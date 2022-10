Coupe du monde T20: l’Angleterre, l’Australie, l’Inde et bien d’autres font leur entrée au début de l’étape du Super 12 | Nouvelles du cricket

L’Australie accueille la Coupe du monde T20 cette année, cherchant à conserver le titre qu’elle a obtenu après avoir battu la Nouvelle-Zélande lors de la finale de l’année dernière aux Émirats arabes unis.

Les hommes d’Aaron Finch sont les favoris du tournoi, mais l’Angleterre, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et l’Afrique du Sud penseront tous qu’ils peuvent se battre pour le trophée.

Sky Sports Nouvelles évalue les perspectives des huit équipes entrant dans le tournoi au stade Super 12…

Groupes Super 12

Groupe 1: Afghanistan, Australie, Angleterre , Irlande, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka

Afghanistan, Australie, , Nouvelle-Zélande, Sri Lanka Groupe 2 : Bangladesh, Inde, Pays-Bas, Pakistan, Afrique du Sud, Zimbabwe

Angleterre

Meilleur résultat : Champions (2010)

Entraîneur: Matthieu Mott

Équipe: Jos Buttler (capitaine), Moeen Ali, Harry Brook, Sam Curran, Alex Hales, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Tymal Mills, Adil Rashid, Phil Salt, Ben Stokes, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood. Réserves itinérantes : Liam Dawson, Richard Gleeson, Luke Wood

Perspectives : Beaucoup de choses ont changé pour l’Angleterre au cours de l’année qui s’est écoulée depuis la dernière édition de la Coupe du monde T20. Chris Silverwood a été remplacé comme entraîneur-chef par Matthew Mott, tandis que peut-être encore plus important, le capitaine de longue date des overs limités Eoin Morgan a pris sa retraite et a passé les rênes à Jos Buttler.

La décision la plus notable prise par le nouveau partenariat entraîneur-capitaine est de réintégrer le frappeur d’ouverture Alex Hales, après trois ans d’exil international après qu’une série de problèmes hors du terrain ait conduit à une rupture de confiance avec Morgan.

L’appel à Hales est intervenu après un été décevant pour l’Angleterre, qui les a vus perdre la série 2-1 contre l’Inde et l’Afrique du Sud, et le bouleversement semble avoir fonctionné. L’Angleterre a gagné 4-3 au Pakistan avant de dominer l’Australie avec une victoire 2-0 en série, qui aurait bien pu être 3-0 si la pluie n’était pas intervenue.

Harry Brook a marqué son premier cinquante international dans la récente série contre le Pakistan



Alors que Hales était la sélection principale et a montré de quoi il était capable avec un brillant 84 contre l’Australie, c’est un autre frappeur anglais, Harry Brook, qui a volé la vedette. Le joueur du Yorkshire, âgé de 23 ans, a séduit à plusieurs reprises par son tir et ajoute une autre option menaçante à une extraordinaire équipe de frappeurs anglais.

Cependant, il y a eu un coup dur pour l’Angleterre à la veille du tournoi, avec le bras gauche en forme Reece Topley exclu par une blessure à la cheville, avec Tymal Mills amené pour le remplacer. Alors que l’Angleterre n’a que l’embarras du choix dans le département des frappeurs, la perte de Topley pourrait les rendre encore plus dépendants du rythme de Mark Wood, physiquement fragile, qui doit continuer à être géré avec soin.

Australie

Meilleur résultat : Champions (2021)

Entraîneur: André McDonald

Équipe: Aaron Finch (capitaine), Ashton Agar, Pat Cummins, Tim David, Josh Hazlewood, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Kane Richardson, Steven Smith, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Matthew Wade, David Warner, Adam Zampa

Perspectives : Les hôtes et les détenteurs entrent dans le tournoi sur le dos d’une leçon susmentionnée de l’Angleterre, qui ne fera qu’augmenter la pression provenant d’un public et des médias australiens en attente.

Steve Smith, si souvent le premier nom sur la feuille d’équipe de l’Australie dans n’importe quel format, semble sur le point d’être exclu du onze de départ, avec le gros frappeur Tim David favorisé.

