Coupe du monde T20 : L’ancien capitaine Eoin Morgan salue « l’excellence » de l’Angleterre après sa victoire sur le Pakistan | Nouvelles du cricket

L’ancien capitaine anglais Eoin Morgan pense que le pays peut devenir l’une des grandes équipes à dépassements limités de l’histoire après sa spectaculaire victoire en Coupe du monde T20 à Melbourne.

L’Angleterre en a chassé 138 pour remporter une victoire mordante à cinq guichets au MCG, avec le joueur du match Sam Curran prenant 3-12 avant qu’un demi-siècle invaincu de Ben Stokes ne les ramène à la maison avec un plus à revendre.

Le dernier succès les voit devenir la première équipe masculine à organiser simultanément les Coupes du monde ODI et T20, avec Morgan – qui a skippé l’équipe des 50 ans et plus lorsqu’ils ont été couronnés champions du monde à Lord’s en 2019 – estimant que l’Angleterre mérite tous les applaudissements qu’ils obtiennent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton pense que l’Angleterre est la favorite pour remporter la Coupe du monde T20 – mais dit que le Pakistan est “très dangereux” alors qu’il tente de répéter son triomphe de 1992 au Melbourne Cricket Ground.



“Cette équipe le mérite”, a déclaré Morgan. “Ils ont traversé l’usine en phase de groupes et ils ont produit près de leur meilleur contre l’Inde en demi-finale.

“Jos Buttler a déclaré:” Nous ne voulons pas être connus en tant qu’équipe uniquement pour notre style de jeu “. Nous étions connus comme ça dans 50 overs puis avons remporté la Coupe du monde 50 overs en 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Knight et Eoin Morgan reviennent sur une finale historique de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre est devenue double championne du monde de ballon blanc après avoir battu le Pakistan au MCG.



“En T20, ils ont maintenant gagné quelque chose de tangible pour être considérés comme l’une des grandes équipes. Ils étaient excellents.”

Stokes “un luxe complet” pour l’Angleterre

Stokes a ancré les manches en Angleterre avec ses 52 pas sur 49 balles, avec sa dernière démonstration établissant des comparaisons avec sa performance gagnante lors de la victoire de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où l’Angleterre est devenue double championne du monde de balle blanche après avoir vaincu le Pakistan par cinq guichets pour remporter la Coupe du monde T20 au MCG.



“Ben est un joueur tellement spécial”, a ajouté Morgan. “Dans les grands matchs, il continue de défendre son pays quand son pays a besoin de lui. C’est une compétence tellement incroyable à avoir.

“Quand quelque chose a le potentiel de mal tourner, Ben est le gars qui pense froidement et calmement sous la pression et qui prend des décisions brillantes. Il l’a fait tellement de fois maintenant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes a de nouveau joué dans une finale pour l’Angleterre et affirme que l’attaque au bowling a été la clé de la victoire finale du T20.



“A certaines étapes de mon capitanat, je l’ai pris [Stokes’ role] pour acquis car il a continué à être capable de produire sous pression tout le temps.

“Il veut toujours être dans le jeu et c’est ce joueur qui vous harcèle continuellement pour entrer dans les moments de haute pression. C’est un luxe complet d’avoir un gars comme Ben Stokes à votre disposition.”

Curran “extraordinaire” dans la victoire de l’Angleterre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam Curran dit que battre le Pakistan en finale de la Coupe du monde T20 a été un moment très spécial.



Curran a été élu joueur du tournoi après avoir remporté 13 guichets à une moyenne de 11,38, le joueur de 24 ans impressionnant tout au long de l’étape du Super 12 avant de jouer un rôle central dans la demi-finale de jeudi contre l’Inde et la finale avec le Pakistan.

“Ce [Curran’s World Cup performance] est extraordinaire”, a expliqué Morgan. “Il a vraiment été une trouvaille dans toutes les parties du jeu. Jos Buttler l’a amené dans le jeu de puissance, l’a utilisé au milieu et le plus gros avantage a été son bowling de la mort.

“Il s’est vraiment levé et a joué avec énormément d’habileté et de clarté. Produire dans une finale de Coupe du monde est extraordinaire de la part de quelqu’un d’aussi jeune. Quand son équipe avait besoin de lui, Sam Curran l’a fait aujourd’hui.”