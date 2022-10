Coupe du monde T20: Matthew Mott appelle l’Angleterre à retrouver «l’esprit libre» de l’Irlande après une défaite choc | Nouvelles du cricket

L’entraîneur-chef Matthew Mott a eu du mal à expliquer l’approche “timide” de l’Angleterre lors de sa défaite contre l’Irlande, mais pense que canaliser l’esprit décomplexé des garçons en vert peut ressusciter leur campagne de Coupe du monde T20.

L’Angleterre doit maintenant remporter ses trois derniers matches de Super 12 pour garantir une place en demi-finale, en commençant contre les hôtes du tournoi et les champions en titre, l’Australie, au MCG vendredi.

Ils ont eu peu de marge de manœuvre dans leur groupe et le moral est au plus bas après une démonstration largement lamentable avec balle et batte lors d’une défaite choc en cinq points contre l’Irlande selon la méthode Duckworth-Lewis-Stern.

Alors que l’Angleterre devra à nouveau surveiller de près le ciel de Melbourne avec des prévisions de pluie, Mott a exhorté son équipe à se concentrer sur ce qu’elle peut contrôler et à s’inspirer du livre de jeu de l’Irlande.

L'Angleterre a subi une défaite de cinq points contre l'Irlande en DLS à Melbourne alors que ses espoirs de Coupe du monde T20 ont pris un coup



“Nous étions un peu abasourdis”, a déclaré Mott. “Nous savions que nous n’avions pas joué à notre meilleur niveau. Je pense que nous étions timides.

“Je ne peux pas l’expliquer, mais je pensais qu’au lieu d’être à plat, je pense qu’il y avait juste un peu de nervosité. Nous devons rebondir très rapidement car nous avons beaucoup de choses en jeu.

“Nous n’avons pas le luxe de perdre un autre match, nous jouons contre les hôtes et les champions en titre. L’Irlande a eu un petit coup franc contre nous dans un match à faible pluie.

“Ils sont sortis et ont joué avec un esprit vraiment libre. Et c’est ce que nous devons faire à partir de maintenant lorsque nous sommes mis dans des situations où il y a une décision à prendre. Nous voulons prendre l’option agressive.”

Le capitaine Jos Buttler, son homologue de test Ben Stokes et le meneur de rythme Mark Wood ont tous parlé franchement dans ce que Mott a qualifié de “sombre” vestiaire anglais par la suite, leur première défaite en six T20 terminés.

Une équipe de frappeurs ratés n’a atteint que 15 limites en deux matchs jusqu’à présent, mais Mott pense qu’ils pourraient être plus intelligents si les quatre et les six sont difficiles à trouver et à profiter des plus grands champs extérieurs ici.

Michael Atherton de Sky Sports revient sur une célèbre victoire de l'Irlande et sur le fait que l'Angleterre a laissé filer le match, et se penche sur le match vital de l'équipe de Jos Buttler contre l'Australie vendredi



“L’intention était là, nous n’avons tout simplement pas très bien frappé la balle”, a déclaré Mott. “Dans ces conditions, peut-être que deux sont une meilleure option. Nous devons prendre nos médicaments et nous assurer de renverser la grève.

“Je pense que nous avons joué au cricket vraiment solide au cours du mois dernier. Nous avons eu une mauvaise journée mais nous n’allons pas jeter le bébé avec l’eau du bain.”

Il est peu probable que l’Angleterre apporte des changements radicaux à son XI et la perspective de modifier son ordre des frappeurs semble lointaine malgré les soupçons que Moeen Ali et Liam Livingstone sont trop faibles.

Stokes, au bâton à quatre, n’a pas atteint les deux chiffres contre l’Afghanistan ou l’Irlande, mais il a été fiable avec le ballon car son taux d’économie de 4,26 est le meilleur d’un Anglais.

“Je pense que Ben est un joueur incroyable pour notre équipe et un vrai leader dans notre groupe”, a déclaré Mott. “Il a été la clé pour nous, je pense qu’il a réussi de gros overs, particulièrement en supériorité numérique.

“Il n’est pas encore sorti avec la batte, mais sa carrière suggère qu’à un moment donné, quelqu’un va en payer le prix et j’espère que c’est l’Australie. C’est un joueur de classe mondiale, (en) T20 vous manquez beaucoup mais vous avez besoin de match -gagnants et il en est un.”

Buttler dit que l'Angleterre "avait tout en sa faveur" mais "n'était pas assez cohérente" alors qu'elle s'effondrait pour vaincre l'Irlande



L’Australie se retrouve dans une position similaire à celle de l’Angleterre en ce qui concerne la victoire, mais la chance d’infliger un éventuel coup de grâce n’est pas la plus grande préoccupation du Queenslander Mott.

“Je n’ai pas besoin de motivation”, a ajouté Mott, qui a quitté son poste d’entraîneur féminin australien pour occuper un poste avec les équipes anglaises de balle blanche plus tôt cette année.

“J’ai beaucoup d’amis dans ce groupe, à la fois dans le groupe de jeu et dans le personnel, mais comme vous le constatez au cricket, vous aimez celui avec qui vous êtes. Faire partie de ce groupe est très spécial pour moi.

“Nous sommes incroyablement motivés et (le résultat de l’Irlande) ne fait qu’ajouter à cette motivation. Vous traversez très rarement ces tournois sans défaite. Je m’attends à ce que nous rebondissions très bien.”