Brett Lee est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en 2007 en devenant le premier joueur à réussir un triplé en T20Is



Le triomphe de l’Australie aux Émirats arabes unis l’an dernier est survenu de manière quelque peu inattendue après une période mouvementée, mais ce qui est une équipe largement installée, dirigée par Finch, s’attendra à au moins passer de la phase de groupes.

Bien qu’il y ait beaucoup de talent dans la formation de frappeurs australiens comme Finch, Glenn Maxwell et Marcus Stoinis, c’est leur bowling rapide expérimenté et dynamique qui est plus susceptible de les mener vers les dernières étapes.

Mitchell Starc continue d’être un vainqueur du match, tandis que le calme et la constance du capitaine de test Pat Cummins offrent un autre atout précieux.

Nouvelle-Zélande

Meilleur résultat : Finalistes (2021)

Entraîneur: Gary Stead

Équipe: Kane Williamson (capitaine), Tim Southee, Ish Sodhi, Mitchell Santner, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Daryl Mitchell, Adam Milne, Martin Guptill, Lockie Ferguson, Devon Conway, Mark Chapman, Michael Bracewell, Trent Boult, Finn Allen

Perspectives : C’est à ce moment-là que vous vous rendez compte que seuls deux d’Angleterre, d’Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent se qualifier pour la phase de groupes…

Les finalistes de 2021 poursuivent leur recherche d’un trophée à dépassements limités avec une équipe qui n’a que trois changements par rapport à l’année dernière, avec Lockie Ferguson, Michael Bracewell et Finn Allen les nouveaux visages.

Une série de trois pour se préparer au tournoi a vu la Nouvelle-Zélande battre deux fois le Bangladesh, mais a également subi deux défaites contre le Pakistan.

Bien que leur forme semble un peu inégale à l’approche du tournoi, l’expérience de capitaines tels que le capitaine Kane Williamson, Jimmy Neesham, Trent Boult et Tim Southee garantira que les Black Caps sont prêts à concourir lors de leur match d’ouverture crucial contre l’Australie samedi.

Rashid Khan parle à Eoin Morgan du match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Afghanistan contre l’Angleterre, des attentes de leurs fans et de l’affrontement avec Jos Buttler



Afghanistan

Meilleur résultat : Deuxième tour (2016, 2021)

Entraîneur: Jonathan Trott

Équipe: Mohammad Nabi (capitaine), Najibullah Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Azmatullah Omarzai, Darwish Rasooli, Farid Ahmad Malik, Fazal Haq Farooqi, Hazratullah Zazai, Ibrahim Zadran, Mujeeb ur Rahman, Naveen ul Haq, Qais Ahmad, Rashid Khan, Salim Safi, Usman Ghani. Réserves: Afsar Zazai, Sharafuddin Ashraf, Rahmat Shah, Gulbadin Naib

Perspectives : L’Afghanistan n’a laissé personne tomber lors du tournoi de l’année dernière alors qu’il a remporté les victoires attendues sur les éliminatoires de la Namibie et de l’Écosse, mais n’a pas réussi à provoquer la surprise contre l’une des nations les plus établies de son groupe.

Cette fois, ils chercheront à faire mieux, leur première opportunité de remporter un scalp étant contre l’Angleterre samedi.

Il y a de nouveaux jeunes visages dans leur équipe, avec le frappeur de 22 ans Darwish Rasooli et le quilleur rapide de 20 ans Salim Safi appelés, mais ils s’appuieront finalement fortement sur le capitaine Mohammad Nabi et le spinner vedette Rashid Khan pour s’inspirer.

Inde

Meilleur résultat : Champions (2007)

Entraîneur: Rahul Dravid

Équipe: Rohit Sharma (capitaine), Rishabh Pant, Axar Patel, KL Rahul, Dinesh Karthik, Virat Kohli, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suryakumar Yadav, R Ashwin, Harshal Patel, Deepak Hooda, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Mohammed Shami. Etre prêt: Mohammad Siraj, Shreyas Iyer, Ravi Bishnoi, Shardul Thakur

Perspectives : L’Inde a été éliminée de la phase de groupes en 2021 et n’a pas réussi à atteindre la finale de la Coupe d’Asie plus tôt cette année, mais est toujours classée parmi les favoris du tournoi.

