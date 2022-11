Coupe du monde T20 2024 : qui accueillera et comment fonctionnera le nouveau format ? | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a remporté sa deuxième Coupe du monde T20 en Australie et se tournera désormais vers le prochain tournoi en 2024.

Voici les questions clés avant le tournoi élargi dans deux ans, les qualifications régionales devant commencer dans la nouvelle année.

Qui héberge et quand aura-t-il lieu ?

La Coupe du monde 2024 sera co-organisé par les USA et les Antilles. Il devrait avoir lieu en juin 2024, avec 55 matchs se déroulant tout au long du tournoi.

En octobre 2022, la CPI aurait dépouillé USA Cricket de son rôle de co-organisateur administratif de la Coupe du monde en raison du non-respect des protocoles financiers de la CPI et de la situation financière de USA Cricket, y compris des dettes de près de 650 000 $.

Cela ne devrait pas avoir d’impact sur les matches qui se déroulent dans le pays.

Selon des informations, environ un tiers des matchs se dérouleront aux États-Unis, le reste se déroulant aux Antilles.

Le Central Broward Regional Park Stadium en Floride, le Moosa Stadium au Texas, le BPL Cricket Stadium dans l’Illinois, le Woodley Cricket Fields en Californie et le Indianapolis World Sports Park devraient être les sites aux États-Unis, tandis que 13 stades de cricket se partageront les matchs en les Antilles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Comment l’Angleterre a battu le Pakistan pour remporter le titre de la Coupe du monde au MCG



Quelles équipes se sont qualifiées et qui d’autre peut se qualifier ?

La Coupe du monde 2024 est le plus grand tournoi T20 à ce jour, avec 20 équipes.

Pour la première fois, les États-Unis participeront après s’être qualifiés en tant qu’hôtes. Les Antilles reviendront sur la scène principale après avoir échoué à se qualifier pour l’étape du Super 12 en Australie.

Les huit équipes les plus performantes de la Coupe du monde 2022 en Australie se qualifient automatiquement, ainsi que les deux équipes les mieux classées au classement ICC Men’s T20I au 14 novembre.

Cela signifie que l’Angleterre, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et l’Afrique du Sud, titulaires, ont déjà obtenu leur place en 2024.

Après que les Pays-Bas aient choqué l’Afrique du Sud lors du dernier match de groupe, ils rejoignent le Sri Lanka en tant que deux équipes classées quatrièmes à se qualifier, tandis que l’Afghanistan et le Bangladesh constituent les 12 équipes qui ont obtenu une place automatique dans le tournoi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matthew Mott dit que l’Angleterre veut devenir la plus grande équipe de balle blanche de tous les temps après avoir remporté la Coupe du monde T20 à Melbourne



Les huit places restantes seront déterminées par des épreuves de qualification régionales, avec deux équipes d’Afrique, d’Asie et d’Europe, et une équipe des régions Amériques et Asie de l’Est et Pacifique (EAP).

Au total, 66 équipes se disputent huit places, avec 14 équipes d’Afrique, huit des Amériques, neuf d’Asie, sept de l’EAP et 28 d’Europe.

La Hongrie, la Roumanie et la Serbie sont toutes prêtes à faire leurs débuts lors d’épreuves de voie. L’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles chercheront tous à s’assurer une place dans le tournoi prolongé grâce aux éliminatoires régionaux.

Que signifie le nouveau format pour la Coupe du monde T20 ?

La Coupe du monde en Australie a vu quatre équipes rejoindre les Super 12 via des qualifications disputées en deux groupes de quatre.

En 2024, les 20 équipes seront réparties en quatre groupes de cinq, à partir desquels les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront en Super 8.

Ils seront divisés en deux groupes de quatre et les deux meilleures équipes passeront à la phase à élimination directe, qui consistera en deux demi-finales et une finale.

Le format remanié et étendu restera en place jusqu’à la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement par l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse.