Coupe du monde T20: Jos Buttler dit que l’Angleterre sera prête à ajuster son plan de match contre l’Irlande ou l’Australie si la pluie arrive | Nouvelles du cricket

Jos Buttler pense que l’Angleterre sera prête à ajuster son plan de match si la pluie interfère dans ses affrontements en Coupe du monde T20 contre l’Irlande ou l’Australie au MCG cette semaine.

L’est australien a été plus humide et plus frais que d’habitude en raison de la configuration météorologique actuelle de La Nina, avec des averses à Hobart lundi forçant un non-résultat entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Bien que la météo à Melbourne soit notoirement difficile à prévoir, des averses sont prévues mercredi et vendredi, ce qui pourrait avoir un impact sur la campagne anglaise et entraîner des matches raccourcis.

Un tel événement pourrait profiter à l’Irlande, en particulier, car moins de dépassements entraînent plus de fusillades, mais Buttler est imperturbable à l’idée et pense que son équipe est suffisamment variée pour faire face à toute éventualité.

“La grande clé est de pouvoir réagir rapidement à ce genre de choses”, a déclaré le capitaine anglais. “Vous avez une petite idée des choses que vous pourriez faire si ce genre de choses se produisait.

“Mais je ne veux pas être trop préoccupé par des hypothèses. Je ne veux pas passer toute la nuit à rester éveillé en pensant à ce qui pourrait arriver, essayez simplement de réagir quand cela arrivera.

“Ce qui est génial avec l’équipe et notre équipe, c’est que nous avons beaucoup d’options différentes, et même dans la même équipe, vous pouvez demander aux gens de remplir différents rôles.

“Cela nous donne beaucoup d’options lorsque les situations changent et changent rapidement – qu’il s’agisse de pluie ou autre, et nous pouvons ensuite essayer de changer de cap rapidement et de nous adapter.”

Équilibre

Buttler a admis qu’il y avait un délicat exercice d’équilibre à poursuivre un match sous la pluie et à faire sortir les joueurs – même si une équipe est sur le point de gagner comme l’Afrique du Sud l’a été contre le Zimbabwe.

Établissant un total révisé de 64 en sept overs, les Proteas ont atteint 51 pour aucun sur trois, mais la pluie sur le Bellerive Oval s’est intensifiée et le Zimbabwe Richard Ngarava a semblé se blesser après avoir glissé.

Les officiels ont tenté de terminer le match, mais les joueurs ont été éliminés et chaque équipe a réclamé un point, avec un minimum de cinq overs chacun requis pour constituer un résultat.

“Quel que soit votre camp, vous aurez probablement une petite tendance dans un sens”, a déclaré Buttler, dont l’équipe a commencé la Coupe du monde avec une victoire à cinq guichets contre l’Afghanistan à Perth samedi.

“Par exemple, si nous jouons et qu’il y a un peu de pluie qui n’est pas si forte et qu’il semble que ça va souffler, pouvons-nous simplement rester et continuer?

“Là où il est raisonnable de pouvoir continuer le jeu autant que possible, je pense que c’est la bonne décision. Si cela devient dangereux ou injuste, c’est certainement la bonne décision d’arrêter le match.”

Rotation Angleterre ?

Buttler était discret quant à savoir si l’Angleterre ferait tourner un ou deux de ses quilleurs avec un délai aussi serré entre les matchs de l’Irlande et de l’Australie.

Alors que Chris Woakes et Mark Wood pourraient être reposés, avec Chris Jordan, David Willey et Tymal Mills attendant dans les coulisses, Buttler était catégorique, ils ne peuvent se permettre de négliger aucune opposition et aligneront ce qu’il pense être leur meilleure formation contre les Irlandais. .

“Dans un tournoi aussi court, dans des matchs incontournables à peu près à chaque fois, ce qui est important, c’est d’essayer de mettre ce que nous pensons être notre meilleure équipe dans le parc autant de fois que possible”, a ajouté Buttler.

“Chaque fois que vous prenez les choses pour acquises ou que vous ne respectez pas l’opposition, vous pouvez vous blesser.

“Je sais que l’Angleterre affrontant l’Irlande évidemment de l’extérieur ajoute des intrigues supplémentaires ou peut ajouter une motivation supplémentaire pour certaines personnes, mais pour notre équipe, nous respectons chaque opposition.

“Nous nous attendons à un match vraiment difficile de la part de tous ceux que nous jouons. Nous prenons un match à la fois, et nous ne nous attendons pas à ce que l’Irlande n’apporte pas son meilleur cricket.

“Ils vont être excités pour le match. Ils vont vouloir essayer de nous battre, et nous voulons les battre.”

Regardez l’Angleterre affronter l’Irlande lors de la Coupe du monde T20 à partir de 4h30 mercredi sur Sky Sports Cricket.