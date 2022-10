Coupe du monde T20: le Bangladesh a battu le Zimbabwe par trois points après une finition chaotique à Brisbane | Nouvelles du cricket

Le Bangladesh a devancé un match dramatique contre le Zimbabwe lors de la Coupe du monde T20 par trois points après une finale remarquable qui comprenait deux guichets et la dernière balle jouée deux fois.

Le Zimbabwe en avait besoin de cinq lors de la livraison finale, jouée par Mossadek Hossain, pour réviser le total de 150-7 du Bangladesh à Brisbane, mais Blessing Muzarabani n’a pas réussi à se connecter avec le ballon et a été perplexe par le gardien de guichet des Tigers Nurul Hasan.

Cependant, alors que le Bangladesh célébrait et que les joueurs quittaient le terrain, l’arbitre de la télévision a jugé que Nurul avait récupéré le ballon devant les souches, pas derrière, de sorte que le ballon a été rejoué avec le Zimbabwe ayant un coup franc.

Avec seulement quatre nécessaires cette fois, Muzarabani a de nouveau soufflé de l’air frais, quittant le Bangladesh pour célébrer sa deuxième victoire des Super 12, après avoir battu les Pays-Bas puis perdu contre l’Afrique du Sud lors de leurs matchs précédents.

Taskin Ahmed a remporté trois guichets lors de la victoire acharnée du Bangladesh contre le Zimbabwe à Brisbane





La défaite du Zimbabwe était leur première de cette étape, l’équipe africaine voyant son match contre l’Afrique du Sud abandonné avant d’étourdir le Pakistan par un point dans un thriller de dernière balle.

Le Zimbabwe a exigé 16 points depuis le dernier match contre le Bangladesh et s’y est opposé lorsque Brad Evans (2) a réussi un deuxième ballon profond au milieu du guichet – mais l’exigence a ensuite été réduite à cinq sur deux après quatre passes et un Richard Ngarava six plus profond. belle jambe.

Ngarava a été perplexe cinquième livraison avant la finition stupéfiante.

Najmul Hossain Shanto (71 sur 55 balles) avait soutenu le total du Bangladesh, tandis que Sean Williams (64) était le meilleur buteur du Zimbabwe après avoir trébuché à 69-5 en 11,2 overs.

Le couturier bangladais Taskin Ahmed a pris 3-19, y compris les ouvreurs zimbabwéens Wesley Mahdevere (4) et Craig Ervine (8) pour des chiffres simples.

Le Zimbabwe devra désormais probablement battre les Pays-Bas et l’Inde pour se qualifier pour les demi-finales, tandis que le Bangladesh devra probablement battre l’Inde et le Pakistan pour se qualifier pour les quatre derniers.