Coupe du monde T20 : Un cimetière pour les favoris… toutes les meilleures statistiques avant l’édition 2022 en Australie | Nouvelles du cricket

L’Inde a été éliminée lors de la phase de groupes de la Coupe du monde T20 2021 après s’être qualifiée pour le tournoi en tant que favorite

Les hôtes et champions en titre, l’Australie, sont considérés comme l’équipe à battre lors de la Coupe du monde masculine T20 2022 – mais peut-être qu’ils n’apprécieront pas cette étiquette.

Dans toutes les éditions de la compétition jusqu’à présent, les favoris d’avant-tournoi n’ont pas réussi à soulever le trophée, l’Inde subissant ce sort l’année dernière aux Émirats arabes unis après une sortie en phase de groupes.

Cette statistique est l’une des nombreuses Sky Sports Cricket Benedict Bermange a découvert en dévidant certains des meilleurs chiffres de chacune des sept Coupes du monde organisées à ce jour.

Regardez la pièce maîtresse de cette année en direct sur Sky Sports à partir de dimanche au premier tour – les champions de 2014, le Sri Lanka, affronteront la Namibie et les Pays-Bas affronteront les Émirats arabes unis le jour de l’ouverture, l’Écosse rencontrant les Antilles, deux fois vainqueurs, et l’Irlande affrontant le Zimbabwe un jour plus tard.

Bref, passons aux statistiques…

0 – aucun des favoris d’avant-tournoi n’a remporté la compétition. L’Inde était la favorite 5/2 avant la Coupe du monde 2021 avec les vainqueurs éventuels, l’Australie, de retour à 6/1. Quand l’Angleterre a gagné en 2010, elle était 14/1 au départ

1 – Chris Gayle est le seul joueur à avoir porté sa batte pendant une manche complète de cricket de la Coupe du monde T20. Le Jamaïcain a fait un total invaincu de 63 sur 101 des Antilles contre le Sri Lanka au Kia Oval en 2009

2 – deux joueurs participeront à leur huitième Coupe du monde T20 – Shakib Al Hasan du Bangladesh et le skipper indien Rohit Sharma

5 – le nombre de guichets qui sont tombés lors de la finale de l’Australie contre le Pakistan à Sainte-Lucie en 2010. Mohammad Amir a pris trois guichets et les deux autres sont tombés à court sans qu’un point ne soit marqué

6 – un seul joueur a pris six guichets en une manche, avec le spinner sri-lankais Ajantha Mendis empochant 6-8 contre le Zimbabwe à Hambantota en 2012

12 – le nombre de balles qu’il a fallu à Yuvraj Singh pour atteindre ses cinquante ans pour l’Inde contre l’Angleterre à Durban en 2007 – le plus rapide de tous les crickets internationaux

Nous revenons à la Coupe du monde T20 en 2007 où Yuvraj Singh a brisé six six en un Stuart Broad sur

24 – L’âge de Will Porterfield lorsqu’il a été capitaine de l’Irlande contre le Sri Lanka à Lord’s en 2009 – la seule occasion où le plus jeune joueur a été capitaine d’une équipe dans l’histoire de la Coupe du monde T20

35 – le plus grand nombre de matches disputés par quiconque dans le tournoi, avec Tillakaratne Dilshan du Sri Lanka ayant disputé 35 matches de 2007 à 2016

39 – le total le plus bas de l’histoire du tournoi avec les Pays-Bas éliminés pour seulement 39 contre le Sri Lanka à Chittagong en 2014. Ils n’ont guère fait mieux contre la même équipe en 2021, ne faisant que 44 cette fois-là

41 – Le décompte de guichets de Shakib Al Hasan dans toutes les Coupes du monde T20 – plus que quiconque

Le skipper bangladais Shakib Al Hasan est le quilleur le plus prolifique de toutes les Coupes du monde T20, avec 41 guichets

44 – Ryan Campbell – désormais entraîneur des Pays-Bas – avait 44 ans lorsqu’il a pris le terrain pour Hong Kong lors de trois matches de la compétition 2016 en Inde.

64 – Sanath Jayasuriya a concédé 64 points lors de ses quatre overs pour le Sri Lanka contre le Pakistan à Johannesburg en 2007, la période la plus chère de l’histoire de la compétition

97 mph – La livraison la plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde T20 a été jouée par Shaun Tait contre Craig Kieswetter lors de la finale 2010 à la Barbade

120 – le nombre de livraisons effectuées par Steven Finn au cours de sa carrière en Coupe du monde T20 sans jamais être touché pendant six – plus que quiconque

123 – Les manches de Brendon McCullum pour la Nouvelle-Zélande contre le Bangladesh à Pallekele en 2012 sont les plus élevées de l’histoire du tournoi

Le 123 de Brendon McCullum pour la Nouvelle-Zélande contre le Bangladesh en 2012 reste le score individuel le plus élevé de l’histoire du tournoi

153 – le score moyen au premier bâton dans l’histoire de la Coupe du monde T20

228 – les points marqués par Virat Kohli entre les renvois couvrant les tournois 2016 et 2021, avec des manches successives de 82 pas sortis, 89 pas sortis et 57

260 – le total le plus élevé de l’histoire du tournoi – 260-6 du Sri Lanka contre le Kenya à Johannesburg en 2007

653 – le nombre total de joueurs ayant participé aux sept tournois à ce jour

1 016 – Le décompte de points de la légende sri-lankaise Mahela Jayawardena reste le plus élevé de tous les temps dans l’histoire du tournoi

