Coupe du monde: Paul Merson, Michael Dawson, Sue Smith, Lee Hendrie et Stephen Warnock figurent dans la chanson de Sky Sports News England | Nouvelles du football

Nous mentirions si nous disions que c’était un de nos rêves d’écrire une chanson pour la Coupe du monde…

C’étaient simplement des choses qui existaient, des choses que nous aimions, mais qui appartenaient à un monde différent du nôtre.

De même, nous n’avons pas passé trop de temps à imaginer accepter un Oscar ou marcher sur la lune et jusqu’à il y a un mois, nous aurions dit qu’il y avait à peu près autant de chances de faire l’une ou l’autre de ces choses que d’enregistrer un hymne anglais.

Il y a quelques semaines, nous parlions de ce qui rendait la Coupe du monde si spéciale, et la musique n’arrêtait pas de surgir.

Un pays qui se rassemble pour faire rugir son équipe de football vers la gloire, accompagné d’une chanson qui restera gravée dans l’histoire. Il est impossible de penser à l’Angleterre dans Italia 90 et de ne pas entendre World in Motion, ou Euro 96 (oui, un Championnat d’Europe plutôt qu’une Coupe du Monde) et Three Lions.

Alors nous avons commencé à parler et peut-être avons-nous pris un peu d’avance mais nous avons posé la question – et si nous écrivions une chanson pour la Coupe du Monde ?

Nous n’avions pratiquement aucune expérience musicale. Nous savions que ce ne serait pas le prochain World in Motion, mais il pourrait être meilleur que celui d’Embrace, n’est-ce pas ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors qu’ils étaient au GP d’Abu Dhabi dimanche, l’ancien capitaine de Manchester United Patrice Evra et le patron de Manchester City Pep Guardiola donnent leur avis avant la Coupe du monde au Qatar



Alors par où commencer ? Nous avons contacté quelqu’un qui avait de l’expérience – l’auteur-compositeur et producteur Martin Sutton. Il a travaillé avec Gary Barlow et Céline Dion, qui, certes, ne sont pas deux artistes associés aux pétards de terrasse, mais heureusement pour nous, Martin dirige un cours sur la façon d’écrire un hymne.

Mais son raisonnement pourrait-il être appliqué à une chanson de football ?

“Absolument”, a-t-il confirmé. “Si nous avons un message fort, positif et plein d’espoir, nous pouvons ajouter des rythmes tribaux qui plairont à cette partie de nous qui nous donne envie de danser ensemble, les bras l’un autour de l’autre.”

Nous avons donc passé les heures suivantes à essayer d’élaborer notre message. Nous voulions une chanson qui représentait l’espoir, qui avait un sens de l’unité, peut-être de l’autodérision, mais qui montrait aussi comment cette génération de joueurs anglais est un nouveau type de footballeur capable d’utiliser sa voix et sa plateforme pour des choses plus grandes que le jeu.

“Je crois fermement que quiconque a le désir d’écrire une chanson peut le faire”, ajoute Martin.

Nous étions sur le point de tester cette théorie.

Nous avions une idée approximative des paroles, mais qui allait la chanter ?

Nous voulions quelqu’un reconnaissable sur le disque, alors nous avons réussi à persuader Paul Merson, Michael Dawson, Sue Smith, Lee Hendrie et Stephen Warnock (plus de 120 sélections en Angleterre à eux deux) de donner leur temps – à condition que nous puissions faire un réglage automatique sérieux. Certains avaient besoin de plus que d’autres, mais beaucoup moins de réglage automatique était nécessaire pour les 17 étudiants de la Bolder Academy, avec qui Sky a un partenariat solide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson et Clinton Morrison expliquent leurs 11 de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Iran



Martin a fait un excellent travail sur la musique, en utilisant ces éléments classiques qui composent un hymne – cors d’orchestre, tambours militaires et piano générant de la tension. Et pour cette coupe du monde d’hiver, on a aussi insisté sur les grelots !

Quant au produit fini ? Eh bien, vous pouvez écouter par vous-mêmes maintenant.

Comme nous l’avons dit, ce n’est peut-être pas le prochain World in Motion, mais c’est notre message de soutien à l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

Le Pays de Galles a déjà une fantastique chanson officielle de la Coupe du monde – découvrez son hymne “Yma O Hyd” – espérons que nous pourrons entendre les deux chansons chantées profondément dans le tournoi.