Ils pourront à nouveau faire appel à des joueurs superstars rodés en Premier League indienne, mais la perte de Jasprit Bumrah et Ravindra Jadeja sur blessure est un coup dur pour l’équipe de Rohit Sharma.

L’Indien Rishabh Pant a joué un remarquable tir d’hélicoptère lors du deuxième T20 de la série contre l’Angleterre cet été



L’absence de quilleurs clés signifie que l’Inde devra aller plus loin avec la batte, de sorte que Sharma, Rishabh Pant, Virat Kohli et Suryakumar Yadav – une liste brillante si elle est nommée – devront être sur leur jeu tout au long du tournoi.

Pakistan

Meilleur résultat : Champions (2009)

Entraîneur: Saqlain Mushtaq

Équipe: Babar Azam (capitaine), Shadab Khan, Asif Ali, Haider Ali, Haris Rauf, Iftikhar Ahmed, Khushdil Shah, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, Shan Masood, Fakhar Zaman. Réserves: Usman Qadir, Mohammad Haris, Shahnawaz Dahani

Perspectives : Le Pakistan a terminé deuxième de la Coupe d’Asie de cette année et a perdu 4-3 à domicile contre l’Angleterre, où il a montré un aperçu d’une équipe qui pourrait aller plus loin dans la Coupe du monde de cette année.

Avec la batte, ils dépendent fortement de la paire d’ouverture Babar Azam et Mohammad Rizwan, mais l’ordre du milieu a été renforcé par le retour de Fakhar Zaman.

Regardez les meilleurs extraits du siècle de Babar Azam contre l’Angleterre à Karachi



C’est l’attaque de bowling du Pakistan qui leur fait généralement gagner des matchs, et le retour de Shaheen Shah Afridi est un coup de pouce majeur pour l’équipe de Babar. Ils ne doivent pas être radiés.

Bengladesh

Meilleur résultat : Deuxième tour (2007, 2014, 2016, 2021)

Entraîneur: Russel Domingo

Équipe: Shakib Al Hasan (capitaine), Afif Hossain, Ebadot Hossain, Hasan Mahmud, Litton Das, Mehidy Hasan Miraz, Mossadek Hossain, Mustafizur Rahman, Najmul Hossain, Nasum Ahmed, Nurul Hasan, Shoriful Islam, Soumya Sarkar, Taskin Ahmed, Yasir Ali. Etre prêt: Mahedi Hasan, Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Sabbir Rahman

Perspectives : Le Bangladesh est un outsider pour le tournoi et terminer dans les deux premiers d’un groupe difficile sera une tâche extrêmement difficile.

Ce n’a pas été la meilleure préparation à la Coupe du monde pour les Tigers car ils ont perdu tous leurs matchs dans la tri-série en Nouvelle-Zélande.

Shakib Al Hasan a été l’interprète le plus remarquable ces derniers mois, atteignant deux demi-siècles dans la tri-série, mais il manque de soutien de la part de l’ordre supérieur et de l’ordre intermédiaire hors couleur.

Afrique du Sud

Meilleur résultat : Demi-finales (2009, 2014)

Entraîneur: Marc Boucher

Équipe: Temba Bavuma (capitaine), Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Wayne Parnell, Kagiso Rabada, Rillee Rossouw, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs. Réserves: Bjorn Fortuin, Lizaad Williams, Andile Phehlukwayo

Perspectives : L’Afrique du Sud est le cheval noir de cette année – choisi comme tel par Eoin Morgan, Nasser Hussain et Michael Atherton.

Des points d’interrogation subsistent peut-être sur leur frappeur, avec le capitaine Temba Bavuma hors de forme et Rassie van der Dussen absent à cause d’une blessure, mais ils ont toujours David Miller, Rilee Rossouw et plus encore.

L’Afrique du Sud a l’une des formations de bowling les plus solides du tournoi sur papier. Kagiso Rabada et Anrich Nortje devraient profiter des conditions en Australie, tandis que Keshav Maharaj et Tabraiz Shamsi sont de dangereux lanceurs de cricket à balle blanche.

