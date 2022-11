Coupe du monde T20 : Channel 4 et Sky concluent un accord pour diffuser gratuitement la finale masculine entre l’Angleterre et le Pakistan | Nouvelles du cricket

La finale de la Coupe du monde T20 entre l’Angleterre et le Pakistan dimanche sera diffusée sur Channel 4, après que Sky a conclu un accord avec le diffuseur pour rendre le match disponible sur la télévision gratuite.

L’Angleterre a battu l’Inde de manière convaincante par 10 guichets en demi-finale et cherchent à soulever le trophée une deuxième fois.

Le Pakistan a battu la Nouvelle-Zélande dans l’autre demi-finalepour organiser une finale avec l’Angleterre au Melbourne Cricket Ground dimanche – une répétition de la finale de la Coupe du monde ODI 1992 sur le même terrain.

Le match sera diffusé en direct sur Sky Showcase, qui est disponible dans tous les foyers Sky, ainsi que sur Channel 4, Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket.

Toutes les chaînes diffuseront la couverture de Sky Sports, qui comprend une équipe de commentateurs composée d’Ian Ward et des anciens capitaines anglais Nasser Hussain, Michael Atherton et Eoin Morgan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adelaide Oval



Il s’agit du dernier partenariat entre Sky et Channel 4 pour mettre un moment sportif clé à la disposition de la nation.

Les événements précédents incluent la finale de la Coupe du monde de cricket masculin 2019 où l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande après un super over et la dernière course du championnat de Formule 1 2021 à Abu Dhabi.

Le directeur général de Sky Sports, Jonathan Licht, a déclaré : “Nous connaissons l’importance de ce match, nous sommes donc ravis de pouvoir partager ce grand moment sportif avec toute notre nation grâce à notre solide relation avec Channel 4. Que vous souteniez l’Angleterre ou le Pakistan, ce sera un moment inoubliable.”

Ian Katz, directeur du contenu de Channel 4, a ajouté : “Nous sommes ravis que Channel 4 et Sky aient conclu cet accord pour rendre un autre grand moment sportif national disponible sur la télévision gratuite pour le public à travers le Royaume-Uni.

“Alors que les jours approchent, un cricket international passionnant de l’hémisphère sud devrait offrir une joie bienvenue.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jos Buttler rejoint Eoin Morgan et Ian Ward pour réfléchir à la victoire sensationnelle de l’Angleterre sur l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde T20



L’Angleterre, dirigée par Jos Buttler, a assuré sa place en finale après avoir battu l’Inde jeudi par 10 guichets. Le Pakistan a battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale mercredi par sept guichets.

La finale vient du MCG en Australie et la couverture commence à 7 heures du matin dimanche.

Sky et Channel 4 ont développé un partenariat solide sur de nombreuses années qui a profité aux fans de sport britanniques, leur permettant de profiter d’une couverture gratuite grâce à la collaboration étroite des deux diffuseurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine pakistanais Babar Azam dit que son équipe a l’impression de jouer à domicile, tel est le soutien apporté par ses fans lors de la Coupe du monde T20 en Australie



D’autres événements mis à la disposition de tous comprennent:

Défaite du cricket féminin d’Angleterre contre l’Australie plus tôt cette année (Sky Pick, Sky Showcase, Sky Sports YouTube)

Qualification de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Ukraine (partagé avec STV, S4C et ITV)

Événement mémorable de boxe féminine, titré par Claressa Shields contre Savannah Marshall (Sky Showcase et diffusions en direct d’undercard)

Regardez la finale masculine de la Coupe du monde T20 entre l’Angleterre et le Pakistan sur Sky Sports ou Channel 4, avec une accumulation à partir de 7 heures du matin dimanche.