Coupe du monde ODI 2023: Thiruvananthapuram et Mohali laissés de côté, Shashi Tharoor, le ministre du Pendjab blâme BCCI

Le ministre des Sports du Pendjab, Gurmeet Singh, rencontrez Hayer et le député du Kerala, Shashi Tharoor, ont critiqué mardi le Conseil international de cricket (ICC) et la BCCI pour ne pas avoir attribué de matchs au Pendjab et au Kerala pour les prochains matchs de la Coupe du monde ODI 2023.

Le tournoi de cricket devrait débuter le 5 octobre, avec un affrontement entre l’Angleterre, championne en titre, et la Nouvelle-Zélande, vice-championne, au stade Narendra Modi d’Ahmedabad, selon le calendrier annoncé.

Le chef du Congrès et député du Kerala, Shashi Tharoor, s’est dit « déçu » de voir que le Sports Hub de Thiruvananthapuram, salué par beaucoup comme le meilleur stade de cricket en Inde, était « absent de la liste des matches de la Coupe du monde 2023 ». « Ahmedabad est en train de devenir la nouvelle capitale du cricket du pays, mais un match ou deux n’aurait-il pas pu être attribué au Kerala ? », a déclaré le député de Thiruvananthapuram dans un tweet.

Le ministre des Sports du Pendjab, Gurmeet Singh Meet Hayer, a déclaré que l’exclusion de Mohali de la liste des villes accueillant des matches de coupe du monde était due à une ingérence politique. « L’exclusion de Mohali du Pendjab de la liste des villes hôtes du tournoi était due à une ingérence politique. Le gouvernement du Pendjab soulèvera cette question avec la BCCI », a déclaré Hayer dans une vidéo.

Selon le calendrier récemment annoncé, les deux demi-finales du méga événement se tiendront au stade Wankhede de Mumbai et aux jardins Eden de Kolkata les 15 et 16 novembre, respectivement. Les deux sites détiennent un héritage important dans le monde du cricket.

Pour marquer le compte à rebours de 100 jours avant la pièce maîtresse de l’ODI, l’ICC a révélé que l’Inde, en tant qu’hôte, lancerait la campagne avec un match passionnant contre l’Australie le 8 octobre à Chennai.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le tournoi inclura Guwahati comme l’un des douze sites pour accueillir des matchs, y compris des matchs d’échauffement. Cela marque l’entrée du nord-est de l’Inde dans le giron de la Coupe du monde.

Au total, dix sites accueilleront des matchs du tournoi : Hyderabad, Ahmedabad, Dharamsala, Delhi, Chennai, Lucknow, Pune, Bengaluru, Mumbai et Kolkata. De plus, Guwahati, Thiruvananthapuram et Hyderabad accueilleront les matchs d’échauffement prévus du 29 septembre au 3 octobre.

La grande finale aura lieu au stade Narendra Modi à Ahmedabad le 19 novembre. Le stade a la distinction d’être le plus grand du monde, avec une capacité de 132 000 spectateurs, dépassant l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG) par un autre 32 000 places.

(Avec les entrées de PTI)