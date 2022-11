Coupe du monde T20: l’Angleterre pour éviter plus d’agonie à Adélaïde alors qu’elle affronte l’Inde pour une place dans la finale de dimanche | Nouvelles du cricket

Beaucoup de choses ont changé au cours des sept années qui se sont écoulées depuis que l’Angleterre a disputé un match de Coupe du monde à Adélaïde.

En 2015, ils étaient largement inutiles au cricket à balles blanches, souligné par une sortie en phase de groupes lors de la Coupe du monde à 50 ans confirmée par une défaite de 15 points contre le Bangladesh en Australie-Méridionale.

Mais l’Angleterre se dirige vers l’esthétique Adelaide Oval pour la demi-finale de la Coupe du monde T20 de jeudi contre l’Inde – accumulation à partir de 7h du matin Sky Sports Cricket avant un départ à 8h – comme un camp avec lequel il faut compter, peut-être même à craindre. Depuis cette reddition douce contre le Bangladesh, il y a eu une révolution de la balle blanche.

La finale de la Coupe du monde T20 2016. Les demi-finales du Trophée des Champions 2017. Vainqueurs de la Coupe du monde des 50 ans et plus 2019. Demi-finalistes de la Coupe du monde T20 de l’année dernière. La timidité de 2015 a depuis été remplacée par une approche « aller plus fort » et a porté ses fruits.

“En fait, nous venons juste de parler de cela (match du Bangladesh) dans le vestiaire”, a déclaré le capitaine Jos Buttler, dont les 65 sur 52 livraisons contre les Tigres il y a sept ans ont été vaines alors que l’Angleterre a été expulsée pour 260 dans une poursuite de 276. .

Chris Jordan s'est échappé lors de la défaite de l'Angleterre contre le Bangladesh lors de la Coupe du monde 2015





“Chaque fois que vous revenez sur certains terrains, il y a des souvenirs et pas toujours de bons, malheureusement. C’était un vrai moment dans le sable du cricket anglais en balle blanche et d’être maintenant en demi-finale et d’aller à tournois avec un niveau d’attente que nous devrions bien performer est un bon endroit pour être.

“Il a été clair de voir le changement d’état d’esprit du cricket anglais envers le jeu de balle blanche et surtout la façon dont nous avons joué.

“Cela nous a donné de meilleurs résultats. Cela nous donne beaucoup de confiance dans ce processus qui fonctionne. Cela semble être une façon enracinée de jouer maintenant au cricket anglais. Cela a été un voyage fantastique dans lequel participer.”

Stokes : l’Angleterre ne reculera pas

La nette amélioration de l’Angleterre dans les formats à dépassements limités a été lancée par l’ancien capitaine Eoin Morgan et s’est poursuivie en Australie ces dernières semaines par Buttler, qui est devenu skipper permanent de la balle blanche fin juin après le départ à la retraite de Morgan.

L’Angleterre a subi une défaite de cinq points contre l’Irlande en DLS lors de son deuxième match de l’étape Super 12



Il y a eu quelques cas dans ce tournoi d’Angleterre revenant à l’équipe hésitante qui a bégayé tout au long de la Coupe du monde 2015, tout comme il y en a eu l’été à domicile où ils n’ont pas réussi à remporter une série de balles blanches.

L’équipe de Buttler a bafouillé avec la batte alors qu’elle battait l’Afghanistan lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde T20 à Perth, puis a à peine joué un coup de colère pendant une grande partie des manches contre l’Irlande alors qu’elle subissait une défaite sous la pluie au Melbourne Cricket Ground.

Cependant, ils étaient de retour à leur meilleur niveau agressif et clinique contre la Nouvelle-Zélande la prochaine fois qu’ils ont pu prendre le terrain et le polyvalent Ben Stokes – dont le cérébral 42 sur 36 balles contre le Sri Lanka samedi a entraîné l’Angleterre en demi-finale après un effondrement au bâton d’ordre moyen – insiste sur le fait que son équipe ne sera pas “prudente” contre l’Inde en demi-finale de jeudi.

