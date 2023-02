Coupe du monde T20 féminine : l’entraîneur irlandais Ed Joyce soutient les “outsiders intrépides” dans une équipe jeune | Nouvelles du cricket

Les yeux de l’Irlande sourient définitivement alors qu’elle revient sur la scène mondiale pour la Coupe du monde féminine T20 en Afrique du Sud, portée par une victoire impressionnante sur l’Australie, championne en titre, lors de son dernier match de préparation.

Ce résultat aura envoyé un avertissement non seulement à leurs adversaires du premier groupe deux, l’Angleterre, mais au reste de la compétition que l’équipe de Laura Delany n’est pas seulement là pour faire de la figuration.

En écoutant l’entraîneur-chef Ed Joyce parler de son approche planifiée des défis à venir, il est facile de comprendre pourquoi l’Irlande est arrivée en Afrique du Sud après sans doute sa meilleure année dans le format.

En 2022, ils ont remporté huit internationaux T20, le plus grand nombre de leur histoire, y compris des victoires historiques contre le Pakistan en novembre pour assurer une victoire 2-1 en série, qui a suivi une autre victoire historique contre l’Afrique du Sud à Dublin en juin, juste leur deuxième gagner contre les Proteas dans tous les formats.

“Ces résultats ces derniers mois, dans les qualifications et depuis que nous sommes ici ont été excellents, mais la façon dont les joueurs ont adopté le cricket sans peur a été vraiment agréable”, a déclaré l’ancien ouvreur irlandais Joyce. Nouvelles de Sky Sports.

“Nous pensons qu’il ne sert à rien de simplement taper sur le ballon. Les meilleures équipes sont toutes de très, très bons joueurs de cricket et nous pensons que nous devons sortir et nous exprimer.

“Parfois, cela ne porte pas nécessairement ses fruits, mais nous pensons que nous devons le faire et j’espère que nous aurons plus de succès si nous le faisons.”

Plus de Coupe du monde féminine T20 2023

Image:

L’ancien ouvreur irlandais Ed Joyce, qui a également joué pour l’Angleterre, est l’entraîneur-chef féminin depuis 2019





Semble familier? Il y a certainement des échos de l’approche “ Bazball ” des hommes d’Angleterre pour le test de cricket et aussi de la philosophie de son homologue en Angleterre, l’entraîneur-chef des femmes Jon Lewis voulant que son équipe “jouer avec la liberté”.

La philosophie de Joyce vient potentiellement d’avoir une équipe avec l’âge moyen le plus jeune de la compétition à seulement 24 ans.

Mais alors que les joueurs peuvent être jeunes en âge, ils ne sont certainement pas jeunes en expérience internationale.

La polyvalente Gaby Lewis en est la meilleure illustration ayant déjà fait 64 apparitions internationales en T20 depuis ses débuts à seulement 13 ans et 16 jours en 2014.

Image:

Gaby Lewis a déjà fait plus de 60 apparitions internationales au T20 à l’âge de 21 ans (photo avec l’aimable autorisation d’ICC Media)





“Nous essayons d’éviter de choisir des joueurs si jeunes”, a déclaré Joyce.

“Il y a trop d’inconvénients à faire ses débuts à 13 ans, à 14 ans. Je pense que nous avons probablement perdu quelques joueurs en raison du jeune âge auquel ils sont entrés dans l’équipe dans le passé.

“Mais quelqu’un comme Gaby à 21 ans, a joué tellement de matchs et tellement de tournois compte tenu de son âge. C’est une très bonne joueuse et nous avons beaucoup de jeunes joueurs, mais nous avons aussi des joueurs seniors.

“C’est vraiment important de faire passer les jeunes. Mais du point de vue des entraîneurs, nous avons l’impression d’avoir un groupe passionnant avec de vrais talents et capacités, ce qui en fait une période passionnante.”

La performance au-dessus des résultats La priorité immédiate de Joyce

Premier pour l’Irlande, l’Angleterre à Paarl, un défi que Joyce admet les placera comme “d’énormes outsiders” car il s’attend à ce qu’ils soient également contre le Pakistan, les Antilles et l’Inde, finaliste en 2020, lors de leurs trois autres matches du groupe deux.

Mais l’ancien ouvreur du Middlesex et du Sussex, qui a également joué au niveau international pour l’Angleterre et l’Irlande, estime qu’une “approche proactive” avec la batte donnera à son équipe la meilleure chance.

“Les matchs que nous avons disputés avant ce tournoi nous ont certainement donné une certaine confiance dans le fait que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs, pas plus que cette victoire contre l’Australie”, a-t-il déclaré.

“Nous avons battu jusqu’au bout. “Lancer la batte dessus” n’est probablement pas la bonne expression, mais nous devons prendre des risques et chercher à être positifs pour mettre un bon score au tableau et rivaliser avec une très bonne équipe anglaise. “

lundi 13 février 12h30





Il y a de fortes chances que l’Irlande remporte une première victoire en Coupe du monde T20 lorsqu’elle affrontera le Pakistan puis les Antilles au Cap, mais Joyce est plus soucieux de voir son équipe réaliser sa meilleure performance possible.

“Si nous pouvons faire cela, nous sommes convaincus que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes, sinon nécessairement les battre”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons être cohérents et jouer comme nous le voulons pendant les quatre matchs et voir où nous nous retrouvons.

“J’espère que dans quelques années, nous pourrons continuer à croître et nous visons peut-être certaines choses, mais pour l’instant, il s’agit de maintenir le niveau de performance.”

Mercredi 15 février 16h30





Vendredi 17 février 16h30





lundi 20 février 12h30





Alors que Joyce, 44 ans, regarde au-delà des prochaines semaines en Afrique du Sud et de ce que l’avenir pourrait apporter à son équipe, il souligne l’impact que l’introduction de contrats professionnels a eu sur le cricket féminin irlandais au cours de la dernière année ainsi que la croissance de la franchise. tournois.

“Cela donne évidemment au cricket féminin une plate-forme incroyable”, a-t-il déclaré.

“Ce serait incroyable si plus de nos joueurs pouvaient participer à ces compétitions. Gaby Lewis a certainement été un pionnier pour nous en jouant dans The Hundred, et ma sœur (Isobel) et Kim Garth (maintenant d’Australie) ont également joué dans le passé. Ligue Big Bash féminine.

Image:

La batteuse du gardien de guichet Amy Hunter devrait ouvrir lundi pour l’Irlande contre l’Angleterre (photo: ICC Media)





“Nous avons le talent et ce serait juste un peu plus d’exposition et d’expérience que nos filles n’auraient pas si elles jouaient juste en Irlande.

“Cette Coupe du monde est énorme et l’exposition est évidemment excellente, mais il y a aussi beaucoup d’opportunités pour nos filles et c’est une période extrêmement excitante dans le jeu.

“C’est juste dommage que la vente aux enchères de la Women’s Indian Premier League se déroule également lundi et pas une semaine plus tard, car je pense que cela aurait donné à nos joueuses une excellente occasion de se mettre en vitrine pendant ce tournoi.”

