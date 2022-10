Coupe du monde T20: Michael Atherton envisage le choc du groupe 1 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande | Nouvelles du cricket

Est-il temps de changer ? Michael Atherton a déclaré que l’Angleterre conserverait le même équilibre, mais qu’elle avait besoin de son meilleur ordre pour avoir une chance d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde T20.

Les frappeurs anglais ont échoué jusqu’à ce qu’ils tentent de rebondir après leur défaite contre l’Irlande.

Les espoirs de revitaliser leur campagne ont été contrecarrés après que l’affrontement critique contre l’Australie a été abandonné par un lavage de Melbourne sans qu’une balle ne soit jouée et plus de pluie est prévue au Gabba mardi.

Les Black Caps ont éliminé l’Angleterre en demi-finale il y a 11 mois, mais le capitaine Jos Buttler sait que son équipe a besoin d’une victoire pour conserver de manière réaliste ses espoirs de se classer parmi les deux premiers de son groupe Super 12 pour atteindre les demi-finales.

Jos Buttler dit que l’Angleterre est entièrement concentrée sur le maintien de son tournoi contre la Nouvelle-Zélande



La pression est sur Buttler et Ben Stokes pour commencer à produire les marchandises, ce dernier n’enregistrant que huit points en deux manches à la Coupe du monde, un retour décevant étant donné qu’il a été élevé dans le top quatre, et il reste sans un demi-siècle en 39 internationaux T20.

“Le domaine qu’ils chercheront désespérément à obtenir est cet ordre supérieur. Ils veulent que Buttler commence à obtenir des courses et à marquer son autorité. (Alex) Hales n’a pas vraiment trouvé sa meilleure forme, tandis que (Dawid) Malan n’a pas été très fluide et Ben Stokes n’a pas tiré du tout », a déclaré Atherton.

“Si vous pensez à l’Angleterre au cours des cinq ou six dernières années au cricket en balle blanche, cela découle vraiment de la domination et de l’agression au sommet. C’est la capacité de prendre le jeu, de battre en profondeur et d’aller très fort au sommet .

“Ils n’ont pas vraiment tiré là-bas, c’est donc la zone qu’ils voudront réparer.”

“Stokes pourrait aller au sommet de l’ordre. Il l’a assez bien fait en IPL et vous donne l’équilibre, mais je pense qu’ils garderont le même côté”

Il a ajouté: “L’homme qui a semblé le plus fluide a été Moeen Ali, mais bien sûr, il est en bas de l’ordre.

“Stokes pourrait aller au sommet de l’ordre. Il l’a assez bien fait en IPL et vous donne l’équilibre, mais je pense qu’ils garderont le même côté.

“Ils sont très réticents à changer de panique et c’est un match contre l’Afghanistan, une mauvaise performance et un lavage, donc vous ne voulez pas paniquer parce que c’est très peu de cricket sur lequel nous équilibrons.”

Dans la perspective du match contre la Nouvelle-Zélande, Atherton a déclaré : “L’Angleterre aime chasser, tandis que la Nouvelle-Zélande a remporté ses deux matchs en battant en premier et en défendant.

“Plus d’équipes frappent en premier dans ce tournoi qu’il y a un an.”

Eoin Morgan se demande pourquoi il a fallu si longtemps pour que le match Angleterre contre Australie soit abandonné, le retard des officiels donnant de faux espoirs aux fans



L’Australie a rejoint la Nouvelle-Zélande avec cinq points – deux devant l’Angleterre – tout en réduisant son déficit net de rythme, qui sera décisif si les équipes terminent à égalité de points, après avoir battu l’Irlande lundi.

Il y a un scénario où l’Angleterre pourrait gagner ses matchs restants et ne pas passer.

“Vous perdez un match et ensuite vous vous faites laver – c’est la nature de ce tournoi”, a déclaré l’ancien batteur d’ouverture de l’Angleterre, Atherton. “C’est très court et pointu, il n’y a pas de marge de manœuvre si vous vous trompez.

“Il y a aussi un peu de clarté et parfois cette clarté peut vous aider parce que vous savez que vous devez gagner et cela enlève ce doute de votre esprit.”

