Coupe du monde, projecteurs et changements de kit

Avez-vous une relation amour-haine avec le football ? En tant que fans du beau jeu, nous avons de quoi être passionnés et assez pour contester aussi. Les ligues nationales, les compétitions continentales et les tournois internationaux suscitent tous des opinions fortes, dont certaines sont plus drastiques que d’autres.

Du côté positif, nous avons l’anticipation autour de la finale de la Coupe du monde, un entraîneur qui fête avec ses joueurs ou un joueur qui revient des combats d’une blessure peut nous réchauffer le cœur, mais il y a aussi le côté désagréable : un joueur qui plonge cyniquement pour tirer un coup non mérité faute, la saison d’une équipe mettant fin à sa saison ou, pire encore, des cas d’abus d’arbitres et autres. Malgré (ou dans certains cas, à cause de) tout cela, le football dynamise la vie de milliards de personnes dans le monde qui sont absorbées par tout ce qu’il a à offrir.

C’est pourquoi, des grosses sommes d’argent inondées dans le jeu aux gagnants de dernière minute, nos écrivains Gab Marcotti, Mark Ogden et Sid Lowe partagent leurs vexations et leurs appréciations quand il s’agit du sport le plus populaire au monde.

Qu’est-ce qu’on aime dans le foot ?

Ambiance grand match. Peu importe qu’il s’agisse d’un match retour de demi-finale de la Ligue des champions sous les lumières du Santiago Bernabeu ou d’Anfield, ou d’un derby local entre Rochdale et Stockport en EFL League 2 – lorsque vous assistez à un grand match avec un sentiment d’anticipation et ce qui signifie que l’atmosphère est énergisante et l’une des raisons pour lesquelles vous aimez le jeu. Cela revient essentiellement à être un jeu trop proche pour être annoncé, avec des implications pour les gagnants et les perdants. Certains matchs peuvent être presque dénués de sens, avec de l’apathie dans la foule et sur le terrain, mais rien ne vaut une atmosphère crépitante.

L’hymne de la Ligue des champions. Désolé les fans de Manchester City, celui-ci n’est pas pour vous. Nous savons que vous préférez huer l’hymne de la Ligue des champions en raison d’une aversion de longue date pour l’UEFA. Mais lorsque l’hymne retentit au Celtic Park, à Old Trafford ou à San Siro, vous pouvez ressentir le sens de l’occasion et savoir que vous êtes sur le point de regarder le football d’élite au plus haut niveau. D’autres compétitions ont également un hymne – la Premier League, la Ligue Europa – mais rien ne se rapproche de l’hymne de la Ligue des champions.

Gagnants de dernière minute. Pas génial quand vous travaillez sur un match et que vous devez déposer un rapport de match au coup de sifflet final, mais il n’y a rien de tel que le drame d’un vainqueur de dernière minute, pas seulement dans un grand match, mais dans n’importe quel match. Ils sont une marque de persévérance, de conviction et d’endurance et aussi une récompense pour les supporters qui restent jusqu’au bout. Le revers de la médaille, ce sont ceux – et cela m’est arrivé à plusieurs reprises – qui décident de partir tôt et entendent ensuite un énorme rugissement alors qu’ils se dirigent vers le parking ou la gare. C’est un mélange de joie et d’agacement d’avoir raté un grand moment, mais ceux qui sont à l’intérieur n’ont que de la joie. — Ogden

L’une des caractéristiques les plus excitantes du football est une atmosphère survoltée lors d’un grand match. (Photo de Clive Rose/Getty Images)

Les personnes. En fin de compte, c’est le point. Le bruit, le plaisir, les gens. L’excuse, parce que d’une certaine manière c’est ça le football : quelque chose autour duquel articuler et exagérer la vie. La vie en 90 minutes, comme aimait à la définir un commentateur espagnol, et c’est à propos des gens. Peu de choses créent une communauté comme le fait le football. Ou même en famille. Une recommandation : le livre de Galder Reguera “Hijos del Futbol”, qui raconte comment un père et son fils construisent une relation à travers le jeu.

Projecteurs. Projecteurs appropriés. De toutes sortes de formes, ou quelque chose comme ça, mais ils doivent être énormes, ne pas seulement dominer le sol mais dominer la ville, comme des phares. Comme des phares, presque, par lesquels vous pouvez naviguer – bien que ceux-ci vous guident plutôt que de vous éloigner. Quel chemin vers le sol ? Il y a les lumières. Il y a toujours quelque chose de spécial dans ce premier aperçu d’eux.

