Coupe du monde T20: Moeen Ali appelle les gros frappeurs anglais à se libérer des chaînes dans l’espoir d’atteindre les demi-finales | Nouvelles du cricket

Le polyvalent anglais Moeen Ali pense que lui et ses collègues grands frappeurs peuvent désormais se débarrasser des chaînes alors qu’ils cherchent à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde T20.

Les frappeurs anglais, si souvent leur plus grande force dans le cricket à balles blanches, ont échoué jusqu’à présent, leur quête pour unifier les deux principaux trophées de cricket à dépassements limités vacillant.

Après une performance terne contre l’Irlande, la rafale de limites de Moeen a amené l’Angleterre sur le point de dépasser le par Duckworth-Lewis-Stern, mais la pluie a contrecarré ses efforts.

Une défaite contre les garçons en vert et un lavage contre l’Australie, tous deux au MCG, ont laissé l’Angleterre devoir probablement gagner ses deux derniers matchs de Super 12 pour avoir les meilleures chances d’atteindre les demi-finales.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine de l’Angleterre, Jos Buttler, a déclaré qu’ils étaient désormais entièrement concentrés sur le maintien de leur tournoi contre la Nouvelle-Zélande.



Cependant, l’Angleterre pourrait battre la Nouvelle-Zélande mardi et le Sri Lanka samedi et toujours ne pas passer car le taux de course net entrera en jeu pour déterminer les deux premiers du groupe si les équipes ne peuvent pas être divisées aux points.

“Nous battons jusqu’au bout, alors autant divertir tout le monde, nous divertir et profiter de ces 70 ou 80 sur 30 balles, quoi que ce soit, car c’est ce qui enlève vraiment le jeu”, a déclaré Moeen.

“Nous devons juste être courageux. Cela ne signifie pas sortir et bosser, mais jouer comme nous pouvons le faire et la raison pour laquelle nous avons été choisis. Mettez la pression sur le bowling et prenez ces risques parfois.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Moeen a fait l’éloge de la profondeur de l’équipe de son équipe et de la façon dont ils sont en bonne position après la victoire contre le Pakistan avant la Coupe du monde T20



Alors que leurs frappeurs ne manquaient pas d’intention contre l’Irlande, l’Angleterre a accumulé 36 boules de points sur 87 livraisons légales lors d’une défaite de cinq points en DLS.

“Nous aurions pu mettre le pied un peu plus tôt dans cette situation et être un peu plus proactifs en tant qu’équipe”, a ajouté Moeen. “Si nous avions eu six autres simples tout au long des manches, nous aurions gagné.”

Moeen se concentre sur ce que l’Angleterre peut contrôler, à commencer mardi au Gabba contre les Black Caps, qui les ont éliminés en demi-finale de ce tournoi il y a 11 mois.

“Je ne dirais pas que c’est un travail inachevé, mais ils nous ont éliminés l’an dernier et cela a fait un peu mal”, a déclaré Moeen.

“Je ne me souviens pas d’avoir joué en Nouvelle-Zélande où nous avons joué en moyenne et où nous avons gagné. Vous devez toujours jouer votre meilleur cricket.

“Nous devons gagner les deux matchs, mais nous pourrions encore les rater. Notre travail consiste à gagner ces deux matchs et, si nous le pouvons, à les gagner confortablement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur anglais Matthew Mott a exhorté son unité de frappeurs à redécouvrir leur approche agressive



Flashbacks indésirables des Cendres 2017/18

Image:

Moeen espère bannir ses souvenirs désagréables de l’Australie





Lors de sa précédente tournée Down Under, Moeen était le spinner de première ligne de l’Angleterre, mais n’a remporté que cinq guichets en autant de tests avec une moyenne époustouflante de 115, ayant été gêné par une blessure persistante au doigt.

Moeen n’a pas non plus atteint la cinquantaine alors que l’Angleterre a glissé vers une autre lourde défaite et il n’a pas fait beaucoup mieux dans la série ODI qui a suivi, mais il y a eu des signes encourageants lors de son dernier voyage.

“Je pense à cette série Ashes et je pense (à) tous les terrains sur lesquels nous allons maintenant, évidemment les terrains d’essai sur lesquels nous avons joué”, a déclaré Moeen, avant que l’Angleterre ne se rende à Brisbane samedi.

“Et je pense, ‘c’est là que c’est arrivé et c’est là que c’est arrivé, et en fait je n’aurais pas dû jouer à ce jeu parce que j’avais ce problème’.

“C’est presque parqué dans mon esprit, c’était une tournée désastreuse et je ne veux même pas y penser.

“Pas seulement personnellement, mais en tant qu’équipe, nous avons été terribles et les deux dernières fois que nous sommes venus ici (l’Angleterre a également perdu les Ashes 2021-22 mais Moeen s’était retiré des tests à ce moment-là). J’espère que cela ne se reproduira plus. “

Regardez l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande mardi en direct sur Sky Sports Cricket. Le montage commence à 7h30 avant un départ à 8h à Brisbane.