Coupe du monde T20: l’Inde affronte le Pakistan alors que l’une des rivalités les plus féroces du cricket se rallume en Australie | Nouvelles du cricket

L’Inde et le Pakistan s’affrontent lors de leur premier match de la Coupe du monde T20 en Australie, au milieu de tensions persistantes hors du terrain entre les instances dirigeantes du cricket des deux pays.

Bien que les deux groupes de joueurs entretiennent une relation amicale sur le terrain, les matchs sont souvent utilisés dans le cadre d’un jeu d’échecs politique plus large entre le Board of Control for Cricket in India (BCCI) et le Pakistan Cricket Board (PCB), comme le souligne le récente dispute autour de la Coupe d’Asie 2023.

La BCCI a déclaré mardi qu’elle ne se rendrait pas au Pakistan pour cette compétition et en réponse, le PCB a déclaré qu’il pourrait boycotter la Coupe du monde des 50 ans et plus en Inde plus tard l’année prochaine.

Les commentaires de la BBCI ont attiré les critiques d’anciens joueurs pakistanais, Waqar Younis accusant l’instance dirigeante d’essayer de « nuire au Pakistan », tandis que Wasim Akram a déclaré à A Sport que « l’Inde ne peut pas dicter comment le Pakistan jouera au cricket ».

Interrogé sur la question avant le match de dimanche, le capitaine indien Rohi Sharma a déclaré que son équipe ne s’inquiétait pas “de ce qui va se passer plus tard”.

“Cela ne sert à rien d’y penser. La BCCI prendra les décisions à ce sujet. Nous nous concentrons sur la façon dont nous devons être très bien préparés pour le match (de dimanche).”

Depuis 2008, les deux nations n’ont disputé qu’une seule série bilatérale, le Pakistan visitant l’Inde en décembre 2012.

Cette série fait suite à une attaque contre l’équipe nationale sri-lankaise à Lahore en 2009 qui a conduit à la suspension des tournées au Pakistan, qui ont également été démis de leurs fonctions de co-organisateur de la Coupe du monde 2011, qui devait se jouer dans tout le sous-continent indien.

Les deux équipes se sont affrontées en demi-finale du tournoi, et cela a été utilisé comme une opportunité de diplomatie avec le Premier ministre pakistanais de l’époque, Yousuf Raza Gilani, invité à regarder aux côtés de Monmohan Singh, qui était alors Premier ministre indien.

Le Pakistan et l’Inde ont conclu un accord pour jouer six séries bilatérales sur huit ans en juin 2014, mais l’accord a échoué un an plus tard.

L’année dernière, l’Australie et l’Angleterre ont toutes deux joué une série au Pakistan, mais il ne semble y avoir aucun signe que l’Inde rende visite à ses voisins.

L’Inde et le Pakistan s’affrontent lors des Coupes du monde Format An Pays hôte Organiser Résultat T20 2007 Afrique du Sud Match de groupe Cravate T20 2007 Afrique du Sud Final L’Inde gagnée par 5 guichets ODI 2011 Inde Demi-finale L’Inde a gagné par 27 points T20 2012 Sri Lanka Match de groupe L’Inde a gagné par 8 guichets T20 2014 Bengladesh Match de groupe L’Inde gagnée par 7 guichets ODI 2015 Australie Match de groupe L’Inde a gagné par 76 points T20 2016 Inde Match de groupe L’Inde gagnée par six guichets ODI 2019 Angleterre Match de groupe L’Inde a gagné par 89 points T20 2021 Émirats arabes unis Match de groupe Le Pakistan a gagné par 10 points

Les tensions politiques ne se sont pas apaisées au cours de la dernière décennie et les rencontres entre les deux équipes se sont limitées à des tournois, les deux équipes étant placées dans le même groupe lors des cinq dernières Coupes du monde T20 et des deux précédentes compétitions de plus de 50 ans, tout en s’affrontant dans une demi-finale T20 et une finale du Trophée des Champions.

L’Inde a dominé lors des dernières rencontres du tournoi, le Pakistan n’ayant remporté qu’un seul match – lors de la Coupe du monde T20 de l’année dernière aux Émirats arabes unis.

L’affrontement de dimanche sera la 14e fois que l’Inde et le Pakistan s’affronteront dans une Coupe du monde de l’un ou l’autre format, mais le récent différend sur la Coupe d’Asie 2023 a jeté une ombre sur le match nul, qui tombe le deuxième jour de Diwali, la fête hindoue des lumières.

Dans ce contexte de tension, des milliers de fans espèrent avoir un aperçu de l’une des plus grandes rivalités de cricket au Melbourne Cricket Ground.

Dimanche 23 octobre 8h30





“Les grands arrivent en ville”

Le match des poids lourds de dimanche est, sans surprise, l’un des concours les plus attendus de l’étape Super 12 du tournoi et il n’y aura pas de siège libre dans la maison.

“L’Inde contre le Pakistan est énorme”, a déclaré l’ancien international australien Mel Jones dans une vidéo officielle d’avant-tournoi de l’ICC. “Je me souviens quand les billets ont été mis en vente en Australie, c’était 4-5 minutes, et ils étaient tous vendus.

“Cela a fait dire à tout le monde en Australie, ‘oh d’accord [the World Cup] arrive’, les grands garçons arrivent en ville.”

Des générations de fans indiens et pakistanais qui habitent l’Australie emballeront l’emblématique MCG dimanche, tandis que des millions de personnes sont susceptibles de regarder à la maison. Les récents matchs de la Coupe d’Asie ont attiré une audience numérique de plus de 225 millions de personnes.

“C’est ma première Coupe du monde en tant que capitaine, donc je suis assez excité et chaque fois que nous affrontons le Pakistan, c’est toujours un blockbuster”, a déclaré Sharma à l’ICC. “Vous ressentez l’atmosphère plus qu’autre chose.”

Le skipper pakistanais Babar Azam a ajouté : “Tout match contre l’Inde est toujours une compétition de haute intensité. Les supporters les attendent aussi. Sur le terrain, nous en profitons beaucoup et donnons notre 100%.”

Alors que la pluie devrait perturber le match, les deux équipes chercheront à organiser leur tournoi sur un flyer, et quelle meilleure façon de créer une dynamique que de battre vos rivaux les plus féroces.