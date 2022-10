Coupe du monde T20: Ben Stokes critique les bornes après la blessure de Reece Topley | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a critiqué la taille “stupide” des éponges de délimitation du cricket après avoir causé la blessure de Reece Topley qui l’a exclu de la Coupe du monde T20 en Angleterre.

Lors d’un exercice sur le terrain avant le dernier échauffement de l’Angleterre contre le Pakistan à Brisbane lundi, Topley a subi des lésions ligamentaires à la cheville gauche après avoir marché sur un coussin rembourré et atterri maladroitement.

La couturière du bras gauche de 6 pieds 7 pouces avait été définie pour un rôle central en Australie, mais va maintenant rentrer chez elle au Royaume-Uni après le match d’ouverture du tournoi de l’Angleterre contre l’Afghanistan à Perth samedi.

“Nous sommes tous absolument dégoûtés pour lui qu’il ait raté cette Coupe du monde parce qu’il aurait été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.”

C’est un coup cruel et – selon Stokes – tout à fait évitable, pour un joueur qui s’est remis de multiples fractures de stress dans le dos qui menaçaient de faire dérailler sa carrière.

Communément appelées «Toblerones» en raison de leurs formes de prismes triangulaires, les éponges en mousse présentent une opportunité publicitaire et se sont généralisées à la place d’une corde traditionnelle autour du sol.

Mais comme ils mesurent environ 20 cm de hauteur et de largeur, le capitaine du test d’Angleterre, Stokes, estime que les dimensions pourraient être prises en compte pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Il a déclaré: “C’est stupide. Malheureusement, il a fallu l’un de nos joueurs pour être exclu de la Coupe du monde [to make people notice].

“Je suis presque sûr que c’est quelque chose qu’ils peuvent regarder, mais vous savez ce que c’est – tout le monde veut avoir son nom quelque part.

“Mais vous regardez la sécurité des joueurs et le fait qu’il se soit tenu dessus et que ses ligaments se sont rompus et qu’il est maintenant hors de la Coupe du monde – cela devrait être examiné. [But] Je suis dévasté pour lui.

Il est entendu que le England and Wales Cricket Board n’a pas l’intention de soulever la question devant l’International Cricket Council.

Le capitaine anglais de la balle blanche, Jos Buttler, a déclaré à BBC Sport : “Nous nous entraînons beaucoup autour de la frontière pour essayer de nous y habituer. Je ne vois rien de plus qu’un accident anormal.”

Aucune idée de la victoire des Windies en 2016

Carlos Brathwaite a frappé Stokes pendant quatre six consécutifs pour aider les Antilles à remporter la Coupe du monde ICC T20 2016



Stokes est revenu ce mois-ci dans la configuration anglaise du T20, après avoir été absent du format depuis mars 2021, et il s’est vu confier la responsabilité supplémentaire de frapper au numéro quatre du tournoi.

Il a raté la Coupe du monde de l’année dernière, donnant la priorité à sa santé mentale et à sa rééducation à la suite d’une fracture au doigt. Sa dernière expérience dans cette compétition a donc été sa dernière lors de la finale de 2016, lorsque Carlos Brathwaite a fouetté de manière inoubliable quatre six successifs pour s’assurer un improbable West Indies. gagner.

Lorsqu’on lui a demandé s’il réfléchissait à ce qui s’était passé il y a six ans, Stokes a répondu: “Non, non. C’est parti. C’était il y a si longtemps. Je n’ai jamais laissé ce genre de choses me dévorer.

“Je suis venu ici sans savoir où j’allais m’intégrer dans l’équipe, puis Jos a précisé le rôle que je jouerai tout au long de la Coupe du monde. Il a juste dit d’entrer, de battre quatre et de faire quelques overs.

“Pour être honnête, j’ai suivi le courant. Je pense que revenir dans l’équipe après en avoir été éloigné pendant un certain temps, c’est excitant.

“Le cricket T20 est complètement différent, plein d’énergie, il suffit donc de s’entraîner davantage car c’est un type de cricket tellement différent.

“J’ai travaillé fort et je me suis entraîné, je me suis habitué au rythme et à la sensation du jeu et j’ai accumulé des heures.”

Avant la Coupe du monde T20, Michael Atherton se demande si Stokes devrait être un partant définitif pour l’Angleterre



L’Angleterre cherche à unifier les deux Coupes du monde limitées de cricket, avec Stokes talismanique dans son succès de 50 ans en 2019, mais le polyvalent a insisté sur le fait que le doublé n’est pas la principale motivation.

“La motivation est juste de gagner celui-ci et de passer au suivant”, a ajouté Stokes.

“Jos a été fantastique à la tête de ce groupe de joueurs de cricket et nous comprenons qu’il s’agit d’une nouvelle ère et nous ne devrions pas répondre aux attentes de quiconque concernant ce qui s’est passé dans le passé.”