Entrée dans le stade. Pendant que nous sommes sous les projecteurs, voici quelque chose de similaire : ce moment où vous montez les escaliers d’un terrain et entrez dans la lumière, le stade de l’autre côté, le terrain là-bas tout vert et glorieux. Ce premier aperçu, qui ressemble toujours à la première fois même quand c’est le millionième. C’est magique, tu sais. — Lowe

Le foot est universel. OK, tout le monde n’est pas fan, mais la plupart des gens dans la plupart des régions du monde ont un bon sens de ce que c’est et pourquoi c’est important. Je me souviens qu’au cours de la première guerre du Golfe, un pilote italien a été abattu et fait prisonnier par des Irakiens. La façon dont il a raconté l’histoire, il a été épargné car il a commencé à parler de la Coupe du monde 1990 et de Salvatore Schillaci. Ils ont fini par se plaindre de la défaite aux tirs au but contre l’Argentine de Diego Maradona. Aucune idée si cela s’est réellement passé comme ça, mais j’aime à penser que c’est le cas.

Le football est un opéra improvisé. Vingt-deux joueurs, un ballon rond et un terrain rectangulaire. À peu près tout peut arriver et, si vous êtes fiancé, le drame est omniprésent. Oui, même dans les matchs de fin de saison nul-néant-écrits-tout-en-un entre les côtés de la table médiane, il y a un drame individuel ou, du moins, le potentiel pour cela. Et c’est pourquoi nous sommes accros. Chaque coup de sifflet de coup d’envoi est un signal que quelque chose d’incroyable pourrait se produire.

Le tribalisme du fandom. C’est une chance de faire partie d’un plus grand ensemble, de s’engager dans une communauté avec des gens que vous n’avez jamais rencontrés (dont certains que vous ne voulez probablement pas rencontrer) mais avec qui vous partagez un lien. Cela nous permet d’être biaisés, d’exprimer certaines de nos émotions les plus viscérales (mais non moins authentiques) et d’échapper à la monotonie quotidienne dans laquelle nous vivons la plupart du temps. C’est quelque chose de puissant. Et c’est irrationnel. Ce qui, dans un monde qui valorise la rationalité, fait une belle pause. — Marcotti

Qu’est-ce que nous n’aimons pas dans le jeu ?

Changer de kit sans raison. Si je pouvais contrôler le football pendant une journée, l’une des premières choses que je ferais serait d’introduire une règle stipulant que les équipes doivent jouer sous leurs couleurs nationales EN TOUT TEMPS, à moins qu’il n’y ait un affrontement qui rende cela impossible – comme Liverpool jouant en rouge à Manchester United. Les fabricants de kits ont eu trop de contrôle sur les couleurs des clubs ces dernières années et certains des kits extérieurs imaginés par les designers ont été hors de l’échelle en termes de manque de classe ou de goût. Mais parce qu’ils doivent vendre leurs deuxième et troisième kits sinistres, vous voyez des équipes telles que Manchester City portant une bande de changement à Liverpool – pas besoin – ou Newcastle jouant dans leur kit hommage à l’Arabie saoudite aux Wolves. Encore une fois, pas nécessaire. Respectez la tradition et portez les couleurs que les fans aiment et auxquelles ils s’identifient.

Foot du jeudi soir. Il y a quelque chose de nettement inférieur dans les matchs de football joués un jeudi soir. C’est essentiellement la nuit où les équipes qui ne sont pas assez bonnes pour la Ligue des champions peuvent jouer dans la compétition dans laquelle personne ne veut jouer. L’Europa League et l’Europa Conference League sont très importantes pour les fans qui veulent voir leur équipe remporter un trophée, mais les joueurs et les entraîneurs se sentent comme l’undercard lorsqu’ils jouent dans l’une ou l’autre de ces compétitions. L’ambiance manque un jeudi – le week-end ne peut pas venir assez vite et le football du jeudi soir ressemble à une journée de dégagement après le grand événement de la veille.

Football international. OK, nous aimons tous la Coupe du monde et les championnats continentaux, mais tout ce qui se passe entre les deux est un véritable effort dans le football international. Les clubs ne veulent pas que leurs joueurs bien payés risquent de se blesser ou de se fatiguer en jouant pour leurs équipes nationales, tandis que les matchs en dehors des tournois majeurs manquent d’avantages et se jouent souvent à mi-chemin par rapport à la qualité haut de gamme des meilleures ligues. L’UEFA Nations League a contribué à donner un sens aux matchs en dehors des tournois, mais comme l’a récemment déclaré le Belge Kevin De Bruyne, il en a marre de jouer contre les mêmes équipes, en particulier le Pays de Galles, qu’il a affronté neuf fois. Le jeu international manque juste de variété et de profondeur. — Ogden

