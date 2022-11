Coupe du monde T20 : L’Angleterre ouvrira-t-elle avec Phil Salt si Dawid Malan rate la demi-finale ? | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec une victoire nerveuse à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney, mais cela s’est également accompagné d’un problème de blessure pour l’équipe de Jos Buttler.

Une excellente performance de bowling dans les 10 derniers overs, dirigée par Adil Rashid, soutenue par un bon partenariat d’ouverture entre Alex Hales et le capitaine anglais Buttler les a aidés à atteindre les quatre derniers.

Cependant, Dawid Malan n’a pas frappé pour l’Angleterre après que le frappeur ait boité vers la fin des manches du Sri Lanka.

Il est parti en tenant son aine et n’a pas été rembourré alors que l’Angleterre poursuivait une cible de 142 avec deux balles à revendre.

Le numéro trois a marqué 56 points pour l’Angleterre en trois manches, dont 35 points dans un effort perdant contre l’Irlande.

S’il n’a pas mis le feu à la Coupe du monde, Malan est un élément important de l’équipe. Il a souvent ancré une manche et donné aux joueurs plus offensifs la liberté de prendre des risques.

Michael Atherton pense que le calendrier donnera à Malan le maximum de temps pour récupérer.

“Je suppose qu’à l’avantage de Malan, c’est la deuxième demi-finale, donc il a une journée supplémentaire pour récupérer. Mais la façon dont il l’a tiré, il s’est arrêté très brusquement et cela vous fait un peu peur pour lui”, a-t-il déclaré.

S’il est absent, Malan sera un gros raté pour l’Angleterre, mais cela donne également des opportunités à ceux qui attendent dans les coulisses de revendiquer une place régulière dans l’équipe.

À qui Buttler pourrait-il faire appel si Malan est absent? L’Angleterre a Phil Salt, David Willey, Chris Jordan et Tymal Mills comme options.

Regardez les temps forts alors que l'Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Phil Salt devrait-il ouvrir?

Salt serait le choix évident dans la liste des quatre remplaçants pour remplacer Malan. En tant que seul frappeur, on s’attendrait à ce qu’il entre directement dans l’ordre supérieur.

Salt était impressionnant avant le tournoi, marquant 167 points dans la série de sept matchs contre le Pakistan.

Cependant, ajouter Salt dans l’alignement signifierait qu’il devrait soit entrer à une position de numéro trois inconnue, entrer plus bas dans l’ordre ou déplacer Alex Hales en haut de l’ordre.

Buttler et Hales ont montré des signes positifs d’un partenariat d’ouverture dangereux lors des deux derniers matchs de la phase de groupes, et il est peu probable que l’Angleterre veuille perturber cela.

Salt arriverait probablement au numéro trois, ou plus bas dans l’ordre, avec Ben Stokes promu dans l’ordre.

L’Angleterre a montré après Hales et Buttler que l’ordre des frappeurs est flexible, et l’ajout de Salt dans l’équation donnerait à Buttler une autre option explosive.

“L’Angleterre bat si profondément et vous faites venir un joueur d’impact, vous ne voulez pas attendre et choisir le moment et créer une hésitation dans son rôle”, a déclaré l’ancien capitaine anglais Eoin Morgan.

“Vous voulez lui donner une clarté totale dans le rôle qu’il entre en jeu.

“Je comprends parfaitement (Alex) Hales a brillamment joué ce soir et il vient de former un nouveau partenariat avec Jos Buttler, mais vous parlez de toute l’unité de frappeurs.

“Ce soir, nous avons assisté à un effondrement massif dans cette période intermédiaire où ils devraient être stables. Le sel peut vous faire décoller vers un dépliant, donc pour cette raison, je dirais Phil Salt en haut de l’ordre.”

Michael Atherton pense que Salt “s’intégrerait très bien” dans la formation des frappeurs anglais.

“Ils ont un bon remplaçant à Salt, qui est un vrai tireur au sommet de l’ordre et qui s’intégrerait très bien là-dedans. Il faudrait un peu de remaniement autour de lui, mais ils ont un remplaçant adéquat, ” il a dit.

L’Angleterre pourrait-elle ajouter un quilleur supplémentaire ?

Lors de la dernière Coupe du monde T20, l’Angleterre est tombée en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, en grande partie à cause d’un mauvais bowling de la mort.

Cette année, l’Angleterre s’est beaucoup améliorée dans cette phase du jeu avec Sam Curran en tête, avec des chiffres de 10-94 en quatre matches.

L’Angleterre a utilisé des variantes pour restreindre les équipes de courses, mais les dimensions des limites à l’Adelaide Oval signifient que les yorkers ont été plus efficaces à la mort.

Eoin Morgan pense que Buttler et Matthew Mott pourraient se tourner vers un quilleur pour renforcer leur line-up de bowling.

Il a déclaré: “Tous les terrains sur lesquels ils ont joué jusqu’à présent, ils sont entrés dans le guichet, prenant du rythme ou prenant du rythme. Ils n’ont pas été sous pression pour jouer aux yorkers.

“Je pense qu’à l’Adelaide Oval, vous avez besoin de quilleurs avec des limites longues et droites. Si Jos et Matthew Mott ont le sentiment qu’ils doivent ajouter quelque chose, ils pourraient ne pas opter pour Salt.

“Ils pourraient faire venir un Chris Jordan ou un lanceur de la mort pour ajouter à cela, car je pense que tous les autres domaines pourraient être couverts.”

Jordan est très expérimenté à la mort et serait également un bonus supplémentaire sur le terrain. Jordan est devenu un sous-terrain lors des deux derniers matchs et a pris quatre attrapés.

Tymal Mills et David Willey ont également joué à la mort, mais ne sont pas aussi expérimentés que Jordan.

