Coupe du monde T20: les Anglais Jos Buttler, Liam Livingstone et Alex Hales sur leur “premier grand moment” | Nouvelles du cricket

Jos Buttler dit que l’Angleterre « ronge son frein » pour commencer sa Coupe du monde T20 ce week-end, mais a cherché à minimiser ses espoirs d’aller jusqu’au bout en Australie.

Après un été décevant au cours duquel ils n’ont pas réussi à remporter une série limitée contre l’Inde ou l’Afrique du Sud, la fortune de l’Angleterre s’est nettement améliorée après une légère hausse des résultats au cours du mois dernier.

Ils ont remporté une impressionnante victoire 4-3 dans la série T20 au Pakistan et leur résurgence s’est poursuivie avec deux victoires contre les hôtes et les champions en titre de la Coupe du monde, l’Australie. Le capitaine anglais Buttler a le sentiment que la tendance est à la hausse avant son premier match du tournoi contre l’Afghanistan à Perth samedi soir.

Il a déclaré: “Nous sommes bien placés. Je pense que tout le monde a hâte de commencer maintenant.

“Nous avons eu de très bons matchs au cours des 10 derniers matchs et joué du très bon cricket. À la veille du tournoi, nous sommes très prêts.”

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’ils pouvaient être considérés comme favoris, Buttler a ajouté : ” Loin de là, pour être honnête. Je pense que nous sommes une équipe dangereuse et nous avons beaucoup de joueurs talentueux qui peuvent gagner des matchs par eux-mêmes et c’est une chose énorme dans le cricket T20.

“Il est difficile de choisir des favoris. Si vous deviez en choisir un, ce serait probablement l’Australie dans ses propres conditions et étant championne en titre.”

Jos Buttler pense que les hôtes australiens sont les favoris avant la Coupe du monde T20





Buttler gardait ses cartes près de sa poitrine concernant son équipe pour affronter l’Afghanistan, qui est entraîné par l’ancien frappeur anglais Jonathan Trott.

Chris Woakes semble peu susceptible d’être mis en danger contre l’Afghanistan à cause d’un problème, quelques jours seulement après que l’Angleterre a été touchée par la blessure à la cheville de Reece Topley, qui a mis fin au tournoi.

Buttler a déclaré: “C’est vraiment difficile et particulièrement difficile pour Reece lui-même. Nous sommes tous si amèrement déçus pour lui. Croisons les doigts pour qu’il se remette en forme dès que possible et revienne sous un maillot anglais.”

Livingstone parle de “pas d’égoïsme” dans le camp

Liam Livingstone pense que l’Angleterre est dans une “grande place” alors qu’elle se dirige vers le premier match de la Coupe du monde T20





Dans une longue interview avec Sky Sports’ Ian Ward, le polyvalent anglais Liam Livingstone était optimiste quant aux chances de son équipe en Coupe du monde alors qu’il revient d’une blessure à la cheville.

“La grande discussion est de savoir qui nous allons laisser de côté et c’est un endroit formidable”, a déclaré Livingstone. “Les goûts de Harry Brook ont ​​pris d’assaut le monde. C’est formidable d’avoir ce genre de talent à intégrer dans notre groupe.”

L’ancien capitaine anglais Eoin Morgan examine les dilemmes de sélection de l’équipe avant le match contre l’Afghanistan



Livingstone a parlé avec enthousiasme du changement de capitaine pour une équipe qui, selon lui, n’a “aucun égoïsme”.

“Nous sommes très flexibles”, a-t-il ajouté. “Nous en parlons sur le banc, tout le monde est impliqué dans la discussion, il n’y a pas un seul homme qui prend toutes les décisions.

“Aussi spéciale soit-elle, cette époque est révolue. Nous avons la chance de commencer quelque chose de nouveau. C’est notre premier grand moment en tant que groupe.”

Hales semble être «positif» contre le spinner vedette Khan

L’Anglais Alex Hales se méfie toujours de son rival Rashid Khan et de l’équipe afghane en général.

Rashid Khan parle à Eoin Morgan du match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Afghanistan contre l’Angleterre, des attentes de leurs fans et de la confrontation avec Jos Buttler.



“Beaucoup de gars ont joué énormément de cricket contre lui maintenant. Il est là depuis longtemps et nos gars sont très expérimentés”, a déclaré Hales à propos du spinner de jambes, avec qui il a joué dans des compétitions de forme courte, notamment The Cent.

“De toute évidence, c’est un opérateur de classe mondiale, mais je pense à tous les terrains sur lesquels le jouer, Perth est probablement l’un des plus amicaux en tant que frappeur. J’espère que nous pourrons être positifs contre lui.

“Ce sera un match difficile. Je pense que c’est une équipe dangereuse, je pense que n’importe quelle équipe de cette Coupe du monde est dangereuse, mais particulièrement l’Afghanistan. C’est une équipe qui s’améliore rapidement et qui a des opérateurs habiles. Nous allons il faut bien jouer.”

C’est une chance que je ne pensais pas avoir à nouveau, donc il y a beaucoup d’excitation. Je pense que cela me frappera probablement plus une fois que je serai sur le terrain ou que je serai sur le point d’affronter ma première balle du tournoi. C’est alors que les nerfs vont vraiment commencer.

“L’Afghanistan n’est pas venu faire de la figuration”

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef de l’Afghanistan, Trott, a minimisé toute idée qu’il pourrait avoir des informations privilégiées sur les joueurs de l’opposition.

“De nos jours, avec la façon dont les analystes analysent les jeux en ce qui concerne la technologie et ce genre de choses, je ne pense pas qu’il y ait grand-chose que vous puissiez dire qui ne soit pas disponible”, a déclaré Trott, qui a fait 127 apparitions dans tous les formats pour l’Angleterre entre 2007 et 2015.

Concernant les chances de l’Afghanistan dans le tournoi, Trott a ajouté : “Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration, les joueurs ne se sentent certainement pas comme ça ou ne pensent pas comme ça, nous ne nous entraînons certainement pas comme ça. C’est notre objectif : faire du mieux que l’on peut.

“Je pense que s’asseoir ici et remporter un certain nombre de victoires serait irréaliste. L’objectif est de jouer régulièrement au bon cricket, d’être compétitif pour les 40 overs du match et de s’assurer que nous le faisons très bien.”