Les personnes. Ah, ouais, en vérité, cela peut aussi être les gens, à l’occasion. Car si le football peut amplifier le bien, il peut faire de même avec le mal. Thibaut Courtois l’a dit avec éloquence récemment lorsqu’il a déclaré : « Si vous vous tenez derrière le but et que vous entendez ce que j’entends dans un match, ce n’est pas agréable. Il y a des enfants qui ont 6, 7, 8, 9 ans et leurs parents sont insultants. moi de la pire façon. Quelle éducation est-ce pour vos enfants ? C’est comme si vous veniez dans un stade et que vous pouviez crier ce que vous vouliez sans aucune conséquence. Si j’y vais avec mes enfants et qu’ils disent une mauvaise chose comme ça dans un stade ils sont punis pendant un mois. Mais ici, cela semble être normal, dans chaque stade où vous allez en tant que rival, parfois je suis choqué par ce que je vois et entends. Mais ne vous y trompez pas : ce ne sont pas les gens dans les gradins qui sont les pires ou les plus dommageables, ce sont les gens au pouvoir.

Tente de changer le jeu. Voici le problème : il y a tellement de choses à aimer, si peu à vraiment détester dans le football, qu’une chose qui peut vraiment vous déprimer est — oui, oui, au risque de ressembler à un dinosaure coincé dans ses habitudes — la constante tente de changer le jeu, de “l’améliorer”, généralement en chassant l’argent. Ce n’est vraiment pas mauvais, cela n’a vraiment pas besoin d’expansion sans fin et de changements constants. Ce dont il a le plus besoin, c’est probablement d’une protection contre ceux qui insistent pour l’améliorer. Vous voulez aider le football ? Voici une idée : laissez-la tranquille.

La coupe du monde au Qatar. Les informations faisant état d’exploitation de travailleurs migrants, de violations des droits de l’homme et de corruption dans la préparation de Qatar 2022 sont inquiétantes. Les groupes LGBTQ + expriment également l’intolérance du pays du Golfe envers l’homosexualité et ont appelé à boycotter le tournoi cette année. Les Qataris chercheront à projeter une image positive de leur pays, mais ils seront soumis à un examen minutieux de ces conditions. — Lowe

La proposition d’une Super Ligue européenne en 2021 s’est heurtée à une opposition généralisée et à des protestations de la part des fans, des managers, des joueurs et des clubs. Rob Pinney/Getty Images

Le tribalisme du fandom. Oui, donc je me contredis. Mais je parle des fans au plus profond de l’herbe, des trolls qui parlent des ligues d’agriculteurs et des joueurs qui sont de la merde (quand ils sont les 0,000001% les plus performants, oui, même Aaron Wan-Bissaka, à ce qu’ils font ), ceux qui voient les conspirations des arbitres et des médias. Devine quoi? Vous pouvez détester votre adversaire tout en le respectant. Cela fonctionne aussi à l’envers : bien sûr, soutenez par tous les moyens votre équipe, votre entraîneur, votre propriétaire. Mais rappelez-vous, eux aussi peuvent parfois être de mauvaises personnes. Et, plus important encore, un jour, ils seront partis. Mais la base de fans et la crête seront toujours là. C’est ce qu’est un club. C’est tout ce qui compte.

La liste des appareils encombrés. Je comprends, nous devons jouer à plus de jeux pour gagner plus d’argent afin que les propriétaires et les joueurs puissent gagner plus. Ce cycle est sans fin. Et on continue, même si cela entraîne des blessures, des matchs ternes, de la fatigue, etc. Réduisez les meilleures ligues à 16 équipes. Éliminez le football de la ligue en milieu de semaine. Rendez autant de jeux significatifs que possible. Croyez-moi, les joueurs vous remercieront, le football sera meilleur et vous constaterez peut-être que les revenus resteront les mêmes ou, au pire, diminueront un peu. Mais cela en vaudra la peine !

L’inégalité et le super club. Un effet secondaire de la mondialisation est que les plus grands clubs – appelons-les les un pour cent – ​​se sont enrichis et donc meilleurs que tout le monde à un degré que le jeu n’a jamais vu. C’est tout simplement ridicule que des équipes s’affrontent dans la même ligue et que l’une ait 12 fois ou 20 fois ou parfois 30 fois la masse salariale de l’autre. Je ne veux pas de plafond salarial, mais je veux un combat équitable, pas un match de squash de la WWE des années 1990. Personne ne semble s’en soucier beaucoup, peut-être parce que c’est arrivé progressivement. C’est comme l’histoire de la grenouille et de la casserole d’eau. Mettez une grenouille dans une casserole d’eau bouillante, et elle sautera. Mais mettez-le dans une casserole d’eau froide et augmentez le feu lentement et il restera assis jusqu’à ce qu’il meure en ébullition. Nous sommes les grenouilles. — Marcotti