Coupe du monde T20: l’Écosse a un «travail inachevé» et «adorerait» une confrontation avec l’Angleterre | Nouvelles du cricket

L’Ecosse a célébré une victoire choc sur les Antilles

Mark Watt insiste sur le fait que l’Écosse a “des affaires inachevées” à la Coupe du monde T20 et accueillerait favorablement une confrontation contre l’Angleterre au prochain tour.

L’Écosse a fait un début idéal pour le premier tour avec une victoire choc sur les doubles champions des Antilles à Hobart lundi, tandis qu’une victoire sur l’Irlande mercredi garantirait pratiquement leur progression dans les Super 12.

Si l’Écosse manquait la première place, la consolation d’être finaliste serait qu’elle entrerait dans le groupe anglais des Super 12 et qu’une bataille de Grande-Bretagne aurait lieu le 26 octobre au MCG d’une capacité de 100 000 personnes.

Michael Leask était parmi les preneurs de guichet écossais lors de leur victoire sur les Antilles

“J’adorerais ça”, a déclaré Watt lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi. “Je ne savais pas que c’était le cas, alors oui, je vais prendre la deuxième maintenant.”

L’Écosse a vaincu le Bangladesh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Oman au premier tour l’année dernière avant de perdre tous les matchs du Super 12, et Watt tient à corriger ce record.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“J’aimerais pouvoir reproduire ce que nous avons fait l’année dernière et passer aux phases de groupes appropriées”, a-t-il ajouté. “Nous avons des affaires inachevées dans ce tournoi. Nous savons que l’année dernière, nous n’avons pas du tout joué notre meilleur match. Nous ne l’avons toujours pas fait.

“Même si nous venons de battre les Antilles, nous n’avons pas encore joué notre meilleur cricket, et nous en avons un à prouver. C’est en quelque sorte l’objectif principal en ce moment.”

Ecosse contre Irlande Vivre de

Watt – qui a pris 3-12 contre les Windies – a déclaré que l’Écosse était toujours « bourdonnante » d’une victoire de 42 points à un Bellerive Oval froid dans ce qui n’était que son troisième T20 depuis la Coupe du monde de l’année dernière, tandis que l’Irlande cherche à rebondir de leur défaite de 31 points contre le Zimbabwe.

Le polyvalent irlandais George Dockrell a déclaré: “Ces matchs arrivent si vite. Vous devez essayer de récupérer le plus possible de la défaite. Évidemment, ce n’est pas idéal, ce n’est pas comme ça que vous voulez commencer la compétition.

“Nous avons deux matchs au cours des quatre prochains jours, et c’est notre travail de sortir et de tout donner, et c’est ce que nous ferons.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Bien qu’il ait initialement fait irruption sur la scène en tant que talentueux spinner du bras gauche, Dockrell n’est appelé que sporadiquement pour jouer au bowling dans des T20 pour l’Irlande ces jours-ci, plutôt déployé comme un frappeur d’ordre intermédiaire.

Mais le joueur de 30 ans serait heureux de tourner son bras si on le lui demandait, ajoutant : “Je serai toujours prêt à jouer au bowling. Je continuerai à m’entraîner et je m’assurerai d’être prêt si l’occasion se présente. “

La Coupe du monde T20 est en direct en intégralité sur Sky Sports. Regardez l’Ecosse contre l’Irlande en direct mercredi à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket, avant les Antilles contre le Zimbabwe à partir de 8h30.