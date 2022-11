Coupe du monde T20: Dawid Malan et Mark Wood en course pour être en forme pour la demi-finale de l’Angleterre contre l’Inde | Nouvelles du cricket

L’Angleterre donnera à Dawid Malan et Mark Wood “aussi longtemps que possible” pour prouver leur forme physique avant une demi-finale de Coupe du monde T20 contre l’Inde à Adélaïde.

Malan a peaufiné son aine gauche lors du dernier match de groupe du Super 12 d’Angleterre contre le Sri Lanka samedi et Wood s’est arrêté avec une raideur générale dans le haut des jambes au cours des deux derniers jours, mettant des points d’interrogation sur leur disponibilité pour jeudi.

Le skipper Jos Buttler a offert peu de mise à jour sur Malan ou Wood lors de sa conférence de presse d’avant-match, mais le capitaine anglais a révélé qu’il prendrait probablement une décision tardive sur la paire.

“Nous verrons comment ils s’en sortiront”, a déclaré Buttler. “Nous faisons confiance à l’équipe médicale, nous faisons également confiance aux deux gars. Nous leur donnerons le plus de temps possible.

Dawid Malan, comme Mark Wood, est un problème de blessure en raison d'une plainte à l'aine





“Vous avez besoin que les gars soient en forme pour participer au jeu. Je pense que dans tous les sports, vous avez des joueurs qui ne jouent pas toujours à 100%, mais bien sûr, vous devez être en mesure de remplir votre rôle dans l’équipe.”

Le duo a effectué quelques courses de navette sur le champ extérieur d’Adélaïde Oval lors de l’entraînement de mercredi, tandis que Wood a lancé une douzaine de balles vers la fin des filets sans avoir l’air d’être à fond.

Wood a été le quilleur le plus rapide de ce tournoi, atteignant en moyenne 92 mph et touchant 96 mph à l’occasion, et on s’attendrait à ce qu’il joue un rôle clé contre la formation de frappeurs étoilés de l’Inde.

Le capitaine anglais Jos Buttler n'a pas donné grand-chose, mais a déclaré qu'il donnerait Dawid Malan et Mark Wood aussi longtemps que possible.





Il semble plus susceptible de jouer que Malan, le frappeur numéro trois d’Angleterre, qui a été vu en train de faire quelques lancers en douceur avec l’entraîneur-chef Matthew Mott alors que la séance au filet touchait à sa fin.

L’Angleterre a sélectionné le même XI dans chacun de ses quatre matches de tournoi jusqu’à présent, mais si Malan est exclu, Phil Salt semble être le candidat le plus évident pour entrer dans la brèche au premier drop.

Salt a impressionné la hiérarchie anglaise par son attitude lors de ce voyage – ainsi que lors de la tournée précédente au Pakistan – même s’il a été parmi ceux qui se sont tenus à l’écart le jour du match.

Regardez les temps forts alors que l'Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Mais s’il est sélectionné pour sa première apparition dans la campagne anglaise, Buttler est convaincu que son coéquipier du Lancashire sera capable de gérer l’ampleur de l’occasion.

“Il a un état d’esprit fantastique, en particulier pour le format T20, il ne craint certainement personne et c’est quelqu’un qui veut se mettre en avant et prendre le jeu”, a déclaré Buttler.

“Il incarne une grande partie de ce dont nous parlons en tant qu’équipe et de la façon dont nous demandons aux gars de jouer. Je ne m’attendrais certainement pas à voir autre chose de lui s’il avait la chance de jouer.

“C’est certainement quelqu’un qui ne va pas hésiter devant une occasion, j’ai l’impression que c’est quelqu’un qui va certainement l’assumer.

“Nous avons des joueurs fantastiques qui n’ont pas encore joué dans le tournoi et ils seront désespérés de faire leur marque si on leur donne une chance. J’ai une confiance totale en chaque membre de notre équipe.”

Regardez les affrontements en demi-finale du T20 sur Sky Sports Cricket alors que la Nouvelle-Zélande contre le Pakistan et l’Angleterre contre l’Inde





Adil Rashid était ravi après que l'Angleterre ait battu le Sri Lanka par quatre guichets pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde T20



Rohit Sharma minimise les attentes concernant l’Inde avant la demi-finale

Rohit Sharma a tenté de minimiser les attentes de son équipe indienne avant la demi-finale de la Coupe du monde T20 contre l’Angleterre, insistant sur le fait que le résultat ne définira pas les réputations.

Le record de l’Inde dans ce tournoi depuis qu’elle a été couronnée championne inaugurale en 2007 est étonnamment modeste puisqu’elle n’a atteint la finale qu’une seule fois sur les six dernières occasions.

Ils ont subi une sortie choc de la phase de groupes aux Émirats arabes unis l’année dernière, mais peuvent bannir ces souvenirs en battant l’Angleterre à Adélaïde jeudi, puis le Pakistan ou la Nouvelle-Zélande au MCG dimanche.

Alors que l’Inde est considérée comme un léger favori pour atteindre le match phare, Sharma sent que son héritage et celui de coéquipiers tant vantés tels que Virat Kohli ne peuvent pas être emportés par ce qui se passera dans les prochains jours.

“Il n’y a qu’une seule occasion de bien faire dans un match à élimination directe”, a déclaré le capitaine. “Mais pour les joueurs, ce qu’ils ont fait dans toute leur carrière ne les définit pas par un seul match à élimination directe.

Image:

Le skipper indien Rohit Sharma a cherché à tempérer les attentes de son équipe





“Toute l’année, vous travaillez si dur pour arriver là où vous voulez et pour bien faire, quel que soit le format auquel vous jouez. Donc, ce jeu en particulier ne va pas en décider.

“Les matchs à élimination directe sont importants, et si vous réussissez bien, cela vous donne cette immense confiance. Mais nous n’oublions pas ce qui s’est passé dans le passé, ce que les joueurs ont fait dans le passé.

“Pour être ici à ce moment-ci, nous pouvons nous féliciter et être fiers d’où nous sommes arrivés.”

L'Inde bat le Bangladesh par cinq points, aidé par un Virat Kohli 64 avec la batte lors de la Coupe du monde T20



L’Inde a dû se passer du lanceur rapide star Jasprit Bumrah au cours de sa campagne en raison d’une blessure au dos, mais l’armateur gauche Arshdeep Singh a été une révélation avec 10 guichets en cinq matches.

Kohli est actuellement en tête des classements du tournoi tandis que Suryakumar Yadav n’est pas loin derrière et affiche un taux de réussite astronomique de 193,96, avec trois demi-siècles pour aider l’Inde à dominer son groupe Super 12.

L’Inde a quitté l’Angleterre cet été avec des victoires 2-1 dans les séries T20 et ODI. Alors qu’ils ont perdu la dernière réunion du T20 à Trent Bridge en juillet, l’Inde a lancé une attaque de bowling affaiblie.

Image:

L'Inde a récemment battu l'Angleterre dans ce format, remportant une série 2-1 en juillet





“Dans le fond de notre esprit, oui, nous pouvons avoir cette confiance en sachant que nous avons plutôt bien fait contre eux”, a déclaré Rohit. “Mais nous avons juste besoin de repartir à zéro et de penser au jeu avec un esprit neuf.

“Nous ne pouvons pas entrer dans le match en pensant que nous avons battu cette équipe et que cela peut se reproduire comme ça.

“Ces gars sont assez dangereux. Ils ont joué du très bon cricket dans le tournoi, c’est pourquoi ils sont ici, donc nous devons être à notre meilleur pour gagner le match.”

