Coupe du monde T20: Mark Wood fait peur à l’Angleterre avant la demi-finale de l’Inde | Nouvelles du cricket

Mark Wood est apparu comme un problème de blessure à deux jours de la demi-finale de la Coupe du monde T20 en Angleterre contre l’Inde après s’être retiré de l’entraînement à Adélaïde.

Wood a été le quilleur le plus rapide de ce tournoi, atteignant en moyenne 92 mph et touchant 96 mph à plusieurs reprises pour perturber fréquemment les frappeurs sur les surfaces australiennes les plus rebondissantes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Wood impressionne avec le ballon alors qu’il plonge vers Wanindu Hasaranga de manière athlétique



Après avoir remporté neuf guichets en quatre matches, Wood devrait jouer un rôle clé contre la formation de frappeurs étoilés de l’Inde, mais il a semblé s’arrêter lors d’un léger jogging sur le champ extérieur d’Adélaïde Oval.

Le joueur de 32 ans n’a plus participé aux entraînements facultatifs de mardi et n’a pas roulé dans les filets, apparemment une mesure de précaution car l’Angleterre a confirmé qu’il souffrait d’une raideur générale du corps.

Bien que le problème puisse simplement être un cas d’exigences du tournoi, l’Angleterre étant optimiste sur le fait qu’il sera prêt à affronter l’Inde jeudi, Wood a une histoire inquiétante de revers de blessure.

Il a récemment raté tout le programme d’été après avoir subi deux opérations au coude droit.

Image:

L’Anglais Dawid Malan semble sur le point de rater la demi-finale de la Coupe du monde T20 contre l’Inde après s’être blessé à l’aine lors du dernier match du Super 12 contre le Sri Lanka



C’est un autre mal de tête potentiel dont l’Angleterre pourrait se passer car ils n’ont pas encore fait appel à Dawid Malan, qui s’est tordu l’aine gauche lors de la victoire de samedi dernier contre le Sri Lanka et n’a pas frappé.

Le gaucher aurait été tranquillement optimiste quant à son implication contre l’Inde, mais l’Angleterre hésitera à prendre des risques compte tenu de l’énorme ampleur de l’enjeu.

Alors qu’il faisait le tour du champ extérieur avant de faire un bref jogging mardi, Phil Salt, qui entrerait probablement sur le côté si Malan n’était pas disponible, semblait avoir une longue séance de rattrapage à la limite.

L’Inde a eu sa propre frayeur lorsque le capitaine Rohit Sharma a été frappé au poignet alors qu’il frappait dans les filets, nécessitant un traitement, bien qu’il ait rapidement repris l’entraînement et que cela ne fasse aucun doute.

Image:

Rohit Sharma a également fait peur à l’Inde avant la demi-finale, mais il semble certain de jouer





L’Angleterre, quant à elle, a découvert mardi qu’elle jouera sur le même terrain que celui qui a organisé le double match Nouvelle-Zélande-Irlande et Australie-Afghanistan vendredi dernier.

Une surface utilisée a été une sorte de talon d’Achille dans le passé, mais l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka sur de tels guichets et on ne pense pas que ce soit une pomme de discorde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Un porte-parole du Conseil international de cricket a déclaré: “L’ICC n’a pas de règle concernant l’utilisation de terrains frais uniquement ou utilisés pour tout match d’un événement ICC.

“Notre exigence est la meilleure surface de jeu possible pour chaque match. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un ‘nouveau’ terrain sera meilleur qu’un terrain qui a pu être utilisé auparavant.”

Ben Stokes pense que l’Angleterre devra s’adapter aux dimensions inconnues du terrain à Adélaïde, qui sont plus droites et plus courtes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine Jos Buttler dit qu’il a ressenti “un sentiment de calme” avec Ben Stokes dans le pli alors que l’Angleterre s’assurait une place en demi-finale de la Coupe du monde T20



Alors qu’ils ont été présentés avec des mesures similaires contre le Sri Lanka à Sydney, où les 42 balles de Stokes pas sur 36 balles ont aidé l’Angleterre à la victoire, ce qui a assuré une place parmi les deux premiers dans leur groupe Super 12 devant les rivaux australiens des Ashes, à Adélaïde, la différence est plus prononcé.

“Nous devrons attendre et voir ce que fera le guichet jeudi, je suppose”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit d’évaluer et de s’adapter à toute situation que vous avez devant vous.

“Mais nous avons joué sur de grandes limites carrées et nous avons cherché à faire en sorte que les frappeurs leur frappent, alors qu’ici, nous devrons probablement chercher à changer de tactique.”

Jeudi 10 novembre 7h00





Regardez la demi-finale de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Inde en direct sur Sky Sports Cricket jeudi (préparation à 7h00 avant un départ à 8h00)