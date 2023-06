Le Conseil international de cricket (ICC) a déclaré mardi que le Pakistan avait signé un accord de participation pour participer à la prochaine Coupe du monde de cricket de l’ICC cette année en octobre-novembre. Notamment, le Pakistan Cricket Board (PCB) a déclaré mardi qu’il était actuellement en contact avec le gouvernement pakistanais pour obtenir des conseils et l’autorisation de visiter l’Inde pour la Coupe du monde de cricket ICC 2023 et communiquera le résultat à l’ICC. « Le Pakistan a signé un accord de participation pour concourir et nous nous attendons à ce qu’il soit là et n’avons eu aucune indication contraire », a déclaré un communiqué d’ICC à ce sujet.

« Tous les membres doivent respecter les règles et les lois de leur pays et nous respectons cela. Mais nous sommes convaincus que le Pakistan sera en Inde pour la Coupe du monde de cricket masculin », ajoute le communiqué.

La déclaration de PCB est intervenue après l’annonce du calendrier de la Coupe du monde de cricket ICC 2023.

« Le PCB exige l’autorisation du gouvernement pakistanais pour toute tournée en Inde, y compris les sites de match. Nous assurons la liaison avec notre gouvernement pour obtenir des conseils, et dès que nous entendrons quelque chose de leur part, nous informerons l’Autorité de l’événement (ICC). position est conforme à ce que nous avions dit à la CPI il y a quelques semaines lorsqu’ils nous ont partagé le projet de calendrier et ont sollicité nos commentaires », indique le communiqué du PCB.

La participation de PCB à l’ICC CWC 2023, qui se tiendra entièrement en Inde pour la toute première fois, a été un sujet largement débattu depuis que le secrétaire du Board of Control for Cricket in India (BCCI) et président de l’Asian Cricket Council (ACC), Jay Shah, a annoncé l’année dernière que la Coupe d’Asie 2023 se tiendra dans un lieu neutre au lieu d’être accueillie par le Pakistan.

Le PCB a exprimé à plusieurs reprises depuis lors qu’il pourrait constituer une menace pour la participation du Pakistan à la CAC 2023 menacée.

PCB a proposé un modèle hybride pour la Coupe d’Asie où l’Inde peut jouer tous ses matchs dans un lieu neutre, qui s’est avéré plus tard être le Sri Lanka.

L’Asian Cricket Council (ACC) a annoncé plus tôt en juin un modèle hybride pour la prochaine Coupe d’Asie 2023, le Pakistan devant accueillir quatre matchs sur 13, tandis que les neuf matchs restants se joueront au Sri Lanka.

L’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, l’Afghanistan et le Népal s’affronteront dans 13 matchs passionnants de l’ODI du 31 août au 17 septembre 2023.

L’ACC a publié une déclaration officielle pour annoncer les dates et révéler que la compétition comportera deux groupes, avec deux équipes de chaque groupe se qualifiant pour l’étape Super Four. Les deux meilleures équipes de l’étape Super Four s’affronteront ensuite en finale.

« Nous sommes ravis d’annoncer que la Coupe d’Asie 2023 se tiendra du 31 au 17 septembre 2023 et verra les équipes d’élite de l’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh, de l’Afghanistan et du Népal s’affronter dans un total de 13 matchs ODI passionnants. Le tournoi sera organisé selon un modèle hybride avec quatre matches au Pakistan et les neuf matches restants au Sri Lanka », a annoncé l’ACC dans un communiqué.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023, mettant en vedette l’Angleterre, championne en titre, et la Nouvelle-Zélande, deuxième, devrait débuter le 5 octobre au stade Narendra Modi d’Ahmedabad.

Dix équipes participeront à cette plus grande Coupe du monde de cricket de tous les temps, qui se déroulera sur 10 sites du 5 octobre au 19 novembre, le stade Narendra Modi à Ahmedabad accueillant l’ouverture du tournoi et la finale. L’événement comprendra 48 matchs à jouer sur 46 jours.