Coupe du monde : Points de discussion alors que le Canada perd contre la Belgique

Il y aura des émotions mitigées parmi les fans de soccer canadiens après que l’équipe nationale masculine a lancé sa campagne de Coupe du monde 2022 mercredi avec une défaite de 1-0 contre la Belgique.

Voici trois points à retenir du résultat au Qatar.

LE PÉNALITÉ DE DAVIES VA-T-IL HUNTER LE CANADA?

Cet incident fera les gros titres dans le monde du sport et laissera beaucoup se gratter la tête.

Le Canada cherchait à porter le match contre la Belgique dans les premières minutes et l’intention de frapper en premier était claire. Les téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas cette équipe auraient été véritablement surpris.

En 1986, le Canada n’a pas réussi à marquer lors des trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde et a eu une chance d’entrer dans l’histoire en 10 minutes contre la Belgique mercredi.

L’arbitre assistant vidéo (VAR) a accordé un penalty au Canada après un handball sur un tir de Tajon Buchanan, mais le visage de l’équipe masculine du Canada, Alphonso Davies, a vu sa tentative en douceur sauvée par le vainqueur en titre du trophée Yashin, Thibaut Courtois.

C’était déroutant de voir le défenseur du Bayern Munich tenter sa chance plutôt que l’attaquant Jonathan David, qui a marqué neuf des 12 pénalités au cours de sa carrière.

Notamment, Davies est hors de combat depuis le 5 novembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers; c’était son premier match de retour.

Le manquement au penalty pourrait avoir des conséquences importantes sur le plan mental et l’entraîneur John Herdman doit trouver un moyen pour ses hommes de s’en débarrasser immédiatement, car le Canada ne peut pas se permettre de le laisser les hanter lors de ses deux derniers matchs.

LA ZONE D’ESCOUADE LA PLUS FAIBLE IMPRESSIONNE

Contre la deuxième meilleure équipe au monde, le Canada savait qu’il avait une montagne à gravir avant son premier match du tournoi.

Et même si l’accent sera mis sur l’inefficacité du Canada au pointage, il faut applaudir la performance de ses défenseurs pour empêcher la Belgique de monter au score.

Lors de l’analyse de l’alignement, la défense du Canada est souvent considérée comme son domaine le plus faible par rapport à l’attaque et au milieu de terrain. Cependant, le récit a changé contre la Belgique.

Kamal Miller et Steven Vitoria étaient un partenariat très alerte à l’arrière central tout au long du match, le premier étant vraiment impressionnant. Miller a ouvert la voie avec deux plaqués, un dégagement aérien et une interception. Dans l’ensemble, il était une présence qui changeait la donne.

De plus, le rythme de Richie Laryea s’est glissé derrière l’attaque de la Belgique à plus d’une occasion et a empêché l’équipe classée deuxième de doubler l’avance avec un défi glissant malgré le début de sa course à des kilomètres derrière le jeu.

Cela n’aurait pas été une surprise de voir ce match se terminer avec la Belgique mettant trois, quatre ou même cinq devant le Canada. Au lieu de cela, il a terminé 1-0, ce qui est un résultat très positif pour Herdman et sa compagnie.

LE CANADA PEUT TENIR SA PROPRE

La question entourant le Canada était de savoir s’il pouvait ou non rivaliser avec succès contre les meilleurs au monde, et après 90 minutes contre la Belgique, le monde sait maintenant que la réponse est oui, il le peut.

À la grande surprise, les Canadiens ont remporté le match en Belgique (les devançant 22 à 9), se sont battus pour la possession du ballon (46%) et ont réussi plus de passes décisives qu’une équipe dirigée par le milieu de terrain de renommée mondiale de Manchester City, Kevin. De Bruyne (18 à 8).

En termes simples, la performance déterminée contre l’une des meilleures équipes du monde fera remarquer les autres pays.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les espoirs du Canada en Coupe du monde? Eh bien, la table n’est pas de quoi sourire en ce moment car le groupe se trouve en bas du groupe F derrière la Belgique (trois points) ainsi que la Croatie et le Maroc (les deux avec un).

Cependant, étant donné le match nul 0-0 plus tôt dans la journée, les chances du Canada de se qualifier pour les rondes à élimination directe sont un peu plus brillantes. Heureusement, l’équipe a terminé son match le plus difficile.

Après le coup de sifflet à plein temps, Herdman est resté relativement optimiste, admettant qu’il a rappelé à l’équipe qu’il avait ouvert les Jeux olympiques de 2012 avec une défaite alors qu’il dirigeait l’équipe nationale féminine. Le groupe a ensuite remporté le bronze.

C’est la Coupe du monde, et comme on le voit déjà dans d’autres groupes, tout peut arriver. Donc, même si les choses ne vont pas dans le sens du Canada en une semaine et qu’il sort en phase de groupes, le pays s’est quand même vraiment annoncé sur la plus grande scène de toutes après une attente de 36 ans.

C’est une déclaration importante que vous ne pouvez pas enlever à l’équipe.