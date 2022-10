Coupe du monde T20: l’Angleterre remporte une victoire à six guichets contre le Pakistan lors du dernier match de préparation en Australie | Nouvelles du cricket

Harry Brook et Sam Curran célèbrent la victoire de l’Angleterre contre le Pakistan

L’Angleterre a battu le Pakistan par six guichets lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde T20 en Australie.

Dans un match réduit à 19 overs par équipe à Brisbane en raison d’un court retard de pluie, le Pakistan a pris un départ rapide mais a été limité à 160-8 après avoir été mis au bâton par l’équipe de Jos Buttler.

L’ouvreur Shan Masood a obtenu le meilleur score avec 39 et Mohammad Wasim (26) a apporté une contribution tardive, tandis que David Willey (2-22) était le choix de l’attaque anglaise et parmi cinq preneurs de guichet.

L’Angleterre a commencé fort en réponse et Ben Stokes a fait un tir rapide 36, tandis que certains coups puissants de Liam Livingstone (28) et l’ordre du milieu de l’Angleterre les ont aidés à courir vers leur objectif de victoire.

Livingstone annihile la balle d'ouverture de Shadab du milieu de la batte jusqu'au niveau supérieur!

Harry Brook a affiché quatre six dans un 45 invaincu et a formé un stand de cinquième guichet ininterrompu de 59 points avec Sam Curran (29 *), alors que l’Angleterre courait vers son objectif avec plus de quatre overs à revendre.

L’Angleterre entame sa campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan le samedi 22 octobre, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 11h30, le match d’ouverture du Pakistan ayant lieu contre l’Inde à Melbourne un jour plus tard.