Stokes a déclaré: “Nous sommes maintenant dans une position où c’est faire ou mourir. Ce que je ne pense pas que quiconque fera, c’est faire un pas en arrière.

“Nous parlons beaucoup de la façon dont nous voulons jouer en ce qui concerne les moments de pression et ce que nous verrons ici, c’est que nous essayons de livrer ce dont nous parlons, sans prendre l’option prudente.

“Nous avons eu quelques moments de hauts et de bas en phase de groupes, mais nous pouvons les oublier maintenant. Nous savons que si nous exécutons n’importe où près de là où nous voulons être, nous serons une équipe très difficile à battre.”

Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Les blessures pourraient être un problème pour l’Angleterre

L’Angleterre n’est peut-être pas prudente, alors, mais ils pourraient être épuisés.

Le batteur habituel n ° 3 Dawid Malan semble peu susceptible de jouer en raison d’une blessure à l’aine subie lors d’un match contre le Sri Lanka samedi, tandis que le quilleur rapide Mark Wood souffre d’une raideur générale du corps qui a entravé sa capacité à s’entraîner au cours des deux derniers jours.

L’absence de Wood serait un coup dur pour l’Angleterre et un grand coup de pouce pour l’Inde, qui vise à atteindre une finale de Coupe du monde pour la première fois en huit ans.

Phil Salt est le remplaçant probable de Malan et devrait s’insérer au premier drop malgré que Stokes ait joué ses manches clés à partir de cet endroit contre le Sri Lanka, tandis que Chris Jordan viendrait probablement pour Wood.

Jordan pourrait même entrer de toute façon si l’Angleterre veut un quilleur supplémentaire. S’ils le font, Harry Brook semblerait vulnérable n’ayant atteint le double des chiffres qu’une fois sur quatre coups dans l’ordre du milieu.

Michael Atherton, Nasser Hussain et Ian Ward discutent du frappeur indien en forme Suryakumar Yadav et de la manière dont l’Angleterre devrait l’aborder en demi-finale de la Coupe du monde T20



Quant à l’Inde, le fait que ce jeu se joue sur une surface usée et puisse avoir une sensation sous-continentale pourrait leur donner un coup de pouce – mais il en sera de même pour la forme de Suryakumar Yadav, un frappeur tout à fait moderne qui marque librement, rapidement et régulièrement tout autour. le sol avec une gamme scintillante de traits.

“Suryakumar ne transporte pas de bagages supplémentaires”

En 2022, le numéro 4 indien compte 1 026 courses internationales T20 à un taux de frappe de 186,54. Dans cette Coupe du monde, il en a 225 avec un taux de réussite de 193,96. Il regarde probablement ces limites courtes et carrées de l’ovale d’Adélaïde pendant que vous lisez ceci.

Le skipper indien Rohit Sharma a déclaré à propos de Suryakumar : “C’est le genre de gars qui ne porte tout simplement pas de bagages. Il a beaucoup de valises – honnêtement, il adore faire du shopping – mais quand il s’agit de transporter une pression supplémentaire, des bagages supplémentaires, je ne Je ne pense pas qu’il ait ça en lui.”

L’Inde en tant qu’équipe pourrait, cependant. Cela fait 11 ans qu’ils ont offert à leurs fans fous de cricket une Coupe du monde – la version 50 ans à domicile en 2011 – avec des défaites à élimination directe lors des Coupes du monde T20 2014 et 2016 et des 50 ans 2015 et 2019. Coupes du monde.

Regardez les temps forts d’une finale époustouflante alors que l’Inde battait le Pakistan lors d’une extraordinaire rencontre de Coupe du monde T20 au MCG



L’Inde est favorite et la victoire mettrait en place une rencontre alléchante avec le Pakistan au MCG dimanche, trois semaines après que les hommes de Rohit aient battu ceux de Babar Azam dans un thriller de dernière balle au sol.

Mais l’Angleterre a une chance de réparer complètement les torts de la dernière Coupe du monde en Australie en remportant celle-ci. C’est Adélaïde jeudi et, espèrent-ils, Melbourne dimanche.

