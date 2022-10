Coupe du monde T20 : L’Angleterre a-t-elle raté l’occasion d’augmenter considérablement le taux de points nets contre l’Afghanistan ? | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde T20 avec une victoire à cinq guichets contre l’Afghanistan – mais la poursuite a été patiente et un peu précaire plutôt que palpitante.

Après avoir rasé leurs adversaires pour seulement 112 grâce principalement au tir à cinq guichets de Sam Curran, l’Angleterre a perdu chacun de ses cinq premiers en réponse avant de triompher avec 11 balles en réserve à Perth.

L’ancien skipper Eoin Morgan a qualifié cela d'”occasion manquée” potentielle pour l’Angleterre d’augmenter son taux de course net, la pluie étant susceptible d’être un facteur dans cette Coupe du monde.

Le phénomène atmosphérique La Nina a conduit à un temps humide sur la côte est de l’Australie et les matchs de l’Angleterre à Melbourne cette semaine, contre l’Irlande mercredi, puis les hôtes et champions en titre de l’Australie vendredi, pourraient être affectés par la pluie.

Le taux de course net de la Nouvelle-Zélande est de 4,45 après avoir écrasé l’Australie à Sydney, l’Angleterre étant actuellement à 0,62.

Image:

Harry Brook était absent pendant sept ans alors que l’Angleterre bégayait avec la batte dans la course-poursuite contre l’Afghanistan





Parler à Sky Sports Cricket, Morgan a déclaré: “Le taux de course net pourrait être énorme, mais j’espère vraiment que ce n’est pas le cas. L’Angleterre bat au n ° 10 et si vous poursuivez ce total en 10 overs huit down, votre taux de course est brillant.

“C’était peut-être une occasion manquée, mais une grande partie du vestiaire sera simplement soulagée d’éliminer la victoire et d’entrer dans le vif du sujet.”

Le lanceur de rythme anglais Mark Wood, qui a remporté 2-23 sur quatre victoires torrides lors des manches de l’Afghanistan, a déclaré: “C’était notre intention [to be aggressive with the bat].

“Mais le ballon se balançait, il y avait du rebond, je ne pense pas que ce soit aussi facile que les gens le pensent d’aller là-bas et de le faire exploser. Les limites sont également énormes.

“Nous sommes allés là-bas avec cette intention, on en a parlé, mais parfois, vous devez jouer au cricket intelligent et simplement remporter la victoire à votre actif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a été brillante sur le terrain contre l’Afghanistan, avec cette prise de Liam Livingstone un vrai moment fort



“L’Afghanistan est une équipe vraiment dangereuse avec des vainqueurs et je suis sûr qu’ils vont battre l’une des grandes équipes. Je suis content que ce ne soit pas nous. Je pensais que nous étions cliniques.”

Le skipper anglais Jos Buttler a ajouté: “C’était comme si le ballon avait basculé tôt [in the chasse] contre une attaque de bowling très talentueuse, ça n’a pas été facile. Nous avons été mis au défi et c’était comme si vous deviez rendre hommage aux quilleurs.

“Nous aurions pu essayer d’exploser et être deux ou trois plus tôt et mettre la pression sur nous-mêmes. Cela aurait pu être plus fluide, absolument, mais je pense que l’Afghanistan a bien joué.”

Le bâton a peut-être été irrégulier, mais les résultats récents de l’Angleterre ne l’ont pas été, l’équipe de Buttler ayant remporté chacun de ses cinq derniers internationaux T20 terminés, ainsi que le Pakistan lors d’un match d’échauffement à Brisbane lundi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eoin Morgan et Nasser Hussain discutent si l’Angleterre affrontera le quilleur rapide Mark Wood contre l’Irlande mercredi



Sky Sports Cricket Nasser Hussain a déclaré: “Ce fut un véritable choc pour le cricket anglais à balle blanche de perdre Morgan en tant que capitaine cette année et de ne pas gagner de série à domicile cet été.

“Il y avait un peu de umming and ahing mais ils ont gagné au Pakistan et en Australie et ont bien commencé la Coupe du monde.

“Buttler a beaucoup minimisé, affirmant que l’Angleterre sera là ou à peu près et qu’elle est une équipe difficile à battre, mais les autres équipes les verront comme l’un des favoris, sans aucun doute.”

Regardez le prochain match de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre, contre l’Irlande à Melbourne, en direct sur Sky Sports Cricket mercredi. Le jeu commence à 5h du matin.