Coupe du monde T20: Ben Stokes est-il un shoo-in pour le XI anglais en Australie? | Nouvelles du cricket

Ben Stokes devrait battre au n ° 4 lors de la campagne anglaise de la Coupe du monde T20

Ben Stokes est-il certain d’être dans le XI anglais à la Coupe du monde T20 ?

Il semble sacrilège de même remettre en question la place d’un homme qui a dirigé le renouveau du Test en Angleterre, a joué ceux manches à Headingley et Lord’s en 2019, et est capable de gagner des matchs avec batte et balle.

Mais Stokes n’a pas encore marqué un demi-siècle en 29 manches internationales T20 et a rarement joué au format au cours des dernières années en raison d’une blessure, de sa pause du jeu et de ses engagements de test.

Le rôle de Stokes – il est prévu qu’il batte au n ° 4 en Australie – a été débattu sur le Podcast de cricket Sky Sports par l’hôte Ian Ward, ses collègues Nasser Hussain et Michael Atherton et Freddie Wilde de CricViz…

L’ancien capitaine anglais Atherton a déclaré: “Est-ce que Stokes est un shoo-in? Il n’a pas beaucoup joué au T20 depuis un moment, mais c’est un gros tournoi et c’est un joueur de gros gibier avec un tempérament de gros gibier.”

Stokes a réussi neuf balles sur neuf balles lors de l’ouverture internationale du T20 de dimanche contre l’Australie à Perth

Wilde a ajouté: “Je pense que l’Angleterre commencera avec Stokes pour les raisons mentionnées par Athers, alors que je pense aussi qu’il est adapté aux conditions australiennes avec le rythme et le rebond. Mais s’il a quelques matchs tranquilles et que Sam Curran est sur le banc – qui il pourrait l’être – ce débat prendra de l’ampleur.

Stokes devrait-il ouvrir pour l’Angleterre?

“C’est un appel difficile parce que Stokes n’a pratiquement pas joué au cricket T20 au cours des 18 derniers mois, alors que Curran a joué dans le monde entier et s’est incroyablement bien comporté. C’est un débat en direct.

“Si je remontais dans le temps et que je prenais les décisions pour l’Angleterre il y a six mois ou un an, je pense que j’aurais peut-être utilisé Stokes au sommet de l’ordre, où il a joué pour les Royals du Rajasthan avec Jos Buttler dans l’IPL. Stokes et Buttler car une combinaison main gauche, main droite a résolu beaucoup de problèmes.

Stokes a marqué un siècle pour les Royals du Rajasthan tout en ouvrant le bâton dans la Premier League indienne 2020

“L’Angleterre n’a pas emprunté cette voie et cela les a maintenant laissés dans une situation où ils essaient de faire monter Stokes plus haut dans l’ordre, où il est mieux adapté. Mais vous avez Buttler, Alex Hales et Dawid Malan comme verrous dans le les trois premiers, donc le plus haut que vous puissiez obtenir Stokes est le n ° 4.

“Je pense qu’il réussira encore assez bien dans cette Coupe du monde car il aime le rythme et rebondit en tant que batteur, mais c’est un rôle difficile dans l’ordre intermédiaire et ce sera un véritable test de ses références.”

Livingstone sera-t-il du côté de l’Angleterre ?

Liam Livingstone espère être en forme pour le dernier match de préparation de l’Angleterre contre le Pakistan le 17 octobre avant que l’équipe ne commence sa campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan le 22 octobre.

Livingstone est blessé à la cheville depuis août et Harry Brook a impressionné en son absence au Pakistan, devenant le meilleur buteur des touristes lors de la victoire 4-3 de la série.

Liam Livingstone espère être en forme pour le dernier échauffement de l’Angleterre pour la Coupe du monde T20 contre le Pakistan le 17 octobre

Hussain a dit de Livingstone : “Je pense qu’il a besoin de jouer un peu au cricket, mais il se met à mes côtés juste à cause de la dynamique de quelqu’un qui arrive plus bas dans l’ordre.

“Quand nous avons commencé à faire T20, tout le monde a dit:” ne vous inquiétez pas pour votre n ° 7, ils ne font face qu’à sept livraisons, vous pourriez aussi bien jouer le quilleur supplémentaire “.

“Mais si vous avez un n ° 7 comme Kieron Pollard, Livingstone, Moeen Ali, Stokes ou qui que ce soit, cela vous donne cette profondeur de frappe supplémentaire et cela signifie que les six premiers peuvent absolument y aller.”

