Coupe du monde T20 : le Pakistan 2022 est-il le nouveau “tigre acculé” avant la finale de l’Angleterre au MCG ? | Nouvelles du cricket

Pour le Pakistan, c’est à nouveau comme en 1992. Coupes du monde similaires, à trente ans d’intervalle.

À l’époque, ils ont traversé la phase de groupes de la Coupe du monde à 50 ans après avoir rebondi après une série de premières défaites. Ils ont fait la même chose cette année dans la version 20 ans et plus.

À l’époque, ils avaient battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Comme cette année. À l’époque, ils ont battu l’Angleterre en finale au Melbourne Cricket Ground. Cette année? Eh bien, nous verrons.

Regardez les temps forts alors que le Pakistan a atteint la finale de la Coupe du monde T20 après une victoire dominante contre la Nouvelle-Zélande à Sydney



En 1992, le capitaine Imran Khan a exhorté son équipe pakistanaise à “se battre comme des tigres acculés”, affirmant que rien n’était plus dangereux, et ils ont ensuite remporté une victoire spectaculaire.

Le skipper actuel Babar Azam ne semble pas être un homme qui utilise des mots aussi dramatiques pour faire passer son message, mais tout ce qu’il a fait a fonctionné.

Le Pakistan était au bord de l’élimination après une défaite au dernier ballon contre le Zimbabwe, mais est maintenant sur le point de décrocher un troisième titre de Coupe du monde, après avoir également remporté la version T20 en Angleterre en 2009.

En 1992, la météo était complice du Pakistan. Après avoir été battu pendant seulement 74 par l’Angleterre, les cieux se sont ouverts avec leurs adversaires 24-1 dans la chasse. Le Pakistan a évité la défaite et a récolté un point qui s’avérerait crucial dans sa progression vers les demi-finales.

En 2022, ils ont été aidés par les Pays-Bas, provoquant une surprise lors de la finale du Super 12. L’Afrique du Sud avait besoin d’une victoire sur l’équipe la moins bien classée de la compétition pour garantir une place dans les quatre derniers – mais a fait ce que l’Afrique du Sud fait aux Coupes du monde et a trouvé un moyen de perdre.

“J’étais dans la salle de sport en train de regarder chaque balle”, a déclaré Shadab Khan, joueur polyvalent pakistanais. Sky Sports Cricket Nasser Hussein.

“Puis, quand nous sommes allés au sol, quand les Pays-Bas prenaient des guichets, c’était comme si nous prenions des guichets. Les prières ont fonctionné, puis nous avons dit:” C’est notre moment “.”

La défaite choc de l’Afrique du Sud face aux Pays-Bas a ouvert la porte au Pakistan pour se qualifier pour les huitièmes de finale





La défaite de l’Afrique du Sud signifiait que les vainqueurs du Pakistan contre le Bangladesh plus tard dans la journée prendraient la dernière place en demi-finale – et c’est le Pakistan qui l’a emporté avec une victoire à cinq guichets à Adelaide Oval. Les nouveaux «tigres acculés» s’étaient vraiment enfermés dans un coin.

Cette défaite au dernier ballon susmentionnée contre le Zimbabwe à Perth est survenue quelques jours seulement après une défaite au dernier ballon contre l’Inde, son rival, au MCG.

Leurs performances n’étaient pas épouvantables – ils avaient pratiquement battu l’Inde jusqu’à une masterclass de Virat Kohli et une finale semée d’erreurs par le spinner du bras gauche Mohammad Nawaz et ils semblaient sur la bonne voie pour chasser 131 contre le Zimbabwe après avoir atteint 88-3 – mais le les dernières étapes les ont laissé tomber.





Le Pakistanais Shadab Khan dit à Nasser Hussain que son équipe est consciente que l'Angleterre est une "équipe de classe mondiale" avant la finale de la Coupe du monde T20 au MCG



Juste avant une performance complète et juste avant la victoire. Ce dont les jeux pakistanais ne manquent jamais, cependant, c’est le drame et l’intrigue. Ils sont une équipe mercurielle et un enfer d’un watchable.

“Bienvenue au cricket pakistanais”, c’est ainsi que Shadab l’a décrit au mentor de l’équipe Matthew Hayden lors du match contre le Bangladesh. “Bienvenue à bord des montagnes russes du Pakistan : n’essayez pas de le comprendre, profitez-en simplement”, titrait un ESPNcricinfo pièce qui a suivi..

Il y a même eu des moments au cours de leur série de quatre victoires pour atteindre la finale où les choses étaient loin d’être routinières.





Regardez comment le Pakistan a battu l'Afrique du Sud lors de la rencontre du Super 12 des équipes à Sydney



Le Pakistan était 43-4 contre l’Afrique du Sud avant de se rallier au poste 185-9 grâce à des demi-siècles de Shadab et Iftikhar Ahmed.

Ils ont fait des progrès relativement lents dans la course-poursuite contre le Bangladesh et contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, une poursuite finalement réussie de 153 aurait été rendue beaucoup plus difficile si Babar n’avait pas été abandonné en premier par le gardien de guichet des Black Caps Devon Conway.

Babar a puni les doigts de beurre de Conway avec ses cinquante premiers du tournoi, après avoir enduré une phase de Super 12 épouvantable avec quatre licenciements à un chiffre, un meilleur score de 25 et une moyenne de 7,80.

Les similitudes sont là [with 1992]. On va essayer de gagner le trophée car c’est un honneur pour moi de diriger cette équipe, surtout sur ce grand terrain.

Maintenant, il espère suivre les traces d’Imran en jouant et en remportant une finale de Coupe du monde au MCG, Imran atteignant 72 et prenant le guichet décisif contre l’Angleterre en 1992.

Imran a joué un rôle dans ce parcours actuel de la Coupe du monde pour le Pakistan.

Peut-être que Babar et ses joueurs ont eu une mentalité de “faites-le pour Imran” après que leur ancien skipper et l’ancien Premier ministre du pays aient été abattus plus tôt ce mois-ci. Shadab dit qu’ils étaient “définitivement motivés” par le tweet d’Imran avant la demi-finale qui disait : “Tout ce que nous attendons de vous, c’est de vous battre jusqu’au dernier ballon”.

Le Pakistan a montré un vrai combat dans cette Coupe du monde, ils ont dû le faire, et maintenant le trophée T20 est dans leur ligne de mire.

Ils ne sont qu’à une victoire de rattraper la défaite contre l’Inde au MCG il y a trois semaines – et de reproduire la victoire contre l’Angleterre au MCG il y a 30 ans. Alors ce sera vraiment 1992 encore une fois.

