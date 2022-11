Coupe du monde T20: notes des joueurs anglais après être devenus doubles champions du monde | Nouvelles du cricket

Mission accomplie.

L’Angleterre est à nouveau championne du monde, battant le Pakistan au MCG pour remporter son deuxième titre T20 pour accompagner le trophée des 50 ans et plus qu’elle a remporté de manière si spectaculaire au Lord’s en 2019.

Une fois de plus, c’est Ben Stokes qui a entraîné l’équipe au-delà de la ligne lors de la finale, tandis que Sam Curran était magnifique avec le ballon – mais comment eux et le reste de l’équipe s’en sortent-ils pour le tournoi dans son ensemble ?

Jos Buttler a mené l’Angleterre avec brio lors de son premier tournoi en tant que capitaine





Jos Buttler – 9

Six matches, 225 runs @ 45.00, HS 80no, SR 144.23, deux cinquante ; neuf licenciements

Remplacer le plus grand capitaine de ballon blanc d’Angleterre, Eoin Morgan, n’allait jamais être simple, mais moins de six mois plus tard et Buttler a guidé son équipe vers un titre mondial. Après le revers précoce contre l’Irlande et l’échec contre l’Australie, il n’y avait aucune marge d’erreur et il a brillamment rassemblé l’équipe. L’exemple le plus clair de nous tactique est peut-être venu en finale alors qu’il mettait ses plans en place, à la fois en termes de réglages sur le terrain et de rotations de bowling pour maintenir le Pakistan à un total chassable.

Avec la batte, Buttler reste un phénomène. Des manches fulgurantes contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde ont montré ce qu’il était : puissance explosive, innovation, bravoure, intelligence de jeu impeccable et tempérament glacial sous pression.

Alex Hales – 8

Six matches, 212 runs @ 42.40, HS 86no, SR 147.22, deux la cinquantaine

Amené avec la nature sauvage internationale après plus de trois ans, Hales a fait plus qu’assez pour prouver qu’il méritait son rappel. Il a raté la finale, mais le premier match a été crucial pour assurer l’arrivée de l’Angleterre.

Un demi-siècle contre la Nouvelle-Zélande a été suivi de 47 à Sydney contre le Sri Lanka avant le couronnement – un étonnant 86 invaincu pour épater l’Inde en demi-finale. Après avoir prouvé qu’il était le fleuret parfait pour Buttler en tête de l’ordre et Jonny Bairstow blessé pendant un certain temps, la place de Hales sur le côté devrait être assurée pendant un bon moment encore.

Alex Hales a marqué un brillant 86 invaincu alors que l’Angleterre battait l’Inde en demi-finale





Dawid Malan – 6

Quatre matchs, 56 courses à 28h00, HS 35, SR 82,35

Ce fut un tournoi tranquille pour l’ancien frappeur numéro 1 mondial du T20 avant qu’une blessure à l’aine ne lui refuse la chance de jouer en demi-finale et en finale. L’Angleterre aurait adoré le voir entrer à trois au MCG dimanche – une poursuite relativement petite sur une surface délicate, cela aurait été parfait pour lui.

À 35 ans, il reste à voir si le gaucher fera partie de l’équipe alors que l’Angleterre se prépare pour la prochaine Coupe du monde T20 en 2024. Mais si c’est là que se termine sa carrière internationale, il sortira avec une médaille de vainqueur de la Coupe du monde T20. autour de votre cou n’est pas une mauvaise façon de tirer sa révérence.

Phil Sel – 5

Deux matchs, 10 courses à 10h00, HS 10, SR 111.11

Initialement devancé par Hales pour la première place aux côtés de Buttler malgré sa performance impressionnante au Pakistan, Salt a été repoussé dans l’action en demi-finale après la blessure de Malan.

Buttler et Hales se sont assurés qu’il n’était pas nécessaire dans ce match, mais il est arrivé à trois en finale et alors qu’il n’en a fait que 10, il a franchi quelques limites dans un effort final de Coupe du monde gagnant.

Ben Stokes – 8

Six matchs, 110 runs @ 36.66, HS 52no, SR 105.76, un cinquante; six guichets à 18h50, BBI 2-19, econ 6,79

Ben Stokes produit encore une fois sur la plus grande scène d’Angleterre





Que peux-tu dire de plus? Sur la plus grande scène, Stokes livre. Il a sa rédemption pour 2016 après une autre performance remarquable. Alors que les nerfs anglais s’effilochaient partout alors que le taux requis grimpait et que les balles restaient cochées, Stokes tenait le sien.

Il a chronométré ses manches à la perfection, a atteint son premier demi-siècle international T20, puis a rétropédalé sur le terrain pour célébrer après avoir frappé le point gagnant.

Un autre coup sans nerfs a permis à l’Angleterre de franchir la ligne lors de l’affrontement avec le Sri Lanka et il a été solide avec le ballon tout au long du tournoi, y compris lors de la finale où il a été poussé à faire quatre overs et a pris un guichet. Une véritable superstar du cricket.

Harry Brook – 5

Six matches, 56 courses à 11h20, HS 20, SR 96,55

Après avoir montré ses talents dans la série au Pakistan avant la Coupe du monde, ce n’était pas tout à fait le tournoi que beaucoup espéraient de Brook.

Une partie de cela était la forme des ouvreurs de l’Angleterre, limitant les opportunités pour l’ordre du milieu. Cependant, il a marqué un 20 granuleux en finale et est resté avec Stokes pour aider à maintenir les manches avec l’Angleterre vacillante. Il y a beaucoup plus à venir du Yorkshireman.

