Coupe du monde T20: Rilee Rossouw bat le siècle alors que l’Afrique du Sud bat le Bangladesh de 104 points | Nouvelles du cricket

Rilee Rossouw a battu le premier cent de la Coupe du monde T20 de cette année alors que sa tonne de 52 balles et les quatre guichets d’Anrich Nortje ont vu l’Afrique du Sud démolir le Bangladesh par 104 points à Sydney.

Le deuxième siècle de Rossouw en autant de manches T20I – il a marqué un 100 invaincu contre l’Inde plus tôt ce mois-ci – a porté les Proteas à 205-5 de leurs 20 overs au SCG, avec ses manches de 109 sur 56 balles avec huit six et sept quatre.

Le partenariat de 168 points du gaucher avec Quinton de Kock (63 sur 38) pour le deuxième guichet de l’Afrique du Sud est le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde masculine T20, devançant les 166 légendes sri-lankaises Mahela Jayawardene et Kumar Sangakkara amassés contre les Antilles à la Barbade en 2010.

En réponse, le Bangladesh a été déchiqueté pour 101 en 16,3 overs avec le cœur arraché des manches lorsque Nortje (4-10 sur 3,3 overs) a vaporisé trois des quatre meilleurs du Bangladesh – Najmul Hossain Shanto (9), Soumya Sarkar (15) et le skipper Shakib Al Hasan (1) – alors que les Tigers ont chuté à 47-4 en avantage numérique.

Nortje a ensuite remporté la victoire en battant Taskin Ahmed (10) alors que l’Afrique du Sud – qui s’est vu refuser une victoire contre le Zimbabwe lundi par la pluie – a souligné ses références en tant que prétendants potentiels au titre.

Anrich Nortje a pris 4-10 alors que le Bangladesh a été roulé pour 101 à Sydney





Rossouw et Nortje ont été des figures clés de la victoire, le premier ayant remporté la 10e tonne dans toutes les Coupes du monde T20 masculines – et d’abord par un Sud-Africain – avant que le second ne déchire le classement du Bangladesh.

Rossouw, tôt au n ° 3 après que le capitaine Temba Bavuma (2) soit tombé sur le dernier ballon du premier over de Taskin, a aidé son équipe à 58-1 en cinq overs avant un court délai de pluie.

L’Afrique du Sud a été limitée à 33 sur les cinq prochains overs, mais a ensuite explosé pour piller 80 sur les overs 11 à 15.

Les overs 16-20 n’ont produit que 34 points et trois guichets, dont Rossouw qui a été pris à couvert du bowling de Shakib.

Ensuite, c’était au tour du lanceur rapide Nortje, qui a enlevé Sarkar et a roqué Shanto lors de sa première manche, la troisième des manches, avant de piéger Shakib lbw dans la suivante.

Le Bangladesh avait bien commencé sa réponse, enlevant 17 au premier de Kagiso Rabada et 10 au deuxième de Wayne Parnell, mais était maintenant sous le choc, encore plus quand Afif Hossain (1) a fait tomber Rabada à Parnell à mi-chemin du sixième.

Les spinners sud-africains Tabraiz Shamsi (3-20) et Keshav Maharaj (1-24) ont ensuite pris le relais du guichet – Shamsi représentant le meilleur buteur Liton Das (34) – avant que Nortje ne retire le moignon de la jambe de Taskin pour mettre fin à un jeu à sens unique.