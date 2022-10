Coupe du monde T20: le capitaine anglais Jos Buttler déclare que l’Australie est l’équipe à battre | Nouvelles du cricket

Jos Buttler dit que l’Australie est l’équipe à battre à la Coupe du monde T20 mais Mark Butcher pense le contraire

Jos Buttler dit que les hôtes et les champions en titre, l’Australie, sont l’équipe à battre lors de la Coupe du monde T20, mais Mark Butcher pense que le capitaine anglais détourne intentionnellement l’attention de sa talentueuse équipe.

Ce ne sont apparemment que des averses persistantes au Manuka Oval de Canberra vendredi soir qui ont empêché l’Angleterre de balayer l’Australie dans sa série de trois matchs T20.

Une victoire 2-0 qui remonte le moral signifie que l’Angleterre entre dans la Coupe du monde, qui débute dimanche avec une étape préliminaire du premier tour, avec confiance, mais Buttler considère toujours l’Australie comme le favori.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un silence plutôt gênant a suivi peu de temps après qu’un journaliste a posé à huit capitaines une question délicate avant la Coupe du monde ICC T20 à Melbourne, en Australie, samedi. Un silence plutôt gênant a suivi peu de temps après qu’un journaliste a posé à huit capitaines une question délicate avant la Coupe du monde ICC T20 à Melbourne, en Australie, samedi.

“L’histoire vous dit que généralement les nations hôtes sont de légers favoris dans les grands tournois”, a déclaré Buttler lors d’une conférence de presse à Melbourne où les capitaines des 16 nations en compétition étaient présents.

“Beaucoup de gens ont joué en Australie, mais bien sûr, personne ne connaîtra les conditions ni ne s’y habituera autant que l’équipe australienne (qui est également) championne en titre.

“Vous devriez probablement les choisir comme favoris pour le tournoi.”

Buttler a marqué son retour d’une blessure au mollet avec 150 points lors des trois matches de l’Angleterre contre l’Australie, avec une moyenne et un taux de frappe formidables de 75 et 174,41 respectivement.

“J’ai parlé à Jos Buttler au Pakistan et il a dit que ce tournoi est un succès gratuit et que nous ne sommes pas parmi les favoris et je regarde en quelque sorte les joueurs qu’ils ont là-bas et l’expérience qu’ils ont dans cette ligne- et je pense que c’est un écran de fumée et demi parce qu’ils ressemblent à une très, très bonne équipe pour moi.” Mark Butcher sur les chances de l’Angleterre à la Coupe du monde T20

Alors que Buttler pense que l’Australie devrait être fortement encouragée à conserver son titre, il reconnaît la nature capricieuse du format, les espoirs de l’Angleterre l’an dernier s’étant terminés en demi-finale par la Nouvelle-Zélande.

“C’est une compétition féroce”, a ajouté Buttler, dont l’équipe débutera sa campagne de Super 12 contre l’Afghanistan à Perth samedi prochain.

“Il y a de grands joueurs ici, en particulier dans le cricket T20, une personne peut vous enlever le jeu.

“Le T20 peut être imprévisible. Il y a beaucoup de très, très bonnes équipes ici, de très bons joueurs qui auront tous leur mot à dire tout au long de cette Coupe du monde.

“Nous attendons ce tournoi avec impatience et n’essayons pas de lire trop dans les tournois ou choses passés. Nous essayons d’apprendre et de nous améliorer et de nous améliorer chaque jour, et nous avons hâte de commencer cette compétition.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La Coupe du monde T20 sera diffusée en direct sur Sky Sports à partir du 16 octobre La Coupe du monde T20 sera diffusée en direct sur Sky Sports à partir du 16 octobre

Butcher: L’Angleterre me semble être une très, très bonne équipe

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien batteur anglais Mark Butcher pense que l’Angleterre est en bonne position pour la Coupe du monde T20 L’ancien batteur anglais Mark Butcher pense que l’Angleterre est en bonne position pour la Coupe du monde T20

Butcher a déclaré à Sky Sports News qu’il avait parlé à Buttler lors de leur victoire dans la série T20I au Pakistan, où le skipper a déclaré que la Coupe du monde serait un “coup gratuit” pour son équipe.

Cependant, l’ancienne star de l’Angleterre et du Surrey, Butcher, affirme que les commentaires de Buttler sont un “écran de fumée” avant le tournoi en Australie.

“En ce qui concerne le tournoi dans son ensemble, il est très difficile de choisir un vainqueur dans le World T20 simplement parce qu’il y a tellement d’équipes qui, un jour, peuvent gagner un match et peuvent gagner n’importe quel type de concours de n’importe où et c’est ce qui en fait un tel tournoi passionnant », a déclaré Butcher.

“Dans le jeu 50 over, vous pouvez vraiment le réduire dès le début, mais dans le World T20, cela rapproche un peu les équipes afin que l’une des cinq ou six équipes puisse rêver de manière réaliste de gagner ce tournoi.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Moeen Ali a fait l’éloge du jeune talent venu de l’équipe anglaise du T20 Moeen Ali a fait l’éloge du jeune talent venu de l’équipe anglaise du T20

S’éloignant de la clôture, il a déclaré: “J’aime l’Angleterre. Pour le moment, l’Australie n’a pas l’air particulièrement bien, mais elle a la réputation d’être comme ça en dehors du tournoi, puis de choquer tout le monde et de le gagner.

“Choquant n’est pas le bon mot pour décrire l’Australie, car ils savent comment gagner des tournois internationaux et ils jouent à domicile.

“J’ai parlé à Jos Buttler au Pakistan et il a dit que ce tournoi était un succès gratuit et que nous ne figurions pas parmi les favoris et je regarde en quelque sorte les joueurs qu’ils ont là-bas et l’expérience qu’ils ont dans cette ligne- et je pense que c’est un écran de fumée et demi parce qu’ils ressemblent à une très, très bonne équipe pour moi.

“Alors pourquoi pas? L’Angleterre peut gagner.”