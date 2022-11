Coupe du monde T20: la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, l’Inde et l’Angleterre se préparent à figurer dans la formation des demi-finales des poids lourds | Nouvelles du cricket

Après trois semaines de cricket passionnant, la Coupe du monde masculine T20 2022 a atteint la phase de demi-finale, avec une paire de matchs intrigants qui se dérouleront avant la finale phare de dimanche.

Alors que la présence du pays hôte dans les dernières étapes d’un tournoi est toujours susceptible de stimuler l’intérêt et l’intensité, cela semble être une occasion rare où la sortie de l’Australie ne nuira pas au spectacle.

L’Inde, l’Angleterre, le Pakistan et la Nouvelle-Zélande (dans cet ordre) sont quatre des cinq équipes T20 les mieux classées du cricket international.

La puissance des étoiles sera immense alors que la Nouvelle-Zélande affrontera le Pakistan mercredi avant que l’Angleterre affronte l’Inde jeudi, chaque équipe pouvant se vanter de disposer de bases de soutien qui correspondront à la qualité du cricket.

Les deux matchs, qui commencent à 8 heures du matin, seront diffusés en direct sur Sky Sports, avec la finale de dimanche à suivre en même temps.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les affrontements en demi-finale avant que le tournoi n’atteigne ce qui promet d’être un point culminant palpitant.

Nouvelle-Zélande vs Pakistan

Ce n’est peut-être que l’apéritif avant le plat principal pour les fans anglais, mais la demi-finale d’ouverture de mercredi est un affrontement de poids lourds.

La Nouvelle-Zélande était deuxième de l’Australie lors de la Coupe du monde de l’an dernier aux Émirats arabes unis, après avoir éliminé l’Angleterre en demi-finale. C’est une équipe qui possède une énorme expérience, notamment du capitaine Kane Williamson, du polyvalent Jimmy Neesham et du duo de quilleurs rapides Tim Southee et Trent Boult.

Mercredi 9 novembre 7h30





La forme du skipper et son faible taux de frappe avec la batte avaient été un peu préoccupants dans les premières étapes du tournoi, mais il a rebondi avec 61 balles sur seulement 35 balles lors du dernier match crucial du Super 12 de la Nouvelle-Zélande contre l’Irlande, rejetant les questions de savoir s’il reste capable de faire monter les enchères lorsque la situation l’exige.

Le retour en forme de Williamson fait du top quatre néo-zélandais, dans lequel il est entouré par la puissance de Finn Allen, Devon Conway et Glenn Phillips, une perspective effrayante. Phillips a frappé un siècle brillant à partir de 64 balles contre le Sri Lanka, tandis que Conway a donné un départ parfait aux Black Caps avec son invaincu 92 lors de leur victoire d’ouverture du tournoi contre l’Australie.

Faits saillants de l'affrontement de la Coupe du monde T20 2022 entre la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka



Faits saillants de l’affrontement de la Coupe du monde T20 2022 entre la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka



Malgré ces faits saillants avec la batte, l’aspect le plus impressionnant de la performance du Super 12 néo-zélandais a été leur bowling, avec les spinners Mitch Santner (8 guichets) et Ish Sodhi (6) combinant avec les rapides Southee (7), Boult (6) et Lockie Ferguson. (7) pour battre l’Australie et le Sri Lanka, tout en remportant neuf guichets contre l’Irlande.

Alors que la Nouvelle-Zélande cherche à réparer les torts de la défaite finale de l’année dernière contre l’Australie, le Pakistan entre dans les quatre derniers avec une sorte de coup franc. Ils sont les moins favorisés des équipes restantes et sont revenus de défaites lors de leurs deux premiers matches du tournoi pour se qualifier remarquablement pour les quatre derniers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Pakistan a remporté une victoire cruciale de 33 points contre l’Afrique du Sud sur la méthode DLS lors d’un match sous la pluie à Sydney pour se maintenir en lice pour une place en demi-finale de la Coupe du monde T20



Ils ont subi des défaites atroces – qui se sont toutes deux soldées par le dernier ballon – contre l’Inde et le Zimbabwe, avant de riposter avec des victoires contre les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le Bangladesh. Même alors, ils avaient encore besoin que les Proteas s’étouffent une fois de plus sur la grande scène avec une défaite choc contre les Pays-Bas lors de la dernière ronde de matchs.

Lorsqu’ils se sont échauffés pour le tournoi avec une défaite 4-3 contre l’Angleterre en septembre et octobre, le problème du Pakistan était qu’il dépendait trop du bâton des ouvreurs Mohammad Rizwan et du capitaine Babar Azam.

Cela n’a certainement pas été le cas en Australie. Babar n’a marqué que 14 points lors de ses quatre premières manches du tournoi, avant de tomber pour un 25 balles sur 33 contre le Bangladesh.

Alors que le Pakistan aura sûrement besoin de son skipper pour aller jusqu’au bout, il sera stimulé par le fait que son ordre intermédiaire a commencé à contribuer, notamment avec Iftikhar Ahmed et Shadab Khan qui ont tous deux frappé pendant un demi-siècle contre l’Afrique du Sud. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine pakistanais Babar Azam vise un canard en or alors que l’Inde affronte le Pakistan lors de la Coupe du monde T20, au MCG de Melbourne



Avec le ballon, ils continueront de s’appuyer fortement sur la rotation de Shadab Khan, qui mène le Pakistan avec 10 guichets dans le tournoi jusqu’à présent, mais chacun des quatuors de bowling Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf et Mohammad Wasim sont capables de produire des performances qui changent la donne.

En ce qui concerne le lieu, le Sydney Cricket Ground (SCG) a accueilli les deux seuls scores de 200 ou plus pendant le tournoi.

La Nouvelle-Zélande a atteint la marque lors du match d’ouverture du Super 12 contre l’Australie, tandis que l’Afrique du Sud en a inscrit 205 contre le Bangladesh sur le célèbre terrain. L’impressionnant 185 du Pakistan contre les Proteas est également venu à Sydney, il y a donc toutes les chances d’un match avec des scores élevés.

L’Inde contre l’Angleterre

La deuxième demi-finale est aussi bonne que possible, avec l’équipe la mieux classée au monde, l’Inde, qui affronte la deuxième du classement, l’Angleterre.

Les deux puissances du cricket international sont chacune à la recherche de leurs deuxièmes titres T20, l’Inde n’ayant pas réussi à ajouter à son triomphe lors du tournoi inaugural de 2007, et l’Angleterre n’ayant jusqu’à présent pas été en mesure de tirer parti de sa victoire de 2010.

Jeudi 10 novembre 7h00





Les brillantes manches de Virat Kohli contre le Pakistan ont mis l’Inde sur la voie d’un chemin relativement peu stressant vers les quatre derniers, même avec une défaite à faible score contre l’Afrique du Sud à Perth entre des victoires confortables contre les Pays-Bas, le Bangladesh et le Zimbabwe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts d’une finale époustouflante alors que l’Inde battait le Pakistan lors d’une extraordinaire rencontre de Coupe du monde T20 au MCG



La forme de Kohli a peut-être été le plus grand avantage du tournoi jusqu’à présent pour l’Inde, l’ancien capitaine amassant une moyenne spectaculaire de 123, stimulée par trois manches sans défaite. L’autre frappeur indien qui a attiré l’attention est Suryakumar Yadav, qui a égalé l’impressionnant parcours de Kohli de trois demi-siècles en cinq matchs.

Pour même amener ces deux-là au pli, l’Angleterre doit percer le partenariat d’ouverture expérimenté de l’Inde entre KL Rahul et le capitaine Rohit Sharma, tandis qu’en bas de l’ordre, le toujours dangereux Rishabh Pant semble avoir remporté le poste de gardien de guichet-batteur de Dinesh Karthik. .

Hardik Pandya se profile également comme un finisseur, mais c’est le bowling du polyvalent qui a été l’élément le plus impressionnant de son jeu jusqu’à présent dans le tournoi, avec huit guichets.

L'Inde bat le Bangladesh par cinq points, aidé par un Virat Kohli 64 avec la batte lors de la Coupe du monde T20



L’Inde bat le Bangladesh par cinq points, aidé par un Virat Kohli 64 avec la batte lors de la Coupe du monde T20



L’Inde semblait avoir reçu un coup dur lorsque Jasprit Bumrah a été exclu du tournoi, mais Arshdeep Singh, bras gauche rapide, a comblé le vide, prenant 10 guichets, tandis que Mohammed Shami et Bhuvneshwar Kumar ont été aussi économiques que jamais.

L’Angleterre, dotée sans doute de la formation de frappeurs la plus explosive au monde, n’a pas encore pris feu en Australie. Ils ont bégayé à une première victoire sur l’Afghanistan avant de tomber à une défaite choc contre l’Irlande.

Un échec de leur affrontement avec l’Australie signifiait que seules des victoires sur la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka les placeraient dans les quatre derniers pour la troisième fois consécutive, et l’équipe de Jos Buttler a dûment livré. Une performance extrêmement solide a assuré une victoire de 20 points contre la Nouvelle-Zélande, avant qu’une autre course-poursuite nerveuse ne se termine par une victoire à quatre guichets contre le Sri Lanka.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors que l’Angleterre ravive ses espoirs en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire de 20 points contre la Nouvelle-Zélande à Brisbane



Jusqu’à présent, la plupart des courses de l’Angleterre proviennent du partenariat d’ouverture d’Alex Hales (125) et de Buttler (119), Ben Stokes étant le seul autre joueur à avoir apporté une contribution significative alors que le capitaine du test guidait son équipe contre le Sri Lanka.

Harry Brook, Liam Livingstone et Moeen Ali sont tous les vainqueurs du match, et l’Angleterre espère avoir conservé sa meilleure forme pour les huitièmes de finale, alors qu’il semble également qu’il y ait un changement dans l’ordre supérieur, avec la tension à l’aine de Dawid Malan. offrir une opportunité à Phil Salt.

Le gardien de guichet du Sussex a montré de quoi il est capable avec un brillant 88 invaincu contre le Pakistan en septembre, et cherchera à saisir une ouverture improbable.

L’Angleterre a adopté une approche basée sur le nombre pour le bowling, Buttler utilisant sept options différentes lors de chacun des deux derniers matchs. Jusqu’à présent, le choix de ceux-ci a été Sam Curran, qui a commencé le tournoi avec un parcours de cinq guichets contre l’Afghanistan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Cependant, c’est le rythme rapide de Mark Wood qui est susceptible d’être le facteur X de l’Angleterre contre les meilleurs frappeurs du monde, et le Durham s’est rapidement réchauffé pour les demi-finales de manière idéale avec trois guichets contre le Sri Lanka.

Tout aussi encourageante pour l’Angleterre dans ce match a été la performance d’Adil Rashid, qui a remporté son premier guichet du tournoi et n’a réussi que 16 points sur ses quatre overs dans un retour en forme parfaitement chronométré.

L’Inde détient peut-être un léger avantage après avoir affronté le Bangladesh la semaine dernière à l’Anneau d’Adélaïde, l’Angleterre jouant sur le terrain pour la première fois du tournoi.

Ce facteur pourrait encourager l’Angleterre, qui a tendance à préférer chasser, à intégrer l’Inde si elle en a l’occasion, afin d’en savoir plus sur la surface.