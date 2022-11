Coupe du monde T20: Mark Wood soutient Ben Stokes pour passer à la vitesse supérieure pour l’Angleterre | Nouvelles du cricket

Ben Stokes reste “l’homme sur lequel on peut compter”, insiste le lanceur rapide Mark Wood, qui espère que l’Angleterre pourra passer à la vitesse supérieure lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 de jeudi contre l’Inde à l’Adelaide Oval.

Stokes n’affichait en moyenne que 9,8 avec un taux de frappe de 100 lors de ses six dernières manches T20 avant ce week-end, mais le héros anglais de la finale de la Coupe du monde 2019 à 50 ans a livré alors qu’il vacillait contre le Sri Lanka.

Ses 42 balles invaincues sur 36 étaient exactement ce qui était nécessaire pour amener l’Angleterre à la victoire par quatre guichets avec deux balles à revendre à Sydney dans une poursuite décousue pour propulser l’Australie à la deuxième place de son groupe Super 12.

La contribution était un autre exemple de Stokes gardant son sang-froid, juste au moment où les nerfs semblaient s’installer dans le camp anglais, et Wood sait à quel point son coéquipier de Durham est redoutable.

Regardez les temps forts alors que l'Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



“C’est un homme bon à avoir dans une situation difficile”, a déclaré Wood. “Je sais que les gens l’ont interrogé, mais quand vous avez besoin de lui, il se lève. C’est pourquoi vous l’avez dans l’équipe.

“C’est un autre moment de sa carrière où, quand on regarde en arrière, on peut dire que lorsque l’équipe avait besoin de lui, il était l’homme sur qui compter.

“Il n’avait pas l’air en phase ou quoi que ce soit du genre parce qu’il était là et l’avait fait auparavant. Vous pensez que nous sommes sous pression, mais il le prend simplement dans sa foulée et sait exactement ce qu’il essaie de faire.

“Nous savons à quel point il est bon et que si nous avons des ennuis, c’est l’homme qui ne cède jamais, il n’abandonne jamais et il semble toujours se débrouiller quand nous avons le plus besoin de lui.”

Le capitaine Jos Buttler dit qu'il a ressenti "un sentiment de calme" avec Stokes dans le pli alors que l'Angleterre s'assurait une place en demi-finale



Salt pourrait être l’homme si Malan rate la demi-finale

Phil Salt pourrait remplacer Dawid Malan si l’Angleterre décide d’un remplaçant à l’identique





Stokes est sorti au premier drop samedi après que Dawid Malan s’est tordu l’aine gauche pendant les manches du Sri Lanka, se redressant brusquement après avoir poursuivi le ballon, et il n’a pas frappé dans la réponse de l’Angleterre.

Les physios anglais surveillent la blessure au cours du lendemain avant de décider des prochaines étapes.

Si Malan est contraint de manquer contre l’Inde, le batteur de réserve de l’Angleterre dans leur équipe de 15 personnes est Phil Salt afin qu’il puisse être amené dans le XI s’ils décident d’un remplacement similaire.

“Il est l’un des seuls à affronter les quilleurs (dans les filets)”, a déclaré Wood. “Normalement, les frappeurs aiment les bâtons de chien, mais il affronte les quilleurs et je pense qu’il ronge son frein.

“Il est prêt depuis un moment et il a quelque chose en lui.”

Wood agacé par ses démarrages poussifs

Lors de la séance photo de l'équipe de cricket d'Angleterre, Stokes a fait tomber Mark Wood de sa chaise en plaisantant



Wood, qui a constamment atteint le milieu des 90 mph tout au long de la campagne anglaise, admet qu’il a été irrité par ses départs lents ces derniers temps après avoir perdu 17 lors de son ouverture contre le Sri Lanka et a également coûté cher lors de ses premières rafales de six balles contre la Nouvelle-Zélande. et l’Irlande.

“Je dois arrêter d’en faire une habitude”, a-t-il déclaré. “Cela devient ennuyeux de devoir le faire reculer. J’aimerais ne pas avoir à le faire.

“Je suis content d’avoir montré du caractère et de la fierté dans ma performance pour la faire reculer, mais j’aimerais ne pas être dans cette position en premier lieu parce que parfois j’ai pris des guichets devant en avantage numérique . Mais dans les deux derniers, j’en ai choisi quelques-uns, donc c’est quelque chose sur lequel je dois travailler.”

