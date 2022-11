Coupe du monde T20: Dawid Malan semble sur le point de manquer la demi-finale de l’Angleterre contre l’Inde | Moeen Ali se méfie de “l’incroyable” Suryakumar Yadav | Nouvelles du cricket

L’Anglais Dawid Malan semble sur le point de manquer la demi-finale de la Coupe du monde T20 contre l’Inde après s’être blessé à l’aine lors du dernier match du Super 12 contre le Sri Lanka.

L’Angleterre a battu le Sri Lanka par quatre guichets à Sydney, mais Malan n’a pas frappé après avoir quitté le terrain alors qu’il était blessé.

Le vice-capitaine Moeen Ali a laissé entendre que l’Angleterre avait la profondeur pour remplacer Malan, dont la blessure “ne semble pas bonne”.

“La grande chose avec ce côté est qu’il y a tellement d’options, vous pouvez mettre Ben Stokes à trois, vous pouvez mettre Phil Salt à trois, moi ou qui que ce soit, il y a tellement d’options”, a-t-il déclaré.

“Mala serait évidemment un gros raté car c’est un brillant joueur de cricket T20 et il l’a été pendant une longue période – c’est-à-dire que s’il ne joue pas, je ne le sais pas encore. Ça n’a pas l’air génial. “

Jos Buttler a joué le même 11 dans tous les matches de la Coupe du monde jusqu’à présent, mais devra décider qui remplacera Malan s’il rate le match.

S’il est incapable de récupérer, alors la façon dont l’Angleterre équilibrera son alignement sera un sujet de discussion car ils ont récemment préféré un frappeur supplémentaire, avec Moeen et Liam Livingstone aussi bas que sept dans l’ordre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney.



S’ils s’en tiennent à la même formule, Salt est le frappeur de réserve dans l’équipe anglaise de 15 joueurs et il pourrait remplacer Malan au numéro trois, mais l’Angleterre a déjà montré sa flexibilité avec son ordre des frappeurs en Australie.

L’instinct offensif de Salt et les améliorations apportées à son jeu ont impressionné l’Angleterre, et le quilleur Mark Wood a déclaré qu’il avait “quelque chose en lui”.

“Il est prêt depuis un moment et il a quelque chose en lui. Il est l’un des seuls à affronter les quilleurs (dans les filets). Normalement, les frappeurs aiment les bâtons de chien, mais il affronte les quilleurs et je pense qu’il ronge les peu », a déclaré Wood dimanche.

Chris Jordan, Tymal Mills et David Willey sont les autres options, si l’Angleterre cherche à ajouter des options de bowling à Adélaïde.

Moeen craint d’affronter Yadav “le meilleur du monde”

L’Inde a obtenu la première place et une rencontre avec l’Angleterre en demi-finale avec une victoire convaincante contre le Zimbabwe dimanche et Moeen a identifié Suryakumar Yadav comme le dangerman de la formation des frappeurs indiens.

L’équipe de Rohit Sharma dispose d’un alignement de frappeurs dangereux, qui comprend le frappeur n ° 1 mondial T20 Yadav.

Il a frappé 61 balles sur 25 pour dépasser les 1 000 courses T20 cette année, et Moeen est conscient de la menace que représente Yadav.

“C’est un joueur incroyable, j’ai l’impression qu’il est le meilleur au monde”, a déclaré Moeen. “Il a probablement amené le cricket T20 à un autre niveau.

“Je pense qu’il est le premier des joueurs qui ne peut pas jouer contre lui quand il joue bien, c’est très difficile et une faiblesse ne ressort pas vraiment.”

L’Angleterre a vu la puissance de Yadav de première main cette année. Il a frappé son premier siècle T20 contre l’Angleterre à Trent Bridge cet été, frappant 14 quatre et six six.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux meilleurs moments du 117 de Suryakumar Yadav alors qu’il volait la vedette pour l’Inde lors du troisième T20 international à Trent Bridge.



Il a terminé avec un score de 117 sur 55 balles et a presque mené son équipe à un badigeon historique de la série T20 sur le sol anglais, mais Moeen a remporté son guichet crucial et l’Angleterre a gagné par 17 points lors de la dernière rencontre T20 entre les équipes.

“Il m’a complètement assassiné avant que je ne le fasse sortir”, a expliqué Moeen. “Ils avaient encore besoin de beaucoup de courses et il les a rapprochés.

“Heureusement, il était fatigué quand je l’ai sorti – c’est comme ça que je l’ai eu, je pense. Mais il a incroyablement bien joué, certains des coups qu’il a joués étaient parmi les meilleurs que j’aie jamais vus.”

Jeudi 10 novembre 7h00





Moeen a déclaré que l’Angleterre était négligée avant la demi-finale.

“C’est le plus gros match auquel vous pouvez jouer dans le cricket T20, en termes de foule et de jeu contre une équipe de haut niveau et le cricket étant une telle force en Inde”, a-t-il déclaré. “C’est ce que vous voulez en tant que joueur.

“Ils seront les favoris pour gagner. C’est probablement le type de match que nous voulons et dont nous avons besoin en ce moment. Si nous réussissons cela, ce sera un énorme coup de pouce pour notre confiance.”

Regardez la demi-finale de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Inde en direct sur Sky Sports Cricket jeudi (préparation à 7h00 avant un départ à 8h00)