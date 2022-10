Coupe du monde T20: Jos Buttler dit que l’Angleterre sera prête pour le test australien au MCG vendredi | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que son équipe serait prête à relever le défi lorsqu’elle affrontera l’Australie dans un blockbuster de la Coupe du monde T20 au MCG vendredi.

L’Angleterre a subi un revers majeur alors que l’Irlande a remporté une autre victoire capitale sur ses rivaux, après avoir reçu un coup de main par la pluie à Melbourne.

Les 62 balles sur 47 du capitaine Andrew Balbirnie ont soutenu les 157 balles de l’Irlande en 19,2 overs, mais l’Angleterre a basculé à 86-5 sous une épaisse couverture nuageuse et, malgré une rafale tardive des limites de Moeen Ali, ils étaient toujours en deçà du Duckworth-Lewis-Stern par quand les cieux se sont ouverts.

Le retard s’est avéré terminal alors que l’Angleterre, sur 105-5 lorsque l’averse a commencé, a glissé vers une défaite en cinq points selon la méthode DLS, portant un coup de marteau à leurs espoirs d’atteindre les demi-finales.

L’Angleterre a subi une défaite de cinq points contre l’Irlande en DLS à Melbourne alors que ses espoirs de Coupe du monde T20 ont pris un coup



Alors que l’Australie, championne en titre et pays hôte, arrivera vendredi, Buttler a promis que son équipe serait à la hauteur, déclarant : “L’Irlande nous a surpassés. La meilleure équipe a gagné aujourd’hui. Nous avons fait une erreur ici, ce qui nous a mis encore plus de pression dans un groupe difficile, mais si vous aviez besoin d’un match pour vous préparer – un match à gagner – l’Angleterre et l’Australie au MCG en font certainement partie.”

Buttler avait choisi de chasser en sachant qu’une équation révisée pourrait être sur les cartes, mais a estimé que le bénéfice de cette décision avait été gaspillé dès le début.

Le capitaine irlandais Andrew Balbirnie a déclaré que c’était “émouvant” de battre une équipe aussi forte que l’Angleterre



Il y avait un manque de discipline dans des conditions de bowling utiles dans la première moitié des manches irlandaises, au cours desquelles Balbirnie a mené son équipe à 92-1.

Il s’avérerait un passage de jeu décisif.

“Dans les 10 premiers overs avec le ballon, nous étions médiocres, loin de là où nous devions être et nous avons laissé l’Irlande s’en tirer”, a déclaré Buttler.

“Nous n’étions pas assez cohérents, nous les avons laissés marquer des deux côtés du guichet dans des conditions de bowling favorables. Tout était en notre faveur, remportant le tirage au sort et choisissant de jouer en sachant qu’il faisait beau. Nous n’avons pas profité de ce.

“Nous avons laissé l’Irlande en avoir 20 ou 30 de trop dans les 10 premiers. Ils nous ont montré comment jouer à ce guichet.”

Buttler dit que l’Angleterre “avait tout en sa faveur” mais “n’était pas assez cohérente” alors qu’elle s’effondrait pour vaincre l’Irlande



Michael Atherton voit le choc de vendredi entre l’Australie et l’Angleterre comme un “KO” virtuel pour les superpuissances du groupe.

L’expert de Sky Sports a déclaré: “Je n’ai pas regardé les calculs, mais j’imagine que c’est presque comme un quart de finale maintenant. C’est effectivement un match à élimination directe très tôt dans la compétition.”

“Quel spectacle cela va être et si vous le regardez de préférence, vous n’en perdez aucun. L’Angleterre en a perdu un – s’ils en perdent deux, ils sont éliminés”, a déclaré l’ancien capitaine Eoin Morgan.

À propos de la victoire de l’Irlande, Morgan a ajouté: “Vous regardez les bouleversements de l’histoire du cricket irlandais et c’est là-haut.

“L’équipe d’Angleterre contre laquelle ils jouaient aujourd’hui est l’une des équipes T20 les plus talentueuses et les plus polyvalentes que nous ayons jamais remportées, une victoire si importante pour Andy Balbirnie et son équipe.

“Ils ont complètement battu et battu l’Angleterre. Ils ont été brillants.”

