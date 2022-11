Coupe du monde T20 : la demi-finale du Zimbabwe est presque terminée après la défaite contre les Pays-Bas à Adélaïde | Nouvelles du cricket

Les espoirs du Zimbabwe de se qualifier pour la première fois en demi-finale de la Coupe du monde T20 sont pratiquement révolus après une défaite dommageable à cinq guichets contre les Pays-Bas à Adélaïde.

Le Zimbabwe pourrait atteindre cinq points s’il choquait l’un des favoris du tournoi, l’Inde, à Melbourne dimanche, mais son faible taux de course net actuel signifie qu’il semble certain de manquer les deux premiers, même si les autres équipes ont le même total de points.

Ils seront éliminés jeudi s’il y a un vainqueur entre l’Inde et le Bangladesh lors du deuxième match de mercredi à Adélaïde et l’Afrique du Sud, puis battent le Pakistan à Sydney un jour plus tard.

Le Zimbabwe a payé le prix d’un affichage décevant au bâton sur ce qui semblait être un bon terrain, a obtenu 117 en 19,2 overs avec seulement Sikandar Raza (40 sur 24) et Sean Williams (28 sur 23) faisant des chiffres à deux chiffres après que le capitaine Craig Ervine ait choisi de battre.

Image:

Paul van Meekeren a pris trois guichets alors que les Pays-Bas ont battu le Zimbabwe en 19,2 overs





Le couturier néerlandais Paul Van Meekeren a décroché trois guichets – son premier alors qu’il a battu Wesley Madhevere pour un sur le deuxième – et ses collègues rapides Logan van Beek, Brandon Glover et Bas de Leede deux chacun pour aider à remporter la première victoire des Pays-Bas du Super 12e étape, une victoire largement décrochée à la batte par Max O’Dowd (52e).

Les Pays-Bas impressionnent en remportant leur première victoire en Super 12

De Leede arborait des points de suture sous son œil droit après avoir été touché par une livraison de Haris Rauf alors qu’il battait lors de la défaite de dimanche contre le Pakistan à Perth, mais il n’a montré aucun effet néfaste de ce coup car il a frappé deux fois, y compris l’élimination du meilleur buteur du Zimbabwe Raza, et n’a concédé que 14 points sur quatre overs.

Le joueur de cricket zimbabwéen Milton Shumba a eu un cauchemar sur le terrain car il n’a pas pu sécuriser le ballon et a ensuite perdu son pantalon en essayant de récupérer !



Les Pays-Bas ont atteint leur objectif en 18 overs, avec O’Dowd et Tom Cooper (32 sur 29) partageant un deuxième guichet de 73 sur 57 balles après le renvoi précoce de Stephan Myburgh (8).

La familiarité de Cooper avec ce terrain depuis des années passées à jouer pour l’Australie du Sud dans le cricket national australien s’est manifestée lorsqu’il a frappé deux quatre et un six avant d’être rattrapé par Madhevere au milieu du guichet.

Ce cuir chevelu a eu un coût pour le Zimbabwe, Madhevere semblant se tordre la cheville gauche alors qu’il empoignait le ballon et boitillant par la suite hors du terrain.

O’Dowd a ensuite terminé un 11e T20 international de 45 balles avant d’être attrapé au point profond, laissant De Leede frapper les quatre gagnants au sol au large de Williams après un léger bégaiement des Pays-Bas avec la ligne gagnante en vue.

Image:

Tom Cooper impressionné pour les Pays-Bas avec la batte sur un terrain qu'il connaît bien





Et après?

Pays-Bas’ le dernier match est contre l’Afrique du Sud à Adélaïde (de minuit, heure du Royaume-Uni, du samedi soir au dimanche matin), tandis que Zimbabwe jouer l’Inde à Melbourne dimanche (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni).