Coupe du monde T20: la victoire de l’Angleterre sur l’Inde en demi-finale est «époustouflante», déclare Eoin Morgan | Nouvelles du cricket

L’ancien capitaine vainqueur de la Coupe du monde, Eoin Morgan, a fait l’éloge de la victoire “époustouflante” de l’Angleterre sur l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adélaïde.

L’Angleterre a réservé une place pour la finale de dimanche contre le Pakistan, en direct sur Sky Sportsavec une incroyable victoire de 10 guichets après avoir poursuivi leur objectif de 169 avec quatre overs à revendre.

Alex Hales a tiré un 86 invaincu et a mis sur une position ininterrompue de 170 points avec le capitaine Jos Buttler (80no), Morgan saluant la domination de l’Angleterre pour envoyer une équipe indienne forte et expérimentée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adelaide Oval



Réfléchissant au succès dominant de l’Angleterre, Morgan a déclaré Sports du ciel: “Absolument époustouflant. Ils ont fait en sorte qu’une très bonne équipe indienne ait l’air ordinaire et c’est très difficile à faire. Cela implique de bien planifier, d’exécuter, puis d’aller plus loin et de les mettre au lit.

“C’est comme un gros combat de boxe, mais dans deux catégories de poids différentes, c’est comme ça que ça s’est passé vers la fin avec Alex Hales et Jos Buttler qui sont devenus absolument fous. Je suis tellement content pour l’équipe, pour Jos et pour (l’entraîneur) Matthew Mott. L’opportunité maintenant dimanche est énorme.

“Contre de grands joueurs comme Rohit Sharma, KL Rahul, Suryakumar Yadav et Virat Kohli, ils les ont dépassés, les ont surpassés et les ont fait ressembler à une équipe moyenne.

“Jos a fait valoir un bon point en ce sens que certains des matchs les plus difficiles des Coupes du monde et les moments les plus stressants sortent tout juste des phases de groupes. Il y a tellement de variables différentes en cours, différentes équipes à préparer et différentes conditions.

“Les dernières étapes consistent à détacher les chiens et à les laisser courir librement, ce qu’ils ont fait.

Jos Buttler rejoint Morgan et Ward pour réfléchir à la victoire sensationnelle de l'Angleterre sur l'Inde



Jos Buttler rejoint Morgan et Ward pour réfléchir à la victoire sensationnelle de l’Angleterre sur l’Inde



“Ils ont époustouflé une équipe indienne très forte sur papier aujourd’hui et ils s’assiéront dans ce vestiaire ce soir, avec un peu de chance avec une boisson fraîche à la main, et réfléchiront très fièrement avec un œil sur la finale de dimanche.”

La performance parfaite de l’Angleterre ?

Buttler a complété la victoire avec style, faisant exploser le meneur de rythme Mohammed Shami au-dessus de sa tête pendant six pour voir l’Angleterre atteindre son objectif avec le dernier ballon du 16e au-dessus.

“Le caractère que nous avons montré depuis [the loss to Ireland] a été [excellent] et nous avons réalisé notre meilleure performance jusqu’à présent, contre des adversaires de grande qualité également », a déclaré Buttler.

La superbe prise de plongée de Sam Curran a renvoyé le skipper indien Rohit Sharma



La superbe prise de plongée de Sam Curran a renvoyé le skipper indien Rohit Sharma



“Nous sommes venus ici très excités, il y avait une très bonne ambiance autour du groupe, et j’ai senti que tout le monde de un à 11 s’était levé aujourd’hui.”

Le stand de 170 courses de l’Angleterre a été le partenariat de guichet d’ouverture le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde T20, Hales étant fier du rôle qu’il a joué dans le succès dominant de l’Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Buttler dit que la victoire de l’Angleterre à 10 guichets sur l’Inde est leur meilleure performance de la Coupe du monde T20 à ce jour



“Ce sera là-haut à coup sûr”, a déclaré Hales. “C’est une énorme occasion de jouer l’Inde en demi-finale d’une Coupe du monde… vraiment content de la façon dont j’ai joué. C’est un sentiment spécial dans un pays que j’aime et j’ai passé beaucoup de temps ici, donc ce soir en est un des meilleures nuits de ma carrière.”

Où cela a-t-il mal tourné pour l’Inde ?

Un autre ancien skipper anglais, Nasser Hussain, a visé l’Inde pour ne pas avoir suivi l’approche agressive de l’Angleterre en haut des manches. Malgré une puissante carte au bâton, ils ont rampé à 38-1 en avantage numérique, contre 63-0 lorsque Buttler et Hales étaient au pli.

Buttler a écrasé Mohammed Shami pour six pour sceller la victoire



Buttler a écrasé Mohammed Shami pour six pour sceller la victoire



Hussain a déclaré: “Quand vous voyez l’Angleterre dans les six premiers overs, il y a une erreur flagrante [from India]. Hales et Buttler jouent comme ils sont et l’Inde joue toujours au cricket en avantage numérique à l’ancienne.”

Michael Atherton a fait écho au point de vue de Hussain sur l’approche de l’Angleterre pour exploiter les restrictions de mise en service et a suggéré qu’il envoie un avertissement sévère au Pakistan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine indien Rohit Sharma a déclaré que la performance de son équipe avec le ballon les avait déçus lors de leur défaite à 10 guichets contre l’Angleterre



“Le match était gagné et perdu au début de chaque avantage numérique”, a-t-il déclaré. “L’Inde a essentiellement laissé les quilleurs anglais s’installer – et vous pouvez dire que c’est un bon bowling ou un frappeur prudent – mais lorsque l’Angleterre est sortie, elle ne les a pas laissés s’installer. C’était un énorme contraste entre les deux équipes.

“Cela envoie en quelque sorte un message à l’équipe que vous êtes sur le point d’affronter en finale.”

Regardez l’Angleterre contre le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde T20 ce week-end sur Sky Sports. La couverture en direct commence dimanche à partir de 7h du matin sur Sky Sports Golf.