA.

Le prochain Congrès de la FIFA est prévu pour mars 2022 à Doha, au Qatar, mais il n’est pas prévu de voter sur le sujet à ce moment-là. Mais cela devra arriver bientôt avec le calendrier international actuel des matchs de la FIFA qui ne s’étendra que sur 2023 (femmes) et 2024 (hommes).