Coupe du monde T20: Andrew Balbirnie soutient l’Irlande pour impressionner dans l’étape du Super 12 avant le défi du Sri Lanka | Nouvelles du cricket

Andrew Balbirnie insiste sur le fait que l’Irlande peut rivaliser avec les meilleurs du monde lors de la Coupe du monde T20 et pense que son style de cricket peut causer des problèmes aux équipes au stade des Super 12.

L’Irlande a rebondi après avoir perdu son premier match de groupe contre le Zimbabwe pour vaincre l’Ecosse dans un match à gagner mercredi, avant d’écraser les Antilles, deux fois champions du monde, vendredi pour se qualifier pour le premier tour pour la première fois depuis 2009.

Balbirnie a affiché 37 livraisons sur 23 et a formé un partenariat d’ouverture de 73 courses avec Paul Stirling pour les mettre sur la voie d’une victoire à neuf guichets contre les Antilles, le capitaine irlandais étant ravi de voir ce que son équipe peut accomplir quand ils commencent leur Super 12 campagne contre le Sri Lanka dimanche.

L’Irlande a battu les Antilles par neuf guichets pour assurer sa place dans l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20



“Cela a été important pour nous de ne pas trop nous soucier des résultats, mais de nous concentrer uniquement sur nos performances”, a déclaré Balbirnie après la victoire de vendredi. “Nous avons eu beaucoup de chance; cet été, nous avons pu jouer contre certaines des meilleures équipes du monde.

“Jouer à notre manière à l’ancienne n’aurait pas été un succès, mais en essayant de jouer une sorte de cricket passionnant, nous pouvons rivaliser avec eux. Nous avons couru assez près de l’Afrique du Sud et de l’Inde, la Nouvelle-Zélande en une journée Je sais que c’est une série différente, mais jouer de cette façon, je pense, fait ressortir le meilleur de nous.

Gareth Delany a joué avec le ballon, prenant 3-16 alors que l’Irlande battait les Antilles pour atteindre l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20



“Nous avons la chance d’affronter des équipes encore meilleures au cours des deux prochaines semaines. J’espère que nous pourrons continuer à nous soutenir. Même lorsque nos dos sont contre le mur comme l’autre jour, nous nous sommes battus et avons joué d’une certaine manière, et nous gagné un match, et c’est ainsi que nous voulons que cette équipe joue, gagne ou perde.”

L’Irlande sera négligée pour atteindre les demi-finales du groupe de six équipes, qui comprend également l’Afghanistan, les hôtes du tournoi, l’Australie, l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, bien que Balbirnie ait toujours soutenu son équipe pour se qualifier pour les Super 12 après avoir raté il y a un an.

Dimanche 23 octobre 4h30





“Nous savions que nous avions l’équipe pour passer définitivement à l’étape suivante”, a déclaré Balbirnie. “L’année dernière, il y avait cette déception, mais je ne sais pas si nous jouions le genre de cricket qui justifiait de passer à l’étape suivante, alors que maintenant je pense que nous sommes dans une bien meilleure position en tant qu’équipe.”

Balbirnie a ajouté: “Une fois que vous vous êtes mis dans cette situation [the Super 12s] tout peut arriver. Nous sommes ravis. Nous voulons juste nous mesurer aux meilleurs au monde et qui sait où cela peut nous mener ?”

Le capitaine irlandais Andrew Balbirnie était d’humeur jubilatoire après que l’Irlande ait battu les Antilles pour passer à l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20



Le Sri Lanka s’est remis de sa défaite contre la Namibie pour vaincre les Émirats arabes unis et les Pays-Bas pour se qualifier dans le groupe A, Chamika Karunaratne étant convaincue que les champions du monde T20 2014 offriront à l’Irlande un défi plus difficile que les Antilles.

“Dans une Coupe du monde, tout peut arriver parce que c’est la pression, le stress, beaucoup de choses là-bas”, a déclaré Karunaratne. “Chaque équipe s’améliore de plus en plus, et ils se battent et jouent du bon cricket et analysent chaque joueur.

“Je ne suis pas surpris que l’Irlande soit venue parce que l’année dernière, l’Irlande jouait bien au cricket et ils s’améliorent de plus en plus. Je ne suis pas surpris.

Le Sri Lanka s’est assuré une place au deuxième tour de la Coupe du monde T20 avec une victoire de 16 points sur les Pays-Bas



“Ils [Ireland] frappe très bien, et ils ont l’air forts et frappent de gros coups, très bons. Le truc, c’est que c’est vraiment difficile de jouer tous les jours comme ça. Ce sont des conditions différentes, des équipes différentes, des tactiques différentes.

“Nous avons donc un plan et nous savons ce que nous devons faire et ce qu’ils ont fait de mal et ce qu’ils ont fait de bien. Pour tout, nous avons de très bons plans pour eux. Nous voyons qu’ils ont très bien battu et félicitations pour eux, mais je ne Je ne pense pas que cela arrivera demain parce que nous pensons que nous sommes une meilleure équipe et de meilleurs joueurs.”

