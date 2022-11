Coupe du monde T20 : cinq moments qui ont assuré le triomphe de l’Angleterre | Nouvelles du cricket

La victoire de cinq guichets de l’Angleterre sur le Pakistan au MCG leur permet de revendiquer le titre de rois incontestés du cricket international à balle blanche.

Déjà détenteur du trophée de la Coupe du monde des 50 ans et plus que les hommes d’Eoin Morgan ont remporté de manière si spectaculaire à Lord’s il y a trois ans, l’Angleterre a maintenant ajouté le championnat du format plus court.

Ils sont la première équipe à détenir les deux titres simultanément et Jos Buttler, qui a succédé à Morgan plus tôt cette année, rejoint Paul Collingwood en tant que seul autre capitaine anglais à diriger une équipe vainqueur de la Coupe du monde T20.

L’Angleterre a remporté le trophée de la Coupe du monde T20 2022 après avoir battu le Pakistan par cinq guichets





Alors, quels ont été les moments décisifs du succès de l’Angleterre cette fois ?

Les attrapés gagnent des matchs

L’alignement de l’Angleterre lors du match d’ouverture du groupe contre l’Afghanistan a contribué à donner le ton à leur campagne, avec une paire de prises mémorables se démarquant en particulier en route vers une victoire à cinq guichets à Perth.

Liam Livingstone – fiable sur le terrain tout au long du tournoi – a réalisé un plongeon accrocheur au point profond pour envoyer l’Afghanistan Hazratullah Zazai sur son chemin.

Regardez l’incroyable attrapé de l’Anglais Liam Livingstone contre l’Afghanistan lors de la Coupe du monde ICC T20.



Puis ce fut au tour de Buttler de briller derrière les souches, le capitaine anglais se jetant sur sa gauche pour écarter le dangereux Mohammad Nabi du bowling de Mark Wood, alors que l’Afghanistan se coucha finalement à 112 all out.

Diriger de l’avant

L’avant-dernier match de groupe contre la Nouvelle-Zélande au Gabba a été une victoire ou un échec pour l’équipe de Buttler et le skipper a livré quand cela importait, garantissant que le destin de l’Angleterre restait entre ses mains.

Le coup étincelant de Buttler de 73 sur 47 livraisons a permis à l’Angleterre de fixer aux Black Caps un objectif ambitieux de 180, bien qu’un partenariat de 91 entre Glenn Phillips et Kane Williamson les ait maintenus dans la chasse.

Buttler (R) célèbre un guichet avec le fileur de jambes Adil Rashid





Cependant, le capitaine anglais a astucieusement rassemblé ses quilleurs, Sam Curran, Wood et Chris Woakes limitant tous le taux de notation et ramassant des guichets clés alors que leur équipe clôturait un succès de 20 points.

Garder la tête froide

Poursuivant un objectif relativement modeste de 142 contre le Sri Lanka pour sceller une place en demi-finale, Buttler et Alex Hales avaient emmené l’Angleterre à plus de la moitié avec une première position de 75 – alors qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Cue une sérieuse oscillation en milieu de manche alors que deux guichets chacun pour Wanindu Hasaranga et Dhananjaya de Silva ont laissé l’Angleterre en difficulté à 111-5 et envisageaient soudainement une sortie du tournoi.

Le coup calme de Ben Stokes de 42 pas sorti a conduit l’Angleterre en demi-finale après un mini-effondrement contre le Sri Lanka





La situation a obligé Ben Stokes à freiner ses instincts naturels et à se concentrer sur le maintien du tableau de bord – ce qu’il a superbement bien fait alors qu’un 42 invaincu poussait l’Angleterre au-delà de la ligne avec deux balles à revendre.

Tempête Hales

Exilé de la configuration anglaise pendant si longtemps, l’ouvreur Hales a souligné sa valeur pour l’équipe avec un coup tout à fait brutal de 86 pas sur 47 balles pour anéantir l’Inde dans une demi-finale unilatérale à Adélaïde.

L’Indien Hardik Pandya avait menacé de faire la une des journaux après que ses 33 manches de 63 balles aient porté son équipe à ce qui ressemblait à un score égal à 168-6.

Hales et Buttler ont partagé un partenariat record de 170 pour la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre écrasait l’Inde en demi-finale





Mais ces efforts ont été éclipsés alors que Hales et Buttler se sont lancés dans l’attaque de bowling de l’Inde, battant un record de la Coupe du monde T20 de 170 ininterrompus en seulement 16 overs pour propulser l’Angleterre vers la finale avec style.

L’éclat des quilles

Ayant commencé le tournoi contre l’Afghanistan en devenant le premier quilleur anglais à enregistrer un parcours T20I à cinq guichets, Curran a maintenu sa forme en finale avec des chiffres époustouflants de 3-12.

Sam Curran dit que battre le Pakistan en finale de la Coupe du monde T20 a été un moment très spécial.



La performance de joueur du match de l’armateur gauche a été soutenue par le spinner Adil Rashid, qui a excellé au fil du tournoi et s’est terminé avec 2-22, y compris une prise de retour d’un googly pour sécuriser le guichet clé du capitaine pakistanais Babar. Azam.

Cela signifiait que le Pakistan était limité à 137-8 et, malgré une poursuite difficile, les efforts des quilleurs – couplés à une autre manche calme de Stokes – signifiaient finalement que l’Angleterre était couronnée championne du monde T20.