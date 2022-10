Coupe du monde T20 : un demi-siècle record de Marcus Stoinis guide l’Australie vers la victoire contre le Sri Lanka | Nouvelles du cricket

Marcus Stoinis a battu l’Australie vers la victoire dans un match serré à Perth, pour préserver les chances des hôtes de se qualifier pour les demi-finales.

Poursuivant un objectif de 158, l’Australie a eu du mal au début des manches, perdant le batteur en forme David Warner tôt pour seulement 11.

Mais quelques gros coups de Mitchell Marsh, Glenn Maxwell et Stoinis ont enlevé le match au Sri Lanka et ont remporté la victoire avec 21 balles à revendre alors qu’ils couraient à 158-3.

Le Sri Lanka avait précédemment affiché 157-6 grâce aux 38 balles invaincues de Charith Asalanka sur 25 balles.

