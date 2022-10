Coupe du monde T20 : l’ex-relation d’Urvashi Rautela-Rishabh Pant gagne à nouveau des images alors qu’elle atteint l’Australie ; Twitter éclate avec des mèmes hilarants [VIEW TWEETS]

Urvashi Rautelale nom de a été lié au joueur de cricket Pantalon Rishabh. Beaucoup de drames se sont déroulés au nom des deux stars. Du joueur de cricket bloquant Urvashi Rautela à celle qui l’encourage dans les gradins, beaucoup a été écrit. Et bien, encore une fois, les deux stars font l’actualité. Avant la Coupe du monde T20, Urvashi Rautela s’est envolé pour l’Australie où les matchs vont avoir lieu et Twitter est inondé d’hilarant à ce sujet.

Le voyage d’Urvashi Rautela en Australie se transforme en un festival de mèmes

Sur Twitter, les internautes parlent de la visite d’Urvashi Rautela en Australie et y entraînent Rishabh Pant. Elle a partagé les photos avec la légende disant qu’elle a suivi son cœur et que cela l’a conduite en Australie. Les internautes étant des internautes, ils ont produit les mèmes les plus hilarants possibles.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Pantalon Rishabh après avoir regardé la publication Instagram de #UrvashiRautela pic.twitter.com/hKcnLRj4sx ASIF OFFICIEL (@im_asifofficial) 9 octobre 2022

Même si les gens se moquent d’elle #UrvashiRautela n’arrêtera pas de chasser #RishabhPant …. Comme cela lui donne une énorme publicité … N c’est exactement ce que recherche tout bollywoodien pic.twitter.com/ks0GnBlzQH Spectre indien (@IndicSpectrum) 9 octobre 2022

Plus tôt, le 4 octobre, Urvashi Rautela avait publié un message “Joyeux anniversaire” et partagé une vidéo de baiser volant. Les internautes l’avaient immédiatement connecté à Rishabh Pant car c’était son anniversaire. Avant cela, Urvashi Rautela avait fait des déclarations énigmatiques disant que “M. RP” avait attendu dans le hall d’un hôtel pendant des heures pour la rencontrer, mais cela ne s’est pas produit. Les internautes l’ont rapidement connecté à Rishabh Pant. Maintenant, attendons et regardons si Urvashi se rend réellement au stade ou non en Australie.