Moeen Ali – 7

Six matches, 57 courses à 19h00, HS 24no, SR 123,91 ; pas de guichets, econ 4.50

Une apparition cruciale dans la finale de dimanche a été le point culminant. Il n’en avait que 19 mais Moeen a aidé Stokes à tourner définitivement le match en faveur de l’Angleterre.

Le polyvalent anglais Moeen Ali déclare que remporter la Coupe du monde T20 à Melbourne est l’un des meilleurs moments de sa carrière de cricket



Le gaucher semblait également prêt à sauver l’Angleterre contre l’Irlande, mais la pluie est arrivée trop tôt. Et alors qu’il n’était tenu de jouer que deux overs tout au long du tournoi, Moeen a joué un rôle clé en tant que leader au sein de l’équipe et son tempérament imperturbable signifiait qu’il était une caisse de résonance inestimable pour Buttler sur le terrain.

Liam Livingstone – 6

Six matches, 55 runs @ 27.50, HS 29no, SR 125.00 ; trois guichets à 32h00, BBI 3-17, econ 8h00

Un autre membre de l’ordre intermédiaire qui a eu du mal à trouver des occasions avec la batte, Livingstone a commencé le tournoi en plaçant l’Angleterre sur la ligne contre l’Afghanistan.

Il a ajouté un 20 utile contre la Nouvelle-Zélande, était une option de bowling utile avec son mélange de rotation hors rotation et de rotation des jambes et bien qu’il n’ait jamais été à son meilleur niveau de destruction avec la batte, l’homme du Lancashire était au milieu pour le moment gagnant. et ce n’est pas à renifler.

Sam Curran – 10

Six matches, 13 guichets à 11h38, BBI 5-10, econ 6,52

Joueur du tournoi et à juste titre. Pas plus tard que l’été dernier, Curran n’avait même pas la garantie d’une place dans le XI et pourtant, il est désormais inébranlable.

Sam Curran a aidé l’Angleterre à résoudre son problème de bowling à mort – et avec style





Le petit polyvalent a commencé le tournoi en prenant un remarquable 5-10 contre l’Afghanistan. Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c’est que ses standards sont restés constants tout au long de la compétition, et il a produit une démonstration magistrale pour prendre 3-12 en finale.

Curran a superbement joué en supériorité numérique et au milieu des overs, mais là où il a le plus donné à l’Angleterre, c’est à la mort. C’est un domaine avec lequel l’Angleterre a lutté pendant des années et dans le bras gauche de 24 ans, ils ont trouvé la réponse sous leur nez. Ses variations astucieuses, sa capacité à s’adapter aux conditions et son amour de la bataille le rendent parfait pour le rôle. Il prospère juste sous la pression.

Chris Woakes – 7

Six matches, cinq guichets @ 34,40, BBI 2-33, econ 8,60

L’été de Woakes a été gâché par une blessure, mais son retour en forme pour la Coupe du monde a été un grand coup de pouce pour l’Angleterre.

Il a été un interprète constant pour l’Angleterre dans le cricket à balle blanche pendant un certain nombre d’années et, bien que ce tournoi manquait d’une performance exceptionnelle, Woakes a toujours joué un rôle important avec le nouveau ballon et a pris des guichets précoces vitaux contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

Marc Bois – 8

Quatre matches, neuf guichets à 12h00, BBI 3-26, econ 7,71

Mark Wood a joué à un rythme effréné et a pris neuf guichets avant qu’une blessure ne l’exclue des deux derniers matchs





Il n’y a pas beaucoup de choses plus exaltantes en tant que fan de cricket que de regarder un quilleur vraiment rapide arriver au bol – et il n’y en a pas beaucoup (aucun?) Plus rapide que Wood.

La différence qu’il fait à l’attaque de bowling de l’Angleterre est marquée. Lorsque vous avez quelqu’un qui joue à 94-95 mph, même les meilleurs frappeurs du monde peuvent sauter dans l’enclos. Wood était superbe, toujours une menace de prise de guichet tout en réduisant les courses.

Manquer la demi-finale et la finale en raison d’une raideur au dos aura été une déception pour lui, mais garder Wood en forme et en bonne santé à long terme donnera à l’Angleterre une bien meilleure chance d’ajouter à son trophée.

Chris Jordan – 7

Deux matches, cinq guichets à 14h00, BBI 3-43, econ 8,75

Vétéran de l’équipe d’Angleterre T20 et sans doute le plus grand défenseur du pays, Jordan avait un mandat de surveillance jusqu’à la demi-finale lorsque la blessure de Wood lui a donné une chance.

Après avoir passé la majeure partie de l’été à se remettre d’une blessure au doigt, il n’y avait aucune chance de faire revenir le joueur de 34 ans et il a admirablement performé après avoir été invité à faire trois overs lors de la rotation à la mort contre l’Inde avant de le suivre avec deux guichets en finale.

Adil Rachid – 8

Six matches, quatre guichets @ 36,75, BBI 2-22, econ 6,12

Interrogé après un début de tournoi poussif, Rashid a fait sensation dans la partie commerciale de la compétition.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adil Rashid dit que gagner la finale de la Coupe du monde T20 sera un moment à chérir pour l’Angleterre



Le lanceur de jambes avait le ballon sur une ficelle alors qu’il embobinait le Sri Lanka, l’Inde et le Pakistan – trois équipes traditionnellement si habiles à jouer au spin. Il a fait basculer le match en faveur de l’Angleterre en renvoyant Babar Azam et en complétant un guichet en finale.

Avec ses variations et les variations subtiles de ces variations, Rashid a de nouveau prouvé qu’il était l’un des meilleurs au monde dans le cricket à balle blanche.